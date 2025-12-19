> 美食 > 朵頤牛排回歸新莊宏匯！朵頤728元起自助吧吃到飽，Prime肋眼牛排升級開吃。

朵頤牛排回歸新莊宏匯！朵頤728元起自助吧吃到飽，Prime肋眼牛排升級開吃。

2025-12-19 13:50文字：編輯 張人尹 攝影：編輯 張人尹
朵頤牛排回歸新莊宏匯店、台北車站新光站前店接力開幕，主餐全面升級Prime美國牛排，搭配豐盛百匯餐台，728元起享主餐加自助吧吃到飽。
朵頤牛排回歸新莊！新莊人都在敲碗的「朵頤牛排」這次終於再度於新莊開幕，主打主餐全面升級為Prime等級美國牛排，並推出多款海陸排餐，搭配豐盛百匯餐台，最低728元起秀能享受主餐加自助吧吃到飽，開幕期間還有打卡送甜點活動。此外，12月還接續在台北新光站前店插旗，掀起半自助牛排吃到飽新話題。
▲朵頤牛排回歸新莊宏匯廣場2樓，12月19日正式開幕，以半自助用餐形式滿足聚餐需求。（攝影：張人尹）
▲朵頤牛排提供極饗焗烤龍蝦、法式鴨腿與慢熟羊排，滿足粉絲海陸排餐需求。（攝影：張人尹）
朵頤牛排新莊宏匯強勢回歸

饗賓集團旗下「朵頤牛排」重返新莊，地點位在新莊宏匯廣場2樓在12月19日正式開幕，延續以往的semi-buffet半自助吃到飽用餐方式，這次主打主餐全面升級為Prime等級美國牛排，搭配豐富的百匯餐檯，從沙拉、前菜、熱配菜、Pizza、義大利麵、燉飯、湯品、甜點與冰淇淋，最低728元起都吃得到。

▲朵頤牛排新莊宏匯店主打主餐搭配百匯餐檯，沙拉、熱食與甜點一次享用。（攝影：張人尹）
朵頤主餐升級Prime等級美國牛排

朵頤牛排主餐全面升級為Prime等級美國牛排，可選擇板腱、帶骨牛小排、肋眼等部位。主廚以高溫料理鎖住肉汁，靜置後呈現柔嫩口感，搭配特調醬汁，讓粉絲能專注品嚐牛肉本身的風味。除了牛排，主餐也提供極饗焗烤龍蝦、法式鴨腿佐莓果醬、慢熟法式羊排與味噌焦糖豬肋排。粉絲也可以選擇海陸雙拼，喜好搭配牛排、海鮮，一次享受海陸排餐的多元組合。

▲朵頤牛排以高溫料理鎖住Prime牛排肉汁，切面呈現柔嫩口感，搭配特調醬汁享用。（攝影：張人尹）
朵頤牛排進駐站前新光

朵頤牛排新莊宏匯店在12月19日正式開幕，並且將在12月23日再進駐新光三越台北站前店，讓雙北吃到飽控一次滿足，春節訂位也正式開放，提供歲末聚餐新選擇。朵頤牛排也搶先透露，2026年底預計全台展店至10間分店，在北中南全台都將規劃分店進駐，用排餐+自助吧吃到飽形式，挑戰全新百匯話題。

▲朵頤牛排規劃持續展店，主打排餐加自助吧的半自助形式，成為聚餐新話題。（攝影：張人尹）
朵頤牛排新莊宏匯店

開幕日期：2025/12/19
地點：新莊宏匯廣場2F（新北市新莊區新北大道四段3號）
電話訂位：02-8521-6671

朵頤牛排台北新光站前店

開幕日期：2025/12/23
地點：新光三越台北站前店13F（臺北市中正區忠孝西路一段66號）
電話訂位：02-2388-6655

▲朵頤牛排回歸新莊宏匯廣場2樓，12月19日正式開幕，以半自助用餐形式滿足聚餐需求。（攝影：張人尹）
吃到飽控聚餐約吃的吃到飽話題


推薦閱讀：桃園吃到飽控搶訂位！島語台茂訂位規則先看，刷新桃園吃到飽清單。


