【新竹食記】食譜自助百匯餐廳

又到了一年一度吃尾牙的日子，我們今年吃位在芙洛麗大飯店一樓的食譜自助百匯餐廳，這家buffet 的種類非常多元，有最受歡迎的沙朗牛排、炙燒干貝、螃蟹白蝦、生魚片，還有數不清的炸物、烤物，甜點區除了滿滿的小蛋糕外還有現做的舒芙蕾鬆餅，再吃上哈根達斯當作ending，簡直完美！

另外一提吃buffet是有策略的，這篇幫大家整理一下必吃的重點，千萬不要浪費胃去吃澱粉類的食物和氣泡飲料阿！通常我吃的順序會是牛排、海鮮->少量炸物烤物->精緻特色食物->湯品->飲料甜點。

消費方式如下：

平日早餐：600元、小孩360元

平日午餐：998元、小孩599元

平日晚餐：1098元、小孩659元

假日早餐：600元、小孩360元

假日午餐：1390元、小孩834元

假日下午茶：1290元、小孩774元

假日晚餐：1390元、 小孩834元

開車前往可直接停至芙洛麗大飯店地下停車場，結帳時記得報車牌折抵停車費。

▲上一次來芙洛麗大飯店是吃樓上的銅話鍋物，也是一間有buffet的火鍋餐廳。

▲穿過一樓大廳，後面就是食譜自助百匯餐廳的入口，門口有明顯指標。

▲用餐空間寬敞明亮，有靠牆的沙發區和2人~4人方桌，尾牙多人聚餐還能包場。

▲自助buffet有分好幾個區域，動線非常清楚，比較熱門的大干貝、牛小排、舒芙蕾鬆餅是現切現做需要排隊。

▲炸物區的炸蝦天婦羅麵衣酥酥的口感很好，壽喜燒的牛肉肉質軟嫩醬汁偏甜，蒸物區有蒸蛋、土瓶蒸、燒賣等蒸物。

▲壽司區有握壽司和花壽司十多種口味，其中還有草莓與小黃瓜的豆皮壽司真的很特別。

▲海鮮區有冷盤螃蟹、蝦子、小捲等等，肉質相當新鮮沒有腥味。

▲熟食區必吃的重點有德國豬腳、花雕雞、椒麻一口蟹、明太子蛋。

▲鐵板區和串燒區是最熱門的區域，第一次來排的時候拿到的是5分熟左右的牛排，外觀呈現漂亮的粉色肉質超軟嫩。

▲牛小排、生食級大干貝、生蠔也是必吃重點，牛小排表面煎得有焦香味，肉質軟嫩沒有乾柴感，生蠔使用莎莎醬提味，吃起來完全沒有腥味。

▲湯品區有牛肉湯和魚片湯，自行夾取肉片再用高湯燙熟，加入薑絲和蔥花提味，整個就是鮮美。

▲飲料類有各式新鮮果汁、瓶裝果汁、咖啡機、Asahi生啤酒。

▲麵包蛋糕區有各式精美的小蛋糕，還出現了法式馬德蓮、可麗露、北海道鮮奶，吃一輪馬上環遊世界。

▲最後的必吃是現做的舒芙蕾，製作時間約10~15分鐘，鬆餅口感鬆軟搭配奶油，沒有其他配料，吃起來完全沒有甜膩感。

▲冰淇淋有哈根達斯、泰國明果和Talley's三種品牌，每個牌子有四種口味。

雞蛋糕短評：餐廳位在芙落麗飯店一樓，吃飯可折抵飯店停車費用，海鮮品項多食材新鮮，牛排肉質也很不錯，壽司區和生魚片選擇也多，還有牛肉湯、鯛魚湯，冰淇淋區有三種品牌，舒芙蕾也是熱門必吃，服務員收盤子收得很快，整體服務也很不錯！



用餐環境★★★★☆

餐點★★★★☆

服務★★★★☆

CP值★★★☆



【食譜自助百匯餐廳美食資訊】

地址：新竹市東區民族路69號

電話：036238899

官網：facebook

營業時間：07:00–10:00、12:00–14:00、18:00–20:30

外送：無

線上預定：inline、opentable

停車場：有

服務費：有(10%)

洗手間：有

刷卡：有

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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