▲涮乃葉螃蟹吃到飽！Threads爆紅日本必吃美食，不用撥殼、狂嗑松葉蟹趁現在。

2025-12-17 17:00文字：記者 蕭芷琳 圖片提供:株式会社すかいらーくホールディングス
Threads爆紅日本必吃！2025涮乃葉「松葉蟹吃到飽」強勢回歸，晚餐限定狂嗑鮮甜蟹腳與國產牛。數量有限、售完為止，冬天遊日千萬別錯過

近期在社群平台Threads上，只要搜尋「日本必吃」或「高CP值美食」，絕對少不了台灣人熟悉的火鍋品牌「涮乃葉」。曾在去年創下狂賣300萬支蟹腳紀錄的傳奇企劃，將於2025年冬季盛大回歸。今年日本涮乃葉更展現驚人誠意，備貨量直接翻倍至600萬支，要讓造訪日本的旅客享受最極致的「松葉蟹自由」。這波被網友譽為「不去會後悔」的冬季限定活動，冬天去日本別錯過。

Threads爆紅日本必吃！2025涮乃葉「松葉蟹吃到飽」強勢回歸（株式会社すかいらーくホールディングス 提供
▲今年日本涮乃葉更展現驚人誠意，備貨量直接翻倍至600萬支，要讓造訪日本的旅客享受最極致的「松葉蟹自由」（株式会社すかいらーくホールディングス 提供）

日本旅遊必收清單！Threads爆紅日本必吃美食

於即日起，日本涮乃葉「生松葉蟹＆國產牛吃到飽」強勢回歸，與一般冷凍蟹腳不同，強調生鮮等級的鮮甜口感。除了螃蟹無限吃，今年更豪華升級，將「國產牛」與「九州黑豚」一同納入吃到飽菜單。對於台灣旅客來說，日本涮乃葉不僅點餐介面友善，食材豐富度更是令人驚艷。

於即日起，日本涮乃葉「生松葉蟹＆國產牛吃到飽」強勢回歸（株式会社すかいらーくホールディングス 提供）

本次活動除了「Marronnier Gate銀座2店」菜單不同外，日本全國各地的分店皆同步開跑。無論是在東京逛街、大阪購物還是北海道賞雪，都能輕鬆大快朵頤。不過要注意，松葉蟹吃到飽僅限「晚餐時段」（下午4點後）供應；全時段用餐限時100分鐘，若想吃得更從容，每人可加價500日圓（含稅）延長30分鐘。另外部分店舖價格可能略有不同，週末假日價格亦可能有變動。
日本涮乃葉「生松葉蟹＆國產牛吃到飽」與一般冷凍蟹腳不同，強調生鮮等級的鮮甜口感（株式会社すかいらーくホールディングス 提供）

而12月26之後，則是「黑毛和牛吃到飽」為了迎接日本過年的奢華肉品饗宴。限量推出「黑毛和牛」吃到飽，那種入口即化的油脂香氣，是日本和牛獨有的魅力。不過要特別提醒台灣旅客，無論是松葉蟹還是黑毛和牛，皆屬於「數量限定」商品，一旦庫存售罄活動就會提早結束。如果大家最近去日本想跟上這波Threads爆紅美食風潮，那麼現在可就別錯過囉。
而12月26之後，則是「黑毛和牛吃到飽」為了迎接日本過年的奢華肉品饗宴（株式会社すかいらーくホールディングス 提供）

日本涮乃葉螃蟹吃到飽 松葉蟹吃到飽

活動時間：即日起
活動門市：全日本涮乃葉門市
限定時段： 松葉蟹吃到飽僅限「晚餐時段」（下午4點後）供應。
用餐時間： 全時段用餐限時100分鐘，若想吃得更從容，每人可加價500日圓（含稅）延長30分鐘。
深夜收費： 若行程較晚，晚上10點後點餐將加收10%深夜服務費。
同桌規定： 同組客人需點選相同價位的吃到飽方案。
特殊店鋪： 部分市中心精華地段（如都市型店鋪）價格可能略有不同，週末假日價格亦可能有變動。
＊部分門市菜單不同，請見日本涮乃葉官網查詢。

