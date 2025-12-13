▲北海道海鮮吃到飽！大阪飯店buffet 大阪灣格蘭王子飯店 限時2個月，狂嗑鮭魚丼飯、現做起司。

北海道海鮮吃到飽！大阪飯店buffet「大阪灣格蘭王子飯店」限時2個月活動開跑，狂嗑鮭魚丼飯、現做起司及在地料理，冬天到關西旅遊可別錯過。

隨著時序進入冬季，許多台灣旅客規劃前往日本關西地區旅遊，除了造訪京都古蹟與大阪繁華街區外，品嚐季節限定美食更是旅程中的重點。位於大阪灣區的都市度假型酒店「大阪灣格蘭王子飯店」，宣布將於2025年12月26日至2026年3月1日期間，於一樓自助餐廳「The Cafe」舉辦為期約兩個月的「北海道自助餐」，無需飛往北海道，也能在大阪市區盡情享用北國大地的豐盛恩惠。

▲大阪飯店buffet「大阪灣格蘭王子飯店」北海道海鮮吃到飽可別錯過（大阪灣格蘭王子飯店 提供）



▲北海道海鮮吃到飽！大阪飯店buffet「大阪灣格蘭王子飯店」將於一樓自助餐廳登場（大阪灣格蘭王子飯店 提供）

「大阪灣格蘭王子飯店」是於2023年7月重新品牌升級開幕的高層都市度假酒店，地上28層的建築矗立於大阪灣畔。該飯店地理位置優越，鄰近知名的海遊館及熱門主題樂園，距離2025年大阪關西世博會場夢洲也相當接近，是觀光旅遊的絕佳據點。飯店交通便捷，從JR大阪站搭乘免費接駁巴士約25分鐘即可抵達。旅客在此還能從客房內眺望沈入大阪灣的夕陽，以及大阪與兵庫地區夢幻的城市夜景。



▲「大阪灣格蘭王子飯店」飯店交通便捷，從JR大阪站搭乘免費接駁巴士約25分鐘即可抵達（大阪灣格蘭王子飯店 提供）

客製化豪華海鮮丼！大阪飯店buffet「大阪灣格蘭王子飯店」別錯過

本次「北海道自助餐」的菜色陣容極為豪華，首推能讓饕客自由搭配的「自選海鮮丼」。廚師將根據顧客喜好，豪邁鋪上秋鮭、鮭魚卵、甜蝦、北寄貝、花枝細麵及鮪魚泥等豐富海鮮，其中秋鮭更會由專人在顧客面前使用噴槍炙燒表面，焦香氣息與鮮甜油脂在口中交織，帶來視覺與味覺的雙重享受。



▲大阪飯店buffet「大阪灣格蘭王子飯店」本次菜色陣容極為豪華，首推「自選海鮮丼」（大阪灣格蘭王子飯店 提供）



此外，本次活動特別與日本新鮮起司品牌「Fresh Cheese Studio」合作，引進獨家製法保留新鮮乳香的莫札瑞拉起司，並由廚師在開放式廚房現場手作。顧客可以品嚐到剛出爐般軟糯口感的起司，無論是搭配沙拉區的番茄製成卡布里沙拉，還是佐以海鮮一同享用，都能體驗到截然不同的風味。



▲本次活動特別與起司品牌「Fresh Cheese Studio」合作，引進獨家製法保留新鮮乳香的莫札瑞拉起司（大阪灣格蘭王子飯店 提供）



除了海鮮與起司，現場也供應多款北海道鄉土料理與暖心熱食。包括豪邁燒烤整條鮭魚的「鮭魚強強燒」、「白酒蒸鱈魚蛤蠣」、「蟹肉番茄醬汁海鮮酥皮派」，以及北海道經典的「洋蔥豬排（Pork Chap）」等。值得注意的是，針對跨年與新春假期，飯店於2026年1月1日至1月3日期間特別推出「新春限定菜單」，除了傳統的御節料理如栗子甘露煮、昆布捲外，更升級提供菲力牛排酥皮包、現煎鐵板牛排與天婦羅，為新的一年揭開華麗序幕。



▲大阪飯店buffet「大阪灣格蘭王子飯店」針對跨年與新春假期，於期間特別推出「新春限定菜單」（大阪灣格蘭王子飯店 提供）



本次大阪灣格蘭王子飯店的「北海道自助餐」活動期間橫跨聖誕節後至隔年三月初，平日午餐價格為成人4,200日圓、兒童2,100日圓；晚餐則為成人5,400日圓、兒童2,700日圓，週末假日與特殊節日另有定價調整。對於計畫在年底或寒假期間前往大阪旅遊的台灣民眾而言，這是一個能在交通便利的市區飯店內，一次嚐遍北海道海鮮珍饈與特色料理的絕佳機會。建議有興趣的旅客可提前至飯店官方網站查詢詳細資訊並進行預約，以免向隅，為這趟關西之旅增添難忘的美味回憶。



▲大阪飯店buffet「大阪灣格蘭王子飯店」建議有興趣的旅客可提前至飯店官方網站查詢詳細資訊並進行預約，以免向隅（大阪灣格蘭王子飯店 提供）



▲大阪飯店buffet「大阪灣格蘭王子飯店」平日午餐價格為成人4,200日圓、兒童2,100日圓（大阪灣格蘭王子飯店 提供）

北海道海鮮吃到飽 大阪飯店buffet 大阪灣格蘭王子飯店

地址： 大阪市住之江區南港北1-13-11 1樓 自助餐廳 The Café

活動期間： 2025年12月26日（五）～ 2026年3月1日（日）

預約方式：需提前預約；請見飯店官網查詢。

費用資訊 (含消費稅與服務費13%)

午餐費用 (12:00～14:30)

平日：成人 ￥4,200、兒童（6～12歲）￥2,100

週六、週日、國定假日：成人￥5,200、兒童（6～12歲）￥2,600

晚餐費用 (17:30～21:00)

平日：成人￥5,400、兒童（6～12歲）￥2,700

週六、週日、國定假日：成人￥6,400、兒童（6～12歲）￥3,200

特別晚餐費用（12/31～1/2）

成人￥8,000、兒童（6～12歲）￥4,000

