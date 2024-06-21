台北平價壽喜燒吃到飽這邊吃！台北平價吃到飽「潮肉壽喜燒」讓你狂吃120分鐘，最低還只要439元，就能連同自助吧的炸物、咖喱飯、冰淇淋、飲料與多種蔬菜麵食全都無限暢吃。如果大家錢包夠厚，更能直上日本A5和牛，均勻的油花搭配傳統的壽喜燒料理手法，每一口都超級過癮。







▲圖片來源／潮肉壽喜燒



想吃壽喜燒絕對要筆記這間！台北平價吃到飽「潮肉壽喜燒」在台北共有三家分店，分別在敦化南路、永吉路、延吉街等地都有店舖。本次實地探訪為「潮肉壽喜燒 敦南店」，距離捷運忠孝復興站相當近，步行不用5分鐘即可輕鬆抵達。



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「潮肉壽喜燒」店面走的是日式木質裝潢，進到座位區前還有置物櫃讓用餐的客人使用，大家可以先將外套衣物收進去，就不用擔心回家沾染到食物的氣味，相當貼心。店內自助吧區共分為三個區域，分別是蔬菜麵食、炸物＆咖啡飯，還有飲料、冰淇淋區，通通都能任你吃個過癮。





台北平價吃到飽 潮肉壽喜燒 敦南店

那當然，來「潮肉壽喜燒」最重要的就是壽喜燒囉！每桌會附上整瓶的日式醬油與麥茶，大家可以依照自己喜好的鹹味自行調整濃淡。不同於一般台灣常見的壽喜燒火鍋，這邊主打正統的日式吃法，鍋子也較淺，建議大家可以分次煮肉片和蔬菜，才不會整鍋都卡在一起。如果選擇「原創」菜單，最低只要439元就能吃到羊雞豬牛共6種肉品，老饕建議直上「夢幻逸品」菜單，任何時段1388元，就能吃到油花均勻的「日本A5和牛羽下肉」、「依比例梅花豬」等高級食材，讓整頓飯吃得更加過癮。​​​口味上除了普通的醬煮，「潮肉壽喜燒」更有不同口味可以選擇！包含起司肉片、泰式風味肉片等，除了吃肉還能變化不同吃法，讓大家可以吃得更多更飽足。如果還念日本吃法的壽喜燒料理又不想花大錢，現在就趕緊揪身邊的大胃王，一同來這邊享用吧。

地址：台北市大安區敦化南路一段160巷17號

營業時間：平日 12:00–15:00, 17:00–23:00；假日 12:00–23:00

分店資訊：永吉路、延吉街也有分店

台北平價吃到飽 潮肉壽喜燒 推薦菜單

推薦菜單：原創（平日午餐$439、平日晚餐＆假日$499）、夢幻逸品（任何時段$1388）