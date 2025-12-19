CITYLINK三重店19品牌進駐！CITYLINK三重店12/20開幕優惠 19間必逛必吃，三重人一次看。

CITYLINK三重店於2025/12/20開幕，集結壽司郎、英格莉莉、31冰淇淋與松本清，搭配會員入會好禮與滿額抽獎，成為三重最新購物餐飲地標。

三重新地標正式開幕登場

三重人等不及！三重新百貨「CITYLINK三重店」在2025/12/20正式開幕，CITYLINK三重店一次進駐19間品牌，從日系餐飲、甜點到藥妝購物一次到位，還有多間「三重一號店」品牌插旗，同步推出CITYLINK會員入會好禮、滿額抽獎與期間限定回饋，讓三重人在年末逛街、用餐與日常用品補貨都先衝朝聖。

CITYLINK三重店於2025/12/20開幕，與捷運站共構，主打軌道經濟與生活聚落概念，在一樓、二樓商場中共有19間品牌進駐，其中更引進多間三重首店品牌，讓粉絲不必跨區移動，就能完成購物、用餐與日常採買。從餐飲、甜點到生活用品一次集結，成為三重年末最受關注的新型態商場。



英格莉莉領軍餐飲品牌進駐CITYLINK三重

CITYLINK三重店餐飲亮點包含人氣下午茶輕食「英格莉莉」、三重第一間「壽司郎」，人氣冰淇淋品牌「31冰淇淋」，以及手搖杯「迷客夏」、星巴克、21世紀風味館，還有聚餐必吃「瓦城、大戶屋、CoCo壹番屋、銀座杏子日式豬排」韓食「北村豆腐家」、一人燒肉「燒肉LIKE」、人氣拉麵「樂麵屋」等餐飲同步進駐，讓人不管是獨享、聚餐、或是通勤快速用餐，都能一次滿足。



開幕優惠活動三重人要衝

這次CITYLINK三重店多間品牌同步推出開幕優惠活動，英格莉莉於12/20-12/24推出兩人同行主餐贈送麝香葡萄粉撲鬆餅，迷客夏12/20-12/24牧場鮮奶茶系列同品項第2杯半價，2026/01/05~01/09，買星巴克咖啡用品可享飲料買一送一。杏子豬排消費滿$500贈$500、滿$1000送$1000回客券下次使用，還有壽司郎壽司郎極上鮪魚大腹 40元、生鮭魚1貫30元等優惠，讓粉絲們怎麼吃都省。



CITYLINK會員入會回饋與抽獎活動

除了美食品牌優惠，CITYLINK三重店同步推出會員限定活動，下載CITYLINK APP即可免費入會，享好禮三選一，包含「輕巧封口機、健身運動毛巾、會員點數200點」等。開幕日起至2026/2/1，會員單筆消費滿1000元即可參加抽獎，有機會獲得Pad、Xiaomi掃拖機器人等好禮。此外，會員當日消費滿3800元，還能兌換超萌「喵織良袋」乙份，吸引粉絲朝聖。



CITYLINK三重店營業資訊

開幕日期：2025/12/20

地址：新北市三重區捷運路60號（近捷運三重站一號出口）





CITYLINK三重店會員優惠活動

好友+1 • 好禮+1

活動期間：2025/12/20(六)~2026/3/8(日)

活動內容：活動期間新申請加入行動會員，即可憑當日不限金額消費發票兌換 好禮三選一（輕巧封口機、健身運動毛巾、會員點數200點）等。





會員限定 冬季饗宴

活動期間：2025/12/20(六)~2026/3/8(日)

活動內容：會員當日累積消費滿3800元，即可憑發票及銷貨明細兌換館內品牌餐飲兌換券(三選一)乙份。

兌換券選擇：英格莉莉-英式炸魚薯條、銀座杏子日式豬排-杏子甜鹹組合(鯛魚燒+玉子燒) 、CoCo壱番屋 $250抵用券





會員獨享 開幕限定好禮

活動期間：2025/12/20(六)~2026/3/8(日)

活動內容：

會員當日累積消費滿3800元，即可憑發票及銷貨明細兌換「CITYLINK喵織良袋」乙份。

會員當日累積消費滿8800元，即可憑發票及銷貨明細兌換「CITYLINK二合一 車用神器」乙份。





CITYLINK三重店品牌優惠

英格莉莉：12/20 (六) - 12/24 (三) 兩人同行點兩份主餐即送「麝香葡萄粉撲鬆餅」一份。

北村豆腐家：點任一嫩豆腐煲，享韓式小菜無限供應。飯後再贈人氣霜淇淋乙支。



CoCo壱番屋：活動期間內消費一份主餐，贈精美原創資料夾(限量)。

迷客夏：12/20~12/24，牧場鮮奶茶系列同品項第2杯半價。

31冰淇淋：12/20~12/22，購買小雙球冰淇淋只要+31元，即可升級為標準雙球。活動期間內消費即贈超可愛來店禮一份。

21世紀風味館：蜂蜜綠茶(M)/四季春(M)買一送一。

瓦城：2/20(六)~12/31(三)每日前10組來店內用，消費滿1,800贈「品牌帆布袋」乙個。01/05(一)~01/29(四),限平日週一~週四適用,憑市民身分證內用消費，滿1,500每桌限贈「泰國奶茶」乙杯,每桌限贈乙杯,優惠不得併用。

銀座杏子日式豬排：消費滿$500贈$500、滿$1000送$1000回客券,限下次消費使用。加碼滿500送招牌炸蝦乙隻,滿$1000送招牌炸蝦兩隻。

壽司郎：12/20(六)-12/26(五)極上鮪魚大腹 40元。12/27(六)-1/2(五) 生鮭魚1貫30元、黑糖蜜黃豆粉霜淇淋30元。

燒肉LIKE：12/20～2/1雙人餐優惠價990元(原價1140元)。12/20～12/31，加入燒肉LIKE會員享免費抽獎，有機會抽中「牛五花50g、豬五花50g、飲料乙瓶、再來店20元優惠」等。

樂麵屋：任點一拉麵，加價100元可升級套餐「招牌焦糖布丁+可口可樂」。

星巴克：2025/12/20~2026/01/02，憑當日單筆消費滿額800元發票，即可獲得星巴克灰色旅行收納包乙個。

2026/01/05~2026/01/09，凡原價購買咖啡用品系列，即可享點購兩杯相同口味/容量/冰熱皆一致的飲料其中一杯由星巴克招待您。

松本清：12月20日(六)~12月28日(日)品牌會員單筆消費滿588元現折88元。









CITYLINK三重店開幕搶先看

