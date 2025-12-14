文華Café吃到飽冬季新菜！帝王蟹龍蝦無限享用，平日午間松露燉飯與爐烤和牛再加碼。

冬日寒風起，味蕾渴望溫潤。文華Café換上新裝，以松露與和牛交織的香氣，邀您共赴一場優雅的午間食光。

隨著時序邁入2025年冬季，台北街頭漸染涼意，正是以溫潤美食撫慰身心的最佳時刻。備受台北城中饕客喜愛的台北文華東方酒店「文華Café」（Café Un Deux Trois），於此入冬之際展現了極致的「冬日香氣學」。主廚盧奕翔以細膩的季節轉化為靈感，將冬季特有的柔暖韻味注入料理靈魂，嚴選波士頓龍蝦、日本F1和牛等頂級食材，佐以法式醇酒醬汁與栗子、野菇等森林氣息，為這個冬天獻上一場結合嗅覺與味覺的奢華午間盛宴。



▲台北文華東方酒店文華Café「平日午間饗．吃．吧」推出全新季節主餐





平日午間饗吃吧：北海道干貝與波士頓龍蝦的奢華獨奏

對於講究生活品質的都會男女而言，平日午餐是暫離繁忙公務、犒賞自我的珍貴時光。文華Café週一至週四推出的「平日午間饗．吃．吧」，以每位1580元起的高質感半自助式饗宴，重新定義了商務午餐的標準。本季主打的「北海道干貝松露野菇燉飯」，不僅復刻了義式傳統工藝，更將牛肝菌高湯與馬斯卡彭起司的濃郁交織，綴以現刨松露片與鮮甜干貝，每一口都彷彿置身冬季森林的豐饒之中。



若偏愛海陸交融的衝擊口感，絕不能錯過每位2280元的「薑蔥炒波士頓龍蝦及爐烤日本F1和牛紐約客佐百里香醬汁」。主廚展現精湛火候，將日本F1和牛爐烤至表層焦香鎖住肉汁，佐以清新的百里香紅酒醬，搭配鑊氣十足的粵式薑蔥炒波士頓龍蝦，在中西合併的味覺光譜中，演繹出專屬冬日的華麗儀式感。另有「爐烤波爾多式圓鱈」供選擇，以法式經典手法呈現外酥內嫩的細緻魚鮮。



▲全新季節主餐「北海道干貝松露野菇燉飯」，復刻傳統義式燉飯的經典風味，綴以松露片以及鮮甜干貝，展演季節的豐盈雅緻香氣

▲全新季節主餐「薑蔥炒波士頓龍蝦及爐烤日本F1和牛紐約客佐百里香醬汁」，以海陸珍饈恣饗冬日味蕾的奢華儀式感

週末午間鮮吃吧：帝王蟹吃到飽與和牛戰斧的極致狂歡

週末是與親友共享豐盛美食的歡聚時刻，文華Café週五至週日的「週末午間鮮．吃．吧」，以每位2680元起的價位，打造全台北最令人嚮往的海鮮殿堂。除了備受推崇的暢享海鮮吧，無限供應帝王蟹、松葉蟹與龍蝦等時令海鮮外，全新的單點主餐更是亮點十足。



其中，「爐烤日本F1和牛紐約客佐馬爹拉醬汁」是肉食主義者的首選，每位3380元即可品嚐和牛的豐潤脂香，搭配由馬爹拉紅酒熬煮的法式醬汁，焦糖般的濃潤香氣在唇齒間流轉，奏響週末饗宴的華麗樂章。喜愛清爽口感的賓客，則推薦「香煎臺灣金目鱸魚佐白酒栗子奶油醬汁」，栗子的淡雅堅果香氣與奶油醬汁完美融合，溫暖了秋冬的味蕾。而每位2980元的「炙烤宜蘭究好豬戰斧」，佐以青蘋果白蘭地醬汁，酸柔果香平衡了豐厚肉質，一人獨享更顯過癮。



▲文華Café「週末午間鮮．吃．吧」海鮮餐檯暢快享用多款嚴選季節海鮮

精緻沙拉吧與寰宇佳餚：從水耕蔬菜到港式燒臘的味蕾地圖

文華Café之所以能長期維持高人氣，在於其對自助餐檯細節的極致追求。因應現代人對健康飲食的重視，「平日午間饗．吃．吧」特別選用室內生產的高級水耕蔬菜，如綠探戈生菜、紅探戈生菜等，搭配義大利薩拉米與拜庸火腿等精選冷肉盤，讓賓客在享受主餐前先進行一場清爽的異國前菜巡禮。



而在週末時段，餐檯更升級為繽紛多元的寰宇美食市集。除了上述的生猛海鮮，熱菜區更是精彩紛呈，從雅閣叉燒皇、京式慢烤櫻桃鴨到油封鴨腿，甚至暖胃的黨蔘山藥蓮子煲排骨湯應有盡有。這些由主廚精心料理的美味熱菜，與主餐相輔相成，讓整場午宴不僅是吃得飽，更是吃得精、吃得巧。



精品級甜點與素食友善：舌尖上的繽紛句點

一場完美的饗宴，必須收束在令人驚喜的甜點時刻。台北文華東方酒店引以為傲的西點廚藝團隊，為文華Café打造了宛如珠寶般的精品甜點吧。無論是清新的橙花起司蛋糕、層次豐富的芝麻奶霜柚香芒果塔，或是週末限定、人氣居高不下的阿拉斯加蛋糕，每款甜點都以優雅外型與細膩口感，征服甜點控的心。



此外，飯店亦貼心考量素食賓客需求，平假日皆提供「焗烤茄子紅醬千層」，平日另有「鮮蔬豆腐煲」，週末則提供「紅燒豆腐」等選擇，確保每位蒞臨的賓客都能在文華Café找到屬於自己的美味歸屬。在這寒冷冬日，不妨預約一場台北文華東方酒店的午間饗宴，用味蕾記錄下2025年最溫暖的食光記憶。



▲精品級手工甜點亦是文華Café的必嚐品項，每款都洋溢華麗且令人驚喜的繽紛滋味

文華Café「冬日香氣學」全新季節午間主餐

活動時間： 2025年12月11日起

活動內容：

平日午間饗．吃．吧（週一至週四）： 每位1580元加10%起。任選一道主餐（如北海道干貝松露野菇燉飯），並可享用活力健康沙拉吧與開胃冷肉盤 。

週末午間鮮．吃．吧（週五至週日）： 每位2680元加10%起。任選一道主餐（如爐烤日本F1和牛紐約客），並可無限享用海鮮餐檯（含帝王蟹、松葉蟹、龍蝦等）、寰宇佳餚及精品甜點 。



地址：台北市松山區敦化北路158號5樓

線上訂位：https://reurl.cc/nmonqv

