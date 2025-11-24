樂食百匯｜挑戰台中CP值最高的海陸吃到飽，百元就能享日本生蠔+螃蟹+龍蝦湯，生啤紅酒+哈根達斯無限享用！ 

挑戰台中CP值最高的海陸吃到飽，新天地餐飲集團旗下品牌【樂食百匯 】，主打【新鮮海味x台味手路菜】 為特色，只要百元價就能吃到數百款食材，不僅有日本生蠔、螃蟹、龍蝦湯等，還有生啤紅酒+哈根達斯無限享用，只能說不要太划算内!

❤️11月暖心優惠同步開吃❤️

✅ 買大送小：2大人(原價)加贈 1兒童(7-12歲) 、或1大人(原價)加贈 1小小孩(4-6歲) (平假日皆適用)

✅ 長輩有請：滿60歲8折｜滿70歲7折｜滿80歲5折(平假日皆適用)

✅ 壽星優惠：

・平日｜4位大人同行，壽星1位免費(收原價服務費)

・假日｜3位大人同行，壽星1位5折(收原價服務費)

※ 壽星優惠請提前1天預訂

※ 以上優惠不得合併使用

樂食百匯 環境分享

▼【樂食百匯 】是新天地餐飲集團旗下品牌，位於臺中市北屯區崇德五路，從捷運文心崇德站步行15分鐘可抵達，開車可停放於對面松竹停車場(半小時/10元)。

▼【樂食百匯 】用餐環境寬敞舒適，桌與桌間的距離不會太擁擠，雖然是平日但還是人潮滿滿!

▼【樂食百匯 】吃到飽提供海鮮、生魚片壽司、爐烤牛肉、肉類、炸物、湯品、素食、台味手路菜、港點、甜點冰品、水果、冷熱飲品、生啤酒、 罐裝酒、紅酒，食物多到真的會讓人選擇障礙!

樂食百匯 價格

平日（週一至週五）

午餐： 大人 $880 + 10% 服務費，兒童 $440+ 10% 服務費

大人 $880 + 10% 服務費，兒童 $440+ 10% 服務費 晚餐： 大人 $880 + 10% 服務費，兒童 $440$ + 10% 服務費

週末及例假日

午餐/晚餐： 大人 $1080+ 10% 服務費，兒童 $540 + 10% 服務費

其他資訊

兒童與小小孩定義： : 兒童：7 至12 歲（含） 小小孩：4 至6 歲（含）為 $250 大人：13 歲以上（含

: ｜11月假日限定加碼美味｜

日本兵庫生蠔 — 平假日全時段供應！

甘梨樹子蒸鮑魚 — 鮮嫩鹹香、入口即化

味噌龍蝦湯 — 甘甜濃郁，暖胃又暖心

烤鮮蚵 — 炭香四溢，鎖住鮮甜海味

樂食百匯 餐點介紹

海鮮類

▼每桌必拿的日本兵庫生蠔 ，看看這肥美的模樣就知道多新鮮，平假日全時段供應，只要多吃個幾顆就回本了吧!

▼師傅現切的新鮮生魚片和壽司，有經典的鮭魚、鮪魚、旗魚之外，還有鯊魚煙和比目魚等!

▼海鮮控必吃的螃蟹、鮮蝦、扇貝等，個頭都超級頭好壯壯，吃起來更是新鮮~

▼不敢吃生食的話~也有許多熟食的品項，推薦這三道功夫魚類料理，完全不輸給外面餐廳水準!

▼湯品有現煮的蛤蠣和鮮蚵湯，另外也有台南牛肉湯可以自己現冲，湯頭很甘甜我超愛!

肉類

▼愛吃肉千萬別錯過爐烤牛肉，看看這粉嫩色澤就知道多強，很好咀嚼入口~

▼肉類有鐵板、燒烤、油炸等多種方式呈現，無論是牛雞豬通通能吃到，可以好好補充蛋白質!

蔬菜

蔬食品項種類也很豐富，就算是吃素食的人也有很多選擇!

甜點 冰品 飲品

▼甜點直接讓我選擇障礙，不管是波士頓乳酪蛋糕蛋塔等通通有，甚至還有現做的爆漿栗子燒，熱呼呼的超級美味!

▼冰品提供哈根達斯、明治和塔拉朵品牌，還有可以自己擠的霜淇淋!

▼飯後要來點水果解解膩，切片西瓜、奇異果、葡萄等，吃起來都有甜欸好讚!

▼飲品除了基本常見的冷熱飲，還有霸氣提供罐裝和三款生啤酒選擇，另外還有紅酒可以喝也太爽!

樂食百匯 用餐心得

在【樂食百匯 】想要吃回本真的太容易，基本上像我這次吃了四顆生蠔$400+一盤綜合生魚片$200 +酥皮濃湯$100+啤酒1杯（生啤酒機） $100+哈根達斯冰淇淋 $80+起司蛋糕1片 $100，這樣總計400+200+100+100+80+100=$980，就直接吃回本啦實在太爽!

樂食百匯 店家資訊

地址： 臺中市北屯區崇德五路345號1樓

營業電話： 04 2247 6222

營業時間 : 平日：11:30~14:00、18:00~20:45

假日：11:30~14:00、17:30~20:45 (晚上場有提早開~)（週二、三固定公休）

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food