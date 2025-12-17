日本螃蟹吃到飽！Washoku SATO 狂嗑松葉蟹趁現在，烤肉火鍋吃到飽、限時1個月開跑。

日本松葉蟹吃到飽！「Washoku SATO」螃蟹吃到飽限時回歸，火鍋、烤肉皆可享用。除了無限量松葉蟹，還有蟹膏手卷等逸品，跨年遊日必衝。
日本松葉蟹吃到飽！「Washoku SATO」螃蟹吃到飽限時回歸，喜歡松葉蟹的朋友可別錯過。對於計畫準備在年底或明年初，前往日本旅遊的台灣民眾來說，鎖定高CP值的美食活動是行程規劃的重點。日本和食家庭餐廳連鎖品牌「Washoku SATO」正式宣布，將於2025年12月18日起，推出為期一個月的「松葉蟹吃到飽」限時活動，為冬季日本旅遊增添一大亮點。
日本螃蟹吃到飽「Washoku SATO」狂嗑松葉蟹！
「Washoku SATO」在日本國內擁有超過200家分店，無論是前往東京，還是到大阪旅遊的朋友，都是相當方便的選擇。而他們家這次「松葉蟹吃到飽」活動預計12月18日開跑，預計將持續到2026年1月14日，涵蓋了聖誕節、跨年與新年假期的黃金旅遊時段。期間除了螃蟹與肉品外，還提供季節性御膳、丼飯、麵類等，搭配超過數十種的單點品項，選擇極多。
日本螃蟹吃到飽 火鍋吃到飽 燒肉吃到飽 Washoku SATO
銷售期間： 2025年12月18日（週四）～ 2026年1月14日（週三）
適用店舖： 日本全國和食SATO全店（約200家店）
吃到飽方案：
火鍋、壽喜燒 7,290日圓（成人／未稅）
烤肉 7,590日圓（成人／未稅）
