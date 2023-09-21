一個人也能燒肉吃到飽！旋轉燒肉吃到飽最便宜699元，日本和牛吃到飽推薦！

台北燒肉吃到飽推薦『上村牧場』。以旋轉燒肉吃到飽消費的『上村牧場』菜單主打日本和牛吃到飽，地點在台北車站二樓微風廣場，除了一個人燒肉吃到飽，菜單還有正宗日本和牛吃到飽，使用特急列車用餐的型態非常有話題。



『上村牧場』菜單價格從最低699元起經典派對燒肉到1699元就能吃到飽的日本薩摩牛A4和牛，不同價位可選擇的主菜雖有差異，但能選擇的菜色都很豐富，除了燒肉還有鰻魚飯、壽司、日式拉麵、甜點…等，種類不少，根本是在挑戰胃容量還有吃飯速度。

台北車站美食 上村牧場 在哪裡

『上村牧場』現在採用抽取號碼單方式候位，拿了號碼單可以去附近逛逛，掃描號碼單的QRcode可以知道目前輪到幾號入場，也可以設定手機簡訊通知，快輪到自己的時候再去現場等就好，我看上村牧場官網也可以電話訂位，可以試試看。

上村牧場

地址：台北市中正區北平西路3號2樓

捷運：台北車站

電話：(02)23115592

營業時間：10:00~22:00

食記：台北車站微風燒肉吃到飽餐廳推薦上村牧場

上村牧場官網：https://www.kamimura-bbq-tw.com/

上村牧場粉絲團：https://www.facebook.com/kamimura.Taiwan

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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台北燒肉吃到飽 上村牧場 菜單價格

上村牧場菜單分為經典燒肉派對套餐、嚴選澳洲和牛套、職人手藝和牛響宴套餐，主要是可以選擇的牛肉種類不同。

「經典燒肉派對套餐」可以選擇的牛肉種類較少，但不能吃到澳洲和牛跟日本和牛，可以選擇的菜色約70種。

「嚴選澳洲和牛套餐」可以選擇澳洲和牛，但不能吃到主打的薩摩牛A4日本和牛，可以選擇的菜色約100種。

「職人手藝和牛饗宴套餐」除了澳洲和牛，其他的品項都能吃到，尤其主打的薩摩牛A4日本和牛，可是能爽爽吃到飽！可選擇的菜色約130種。

套餐價格主要是用餐時間的差異，價格越高可以享用的時間越長，在這裡用餐時間就是金錢啊…

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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台北燒肉吃到飽 上村牧場 燒烤推薦

上村牧場的用餐環境裝潢簡潔明亮，開放式包廂區隔著每組用餐的客人。

上村牧場共有78席座位，可一個人單獨吃到飽用餐的座位有6個、2個人座位8個、4個人座位5個、6個人座位6個，滿足不同用餐人數的需求。

這次剛好一個人在台北車站找餐廳，可以試試一個人燒肉吃到飽。

單身一個人的座位其實不會擠，還有隔板與其他人分開，座位下方可以放包包，竟然還有提供插座可充電，用餐時間很寶貴，最好不要滑手機。

座位右上角是烤爐，左邊則是醬料跟飲用水，桌面算蠻寬的，點餐限制一次最多只能點四樣餐，可能也是考慮到餐盤所能擺放的空間，維持用餐的舒適度。

桌面上擺放著各種醬料，有燒肉汁、檸檬汁、鹽、醬油包、山葵醬、辣椒醬，桌子下面還有一個小抽屜放著餐具。

決定好要點的套餐或要換烤網就按一下服務鈴請店員協助，點完餐後會給一個QRcode，用手機掃描後會連到官網點餐頁面，之後就可以用手機點餐。

用手機掃描QRcode，連上官網的點餐頁面後，會根據選擇的套餐出現對應的點餐畫面就可以開始點餐。

難得遇到人潮比較少的時間來吃上村牧場，當然要點主推的薩摩牛A4和牛，我選了75分鐘燒肉吃到飽，比起很多燒肉店提供的日本和牛只有幾片，這裡的日本和牛可是讓你吃到飽、吃到撐，在有限的時間挑戰胃容量。

點完餐後會用日本最新的送餐技術「特急快車」送到餐桌上方軌道，取完餐後記得按紅色的按鈕讓餐車返回。

上村牧場的薩摩牛A4和牛是由每年獲選日本品評會的和牛飼養達人所飼育，鹿兒島產的黑毛和牛。

不管是飼料的調配、製造還是肉品的加工都是由日本上村牧場完成後再空運來台，每頭牛都有生產履歷。

限時間吃到飽，我幾乎都點薩摩牛A4和牛為主，偶爾穿插松阪豬。

薩摩牛A4和牛主要有「特選霜降和牛」跟「精選旨味和牛」兩種肉品，兩者的油花分布均勻，肉片有一定厚度，其中霜降和牛油花較多，吃起來較為柔軟，烤一下就有類似入口即化的口感相當美味，而旨味和牛則比較不油膩，但口感較為扎實。

還有薩摩牛壽喜五花跟薩摩牛涮涮燒，這兩種肉片比較薄，壽喜五花可以沾蛋液吃，而涮涮燒則有多種口味可以搭配。另外還點了薩摩牛炙燒壽司，這個不用烤就可以直接吃了，這個也好好吃，但吃太多很容易飽，還是繼續點薩摩牛肉片烤來吃比較划算。

日本和牛不用烤太久就可以吃，也比較能夠品嘗到肉質的鮮美，所以燒烤的時間一定要掌握好，不然烤得太乾就不好吃了！

烤好的日本和牛好好吃！

這一餐我幾乎都在吃日本薩摩牛A4和牛，雖然也可以點豬肉、雞肉之類的，但感覺點其它的肉太浪費胃容量。

原本想點湯來配烤牛肉，但不小心點到雞蛋泡飯，結果吃不下鰻魚飯，雖然有點惋惜，但這個雞蛋泡飯也好吃。

牛肉吃太飽了，甜點只點一種。

上村牧場竟然有我在日本吉野山吃過的蕨餅，還是抹茶口味的，令人懷念的味道！不過其它像是櫻花水信玄餅、霜淇淋抹茶紅豆我也好想吃看看，遺憾的是用餐時間所剩不多，我也快吃不下了。

飲料可以選擇的品項也很多，我只客氣的點了一杯水果紅茶。

好幾次經過上村牧場的門口都被排隊人潮嚇跑，這次剛好用餐的人比較少，才讓我這個不愛排隊的人吃到這麼優質的燒肉吃到飽餐廳。

主打燒肉吃到飽加上精選的肉品，比起其它肉品單點的燒肉來說，實在很划算，難怪『上村牧場』在台北車站開幕就很熱門，感覺是可以多吃幾回的燒肉吃到飽專賣店，不過要等人少不用排太久的時候….

台北燒肉吃到飽 上村牧場店家資訊

上村牧場

地址：台北市中正區北平西路3號2樓

捷運：台北車站

電話：(02)23115592

營業時間：10:00~22:00

食記：台北車站微風燒肉吃到飽餐廳推薦上村牧場

上村牧場官網：https://www.kamimura-bbq-tw.com/

上村牧場粉絲團：https://www.facebook.com/kamimura.Taiwan

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文章作者：陳小可

香港出版：台北美食地圖

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本篇台北旋轉燒肉吃到飽食記自費

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