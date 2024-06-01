超平價火鍋吃到飽！新北在地火鍋品牌「八雲町和牛海鮮鍋物」於土城、新莊皆有分店，全菜單最低只要298元就能享有牛豬雞肉、自助吧全區吃到飽，不只有麻辣鴨血、滷肉飯，還有火鍋料、生鮮蔬菜與甜點水果、飲料等，逾百款品項全都無限暢吃；如果選擇高價一點的吃到飽，還能享有帝王蟹、日本和牛、生魚片等奢華選項，想要吃飽喝足就趕緊筆記。







這次來到土城分店實地探訪，「八雲町和牛海鮮鍋物」的菜單也是涵蓋相當廣，從平日午餐限定超佛心的298元吃到飽，到日本和牛吃到飽988元、帝王蟹吃到飽1800元都能自由選擇；全時段還有單點鍋物可以享用，不變的是都能免加價享有自助吧無限暢吃。





從一入口就可以看到澎湃的自助吧區域，包含各種生鮮蔬菜、火鍋料品、多款麵食、甜點飲品等，只要來店消費就能享有無限暢吃。



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其中，自助吧最特別的地方，是這邊還有整鍋的麻辣鴨血豆腐、滷肉飯，老實說就算不吃火鍋，也可以一次配上好幾碗飯呢；而麵食區竟然還有台南意麵，來這邊DIY鍋燒意麵也是十分划算。





土城新莊火鍋吃到飽 八雲町和牛海鮮鍋物

想不到自助吧還可以無限續肉吧！「八雲町和牛海鮮鍋物」特別設置「自助續肉區」，只要來店用餐的客人，都能無限續「低脂牛」、「前腿豬」​​​​​​​、「雞肉片」、「生鮮雞肉塊」等品項，對於喜歡吃肉的朋友可別錯過。說完了自助吧，再來帶大家看到「298元火鍋吃到飽」的內容。全菜單共有三種品項可以選擇，包含「台灣特選前腿豬肉鍋」、「台灣布穀雞肉鍋」與「巴拉圭低脂牛肉鍋」，平日中午298元，晚餐則是359元，皆可享有自助吧；湯底為原味海鮮湯，若需改成麻辣鍋、牛奶鍋等其他湯底，則需加價30元換購。如果小資族想來點奢華滋味，不妨可以選擇「日本和牛超值吃到飽」，全菜單一口氣有四種和牛吃到飽，還有生魚片、海鮮料品與12種嚴選肉品，全都通通可以吃個過癮。如果加價至1800元，更能升級為超狂的「帝王蟹吃到飽」，來點不一樣的奢華體驗。如果想吃高級肉品，胃的空間卻力不從心，「八雲町和牛海鮮鍋物」也很貼心推出單點模式，無論是小火鍋常見的蛤蠣鍋、海陸雙拼鍋也都能自由選擇，菜單是相當多元，滿足不同人的用餐習慣。​​所以說大家還在等什麼？「八雲町和牛海鮮鍋物」於新莊、土城皆有分店，只要搭乘捷運後步行皆可抵達，如果最近想吃鍋的話，現在揪團一同去探險吧。​​​​​​​​​​​​​​

地址：新北市新莊區中正路368號、新北市土城區中央路一段123號

營業時間：週一三四五六日 11:30 ~ 15:00、17:00 ~ 22:00（週二公休）

土城新莊火鍋吃到飽 八雲町和牛海鮮鍋物 推薦菜單

推薦菜單：298元火鍋吃到飽（平日中午限定）；988元日本和牛超值吃到飽（全時段供應）