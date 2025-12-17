日本螃蟹吃到飽！Washoku SATO 狂嗑松葉蟹趁現在，烤肉火鍋吃到飽、限時1個月開跑。

日本松葉蟹吃到飽！「Washoku SATO」螃蟹吃到飽限時回歸，火鍋、烤肉皆可享用。除了無限量松葉蟹，還有蟹膏手卷等逸品，跨年遊日必衝。

日本松葉蟹吃到飽！「Washoku SATO」螃蟹吃到飽限時回歸，喜歡松葉蟹的朋友可別錯過。對於計畫準備在年底或明年初，前往日本旅遊的台灣民眾來說，鎖定高CP值的美食活動是行程規劃的重點。日本和食家庭餐廳連鎖品牌「Washoku SATO」正式宣布，將於2025年12月18日起，推出為期一個月的「松葉蟹吃到飽」限時活動，為冬季日本旅遊增添一大亮點。



▲ 日本松葉蟹吃到飽！「Washoku SATO」螃蟹吃到飽限時回歸（ Washoku SATO 提供 ）

▲日本螃蟹吃到飽「Washoku SATO」將於2025年12月18日起，推出為期一個月的「松葉蟹吃到飽」限時活動 （ Washoku SATO 提供 ）

日本螃蟹吃到飽「Washoku SATO」狂嗑松葉蟹！

「Washoku SATO」在日本國內擁有超過200家分店，無論是前往東京，還是到大阪旅遊的朋友，都是相當方便的選擇。而他們家這次「松葉蟹吃到飽」活動預計12月18日開跑，預計將持續到2026年1月14日，涵蓋了聖誕節、跨年與新年假期的黃金旅遊時段。期間除了螃蟹與肉品外，還提供季節性御膳、丼飯、麵類等，搭配超過數十種的單點品項，選擇極多。



▲「Washoku SATO」在日本國內擁有超過200家分店，無論是前往東京，還是到大阪旅遊的朋友，都是相當方便的選擇（Washoku SATO 提供）



本次「松葉蟹吃到飽」活動的核心，是將帶有完整蟹肩的「水煮松葉蟹」，吃起來肉質纖細、多汁甘甜。 套餐中還包含了多種螃蟹主題的精緻單點料理，包括「 螃蟹甲羅焗烤 」 濃郁起司與奶油中帶有螃蟹的鮮甜，「 蟹膏手卷壽司 」 螃蟹的甜味與蟹膏的濃郁感完美結合，以及「 螃蟹揚出豆腐 」、「 螃蟹奶油可樂餅 」等，最低大人只要 7,290日幣就能開吃。



▲日本螃蟹吃到飽「Washoku SATO」 套餐中還包含了多種螃蟹主題的精緻單點料理 （Washoku SATO 提供）

由於松葉蟹為季節性食材，且活動期間僅約一個月，品牌也特別提醒，部分吃到飽商品可能會因供應量不足而提前售罄。建議規劃前往的台灣旅客，務必提前確認營業時間與預約事宜，尤其是熱門的週末及新年期間。把握這次難得的機會，在日本感受暖呼呼的火鍋或烤肉，同時享受松葉蟹的奢華美味，為您的冬季旅程留下難忘的美食回憶。



▲日本螃蟹吃到飽「Washoku SATO」由於松葉蟹為季節性食材，且活動期間僅約一個月（Washoku SATO 提供）

▲大家趕緊 把握這次難得的機會，在日本感受暖呼呼的火鍋或烤肉，同時享受松葉蟹的奢華美味吧 （Washoku SATO 提供）

日本螃蟹吃到飽 火鍋吃到飽 燒肉吃到飽 Washoku SATO

銷售期間： 2025年12月18日（週四）～ 2026年1月14日（週三）

適用店舖： 日本全國和食SATO全店（約200家店）

吃到飽方案：

火鍋、壽喜燒 7,290日圓（成人／未稅）

烤肉 7,590日圓（成人／未稅）

