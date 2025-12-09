中壢燒肉吃到飽879元起！吃肉肉燒肉專門店日本A5和牛超狂，手搖甜點吃到飽。

桃園中壢燒肉吃到飽！吃肉肉燒肉專門店燒肉吃到飽879元開吃，日本A5和牛、厚切牛舌一次吃，必點麻辣魚。

桃園中壢燒肉吃到飽！桃園市立圖書館中壢分館正對面的「吃肉肉燒肉專門店 中壢店」自開幕以來，便以高規格的肉品和親民的價格，在中壢美食戰區中迅速累積口碑，成為當地燒肉吃到飽的新寵兒。餐廳最低從879元起即可享受燒肉、海鮮、飲料、冰品自助吧吃到飽，對於追求極致風味的老饕，更可直上2980元方案，品嚐多達十數種部位的日本A5和牛 中壢頂級肉品，從超厚切沙朗肋眼到厚薄全家福的牛舌，提供一場無與倫比的肉食饗宴。





吃肉肉燒肉專門店中壢店環境介紹

吃肉肉燒肉專門店中壢店的地理位置極佳，就在中壢圖書館對面，整體建築宏大氣派，讓顧客享有寬敞舒適的用餐體驗，停車交通方面也十分便利，附近即有中正公園停車場，步行僅需數分鐘即可到達。店內裝潢採用日式木質結合現代工業風，挑高的空間搭配昏黃的燈光，營造出優雅且充滿情調的用餐氛圍，二樓與三樓的用餐區主要以4人至8人的座位為主，適合家庭聚餐或朋友慶祝。





中壢燒肉吃到飽日本A5和牛頂級饗宴

店內提供從879元至2980元多種價位選擇，滿足不同預算的肉控。特別值得一提的是，2280元與2980元等級的顧客只要預約，就能額外獲贈限定款肉品，以本次體驗的2980元為例，即可獲贈厚達1公分的「日本A5和牛月見金磚」與口感細緻的「手切生牛肉」，為這趟日本A5和牛 中壢之旅帶來驚喜開場。





肉肉控必吃A5和牛、厚切牛舌

頂級方案提供了多種少見的A5和牛部位，例如超巨厚的紐約客與沙朗肋眼，以及柔嫩的鞍下牛排。此外，牛舌愛好者絕對不可錯過「厚切牛舌」系列，店家提供1.3公分厚的究極超厚切牛舌，搭配特製蔥鹽，口感Q彈扎實，極具衝擊性。即使是店家定義的「薄切」，其厚度也遠勝一般燒肉店的標準，誠意十足。





被燒肉耽誤的美味：必點麻辣魚與澎湃海鮮

在眾多肉品之外，餐廳的熟食與單點項目也展現出高水準。「麻辣魚」是許多內行人的私心推薦，香辣的湯頭可以飲用，搭配細緻的烏鱧魚肉和多種鍋料，一鍋僅需168元，堪稱是意外的驚喜美食。





不只燒肉吃到飽，海鮮自助區也超狂

海鮮自助區更是讓人眼睛一亮，提供招牌的澎湖牡蠣和法國海螺，讓喜歡海味的顧客可以無限享用。高價位套餐中更包含手臂蝦、生食級干貝佐鮭魚卵、黑鑽大草蝦等頂級海鮮，無論是燒烤或搭配海苔食用，都能品嚐到海洋的鮮甜滋味。





氮氣茶飲與人氣甜點吃到飽自助吧

除了肉品和海鮮，「吃肉肉燒肉專門店」在自助吧的配置上同樣大方。飲料區除了常見的咖啡、碳酸飲品外，更提供少見的氮氣茶飲，紅茶與蜜茶冰涼暢快，非常解膩。





吃肉肉燒肉專門店中壢店

冰品區設於三樓，提供明治meiji、杜老爺冰淇淋，還有多種日本進口冰棒與小孩最愛的鯛魚燒冰品。最讓人驚喜的是，甜點部分更引進了人氣的塔吉特千層蛋糕和福德生活雞蛋奶酪，甚至提供泰式奶茶、楊枝甘露等手搖飲品，讓顧客的燒肉吃到飽 中壢體驗有個完美的句點。

地址 : 桃園市中壢區復興路3號

電話 : 03-4259922

時間 :

平日 : 11:30–16:00 | 17:30–23:00

五六日 : 11:00–23:00



冷藏肉品、清酒熟成冷藏櫃