新竹竹北燒肉推薦！陸本木$2380雙人套餐，月見板腱牛與手切厚牛舌必點。

來自台中的人氣燒肉品牌「陸本木燒肉」進駐新竹竹北遠百商圈。這家店延續細膩格調與餐酒館氛圍，提供超水準肉質的$2380雙人套餐，是情侶約會與竹科聚餐的首選。

新竹竹北的遠百商圈附近又多了一家值得推薦的燒肉店，來自台中的人氣燒肉品牌「陸本木燒肉」終於進駐新竹了。這家店整體裝潢延續了品牌細膩的格調，還帶有餐酒館的氛圍。門前有日式庭園造景，遊客進門前能先手洗，再走過石板小徑，這種講究儀式感的細節，讓人一踏進店裡就像切換到日本京都的時空。

陸本木燒肉環境與氛圍

店內的空間光影柔和，每一盞燈火都像時代劇裡的場景。二樓還設有包廂與獨立座位，很適合竹科聚餐或情侶約會。上樓樓梯旁的燈籠牆則是店內最吸睛的拍照打卡點。

專業代烤與雙人套餐

來到這裡，一坐下就能感受到專業的節奏，服務人員會協助高級肉品的桌邊代烤。燒肉不只是吃，更是一場表演，每一次翻面都像在表演。雙人套餐的價格是$2380，肉質展現超水準。如果想配點小酒也可以額外加點，推薦試試「漾YOUNG燒灼」，它有芭樂、荔枝口味，清爽討喜，而且最貼心的是還能試喝。

肉質與口感的極致享受

雙人套餐中，陸本木的肉品都有濃郁的牛味，口感上綿密也有咀嚼感。厚切無骨牛小排上爐後油花會逐漸融化，香氣瀰漫全場。這塊肉外層微焦、內裡粉嫩，剛入口時那股肉汁的濃郁程度會讓人忍不住閉眼細嚼。套餐的魅力在於整體的節奏安排，牛肉會輪番上陣，雞、豬、海鮮肉品也都穿插其中。

必點的月見板腱牛與牛舌

套餐搭配的小菜是三選一，還有包肉生菜，喜歡都可以繼續加點。推薦必加點的是「月見板腱牛」，價格是$780。店員會桌邊代烤，讓肉質保有油花和柔嫩口感。淋上、沾上生蛋黃滑潤包裹著，濃郁口感彷彿就是幸福。手切厚牛舌也是亮點，選用牛舌根部位置，厚度十足、咬感脆彈，搭配一點蔥鹽更能體現Q脆口感，襯出原始牛肉香氣。

主食與甜點的完美收尾

主食與甜點環節也不馬虎。套餐裡的白飯、薄餅與咖哩可樂餅成為肉的好搭檔。蘿蔔糕意外地很討喜，吃起來外酥內軟。最後的甜點環節更是誠意滿滿，推薦必點陸本木手工甜點，有手工檸檬塔與馬卡龍。如果選擇塔拉朵冰淇淋，有楊枝甘露和抹茶口味可選，是冰涼又解膩的收尾。

陸本木燒肉餐酒館

地址 :竹縣竹北市成功二街162號

電話 : 03 658 1151

時間 : 17:00–00:00