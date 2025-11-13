新竹高級燒肉必吃！上野村日式燒肉專人代烤，頂級日本澳洲和牛CP值超高。

新竹燒肉推薦！上野村日式燒肉隱身住宅區的高級和牛，提供專人桌邊服務。

新竹市東區住宅區內，隱藏著一間饕客才知道的「上野村日式燒肉專門店」，這間餐廳主打高品質的日本與澳洲和牛，並提供全程專人代烤的桌邊服務，從精緻小菜到多道開胃餐食，呈現出滿滿的用餐儀式感，近期再度探訪，發現肉品品質明顯提升，不僅吃得到精緻感，在同價位的高級燒肉中也顯得很有競爭力。





新竹東區日式燒肉與停車資訊

「上野村日式燒肉」坐落在國家藝術園區前方的新社區，地址是新竹市東區藝術路19號，從市區前往的民眾，可以沿著青草湖方向往柴橋路前行，看到國家藝術園區入口與全聯福利中心後即可抵達，開車的顧客可以停放於前方的「雙子星停車場」，這是店家的特約停車場，用餐消費滿3000元即可折抵停車2小時。





新竹聚餐餐廳的時尚氛圍

店內空間分為1樓與2樓，環境寬敞舒適，採用時尚的現代光感設計，並巧妙融合了清酒、福壽酒樽與關東旗等日式元素，營造出餐酒館的氛圍，座位主要為4人桌與6人桌，在微黃的燈光下享用頂級燒肉，讓聚餐體驗更具情調。





新竹和牛套餐的滿滿儀式感

餐廳採套餐搭配單點的模式，不吃牛肉的顧客有非牛盛合可選，但內行饕客首選推薦的還是「和牛盛合套餐」，每人1680元就能品嚐到高檔日本與澳洲和牛，套餐一開始就展現滿滿儀式感，提供了三種精緻漬物，包含韓式泡菜、辣味噌小黃瓜與柚子蘿蔔，湯品也非一般的雞白湯，而是使用日式醬油與蔬果熬煮的熱湯，接著是「燻鴨胸胡椒和風沙拉」，薄切燻鴨胸搭配新鮮蔬果，口感清爽不膩。





桌邊服務前的奢華前菜

緊接著是三道奢華前菜，分別是「鮑魚冷麵佐魚子醬」、「炙燒和牛海膽手卷」以及「蟹膏干貝佐於魚子醬」，一次就能享用到鮑魚、和牛、海膽、干貝與魚子醬等多種高級食材，鮑魚冷麵需將山藥泥與海苔醬拌勻後品嚐，和牛海膽手卷則充滿了海洋的鮮甜，一口一顆的蟹膏干貝更是極致的享受。





新竹燒肉推薦必吃和牛上蓋

主食「盛合燒物」的內容非常豐盛，包含了美國牛小排、澳洲和牛內橫膈膜、後腰翼板、和牛上蓋、翼板，以及台灣松阪豬與桂丁雞腿肉，肉質提升最有感的就是「和牛上蓋」，號稱是牛肉中的奶油，油花細密，僅用簡單調味就帶出濃郁的牛脂甜香，而「和牛後腰翼板」給得相當有厚度，油脂適中，專人代烤後外層香脆、內層柔軟，口感極富層次。





燒肉控必點厚切牛舌

除了套餐內容，許多饕客也會額外加點「厚切牛舌」，一份售價660元，兩塊上桌的牛舌刻上了龜甲紋路，份量感十足，由專人烤至表面微焦，入口瞬間感受到外層的香脆，接著是牛舌特有的彈牙嚼勁，搭配店家特製的檸檬蔥鹽，牛脂香氣越嚼越回甘。





獨特食事「日和紐約客」

套餐的食事也毫不馬虎，端出的是「日和紐約客」搭配「月見醬佐松露越光米飯」，超大片的紐約客擁有豐富的大理石紋脂肪，肉質極為柔軟，由桌邊服務人員烤至3到5分熟後，捲起並沾上生食級的松露月見蛋黃醬，最後鋪在越光米飯上，作為主食超級享受。





結尾甜點與整體評價

用餐過程中還會穿插季節時蔬如杏鮑菇、櫛瓜與山藥，搭配肉品可平衡味蕾，飲品選擇多樣，並會附上解膩的桑葚醋飲，最後的甜點也很有水準，提供了「最中餅紅豆冰淇淋」與「巧酥乳酪蛋糕」，為這場燒肉饗宴畫下完美句點，「上野村日式燒肉」在肉品和服務上都提升到新的層次，是新竹地區非常適合情侶約會、週年紀念或家庭歡聚的高級餐廳。



上野村日式燒肉專門店

地址 : 新竹市東區藝術路19號

電話： 03 520 0081

時間 : 12:00~14:30 | 17:30~22:30

粉專 : https://www.facebook.com/profile.php?id=61550226754832

訂位 : https://inline.app/booking/-NcWB3Tj9yjevX5cIPDf:inline-live-3/-NcWB3htsxpXiVHjCIkz

IG : https://www.instagram.com/shang_yecun/