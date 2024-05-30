新莊美食新開店吃不完！近年隨著新莊宏匯廣場的開幕，不僅館內引進眾多美食名店首次進軍新莊之外，也同時開啟新莊美食戰區，成為各大人氣美食開設分店的熱門選擇。窩客島整理近半年新莊一號店清單，包括平價火鍋吃到飽「涮乃葉」、未開幕就造成轟動的「雞湯大叔」、饗賓集團旗下首間高空鐵板燒「旨醞」，以及即將在6/1正式開幕的日本超市LOPIA等，9間新莊一號店清單幫大家整理好。







新莊火鍋推薦：雞湯大叔新莊店

新莊火鍋控等不及想吃雞湯大叔了！不同於常見的火鍋店，雞湯大叔以「為湯控而生」為口號，主打可以喝的雞湯火鍋，成功在台北創下極高人氣，無論天冷天熱都有大批用餐人潮。這次，首度進軍新莊，選在中平路插旗，為新莊人帶來法餐主廚的雞湯火鍋。



雞湯大叔 新莊店

開幕日期：預計2024年7月上旬

地址：新北市新莊區新北市新莊區中平路390號

詳細報導：雞湯大叔新莊店確定了！新莊首間「雞湯大叔」插旗中平路，新莊火鍋控等不及想吃。







新莊鐵板燒推薦：旨醞鐵板燒

新莊人的全新高空鐵板燒！饗賓集團全新品牌「旨醞鐵板燒」，即日起正式對外試營運，主打大人系奢華鐵板燒料理，餐點上不只用頂級食材直球對決，更加入「時間」的元素，包含醞釀醬汁的搭配，也在空間上以春夏秋冬四季主題打造沈浸式的用餐空間。更讓人期待的，就是位於宏匯i-tower 38樓的高空景觀，窩客島這次帶你搶先開箱，11道餐一次吃。



旨醞鐵板燒

地址：宏匯思源i-Tower大樓（新北市新莊區思源路555號38樓）

開幕日期：5月21日試營運、6/12正式開幕

詳細報導：旨醞鐵板燒訂位先搶！饗賓「旨醞鐵板燒」10道菜單搶先看，新莊高空鐵板燒、小奢華旨醞鐵板燒搶先訂位。





新莊火鍋吃到飽推薦：涮乃葉

新莊火鍋戰區又多一名戰將，日本人氣涮涮鍋吃到飽「涮乃葉」正式開到新莊了！以天然、新鮮為主打的火鍋吃到飽「涮乃葉」，於近日插旗新莊宏匯思源i-Tower，不同於一般火鍋料、加工食品，提供猶如野菜農園的自助吧台，為新莊火鍋控、吃到飽控帶來全新健康飲食選擇。



涮乃葉 新莊思源店

電話：02-8521-6035

地址：新北市新莊區思源路553號1樓，新莊宏匯思源i-Tower

營業時間：週一~五11:00~22:00 週六.週日10:30~22:00

詳細報導：新莊吃到飽新開店！日式火鍋吃到飽「涮乃葉」新莊一號店插旗，特製「麻奶鍋」攻陷新莊火鍋控。







新莊小籠包推薦：樂天皇朝小龍包

樂天餐飲集團表示，這一次插旗新莊宏匯、不只是帶來人氣品牌樂天皇朝，更是帶來了全新的鮑汁鮑魚小籠包、 PIZZA小籠包，其中膾炙人口的八色小籠包「鵝肝口味小籠包」退役後將由「鮑汁鮑魚小籠包」替補上位，混合豬肉、清雞湯凍及蔥薑汁的內餡不只散發鮑汁鮮醇，還帶鮑魚丁柔嫩彈牙的咬感，與黑松露、蟹粉、蒜香、川味等繽紛口味在口中串起一波波味覺高潮，是樂天皇朝必點的經典美食。



樂天皇朝新莊店

地址：新北市新莊區新北大道四段3號5樓，新莊宏匯廣場







新莊拉麵推薦：樂蝦拉麵

全球獨創、強調鑊氣的「樂蝦拉麵」，要用最有人氣的「招牌三寶蝦湯拉麵」、「大蝦炙燒舒肥雞蝦湯拉麵」、「酸菜金黃魚片雞白湯拉麵」等搶攻新莊拉麵控的必吃清單。東洋味十足的「花黑PUN」拉麵以招牌的蝦皇湯為湯底，除以老母雞及雞腳強化天然膠與濃醇，還將整尾頂級老虎蝦烘烤8小時後打碎加入提味添香，特製極細拉麵烏亮的色澤來自墨魚汁。



樂蝦拉麵 新莊宏匯店

地址： 新北市新莊區新北大道四段3號5樓







新莊一人燒肉：八色烤肉mini

新莊也有一人八色烤肉了！誰說一個人吃飯很可憐、很邊緣，有時候就是喜歡享受獨處時光，靜下來好好的陪陪自己。而來自韓國人氣名店「八色烤肉」便看準獨食的趨勢，在台灣開設一人快享餐「八色烤肉mini」，直接幫你烤好上桌，，為新莊人獻上一人獨享最道地的韓式烤肉。



八色烤肉mini 新莊宏匯店

地址：新北市新莊區新北大道四段3號7F，新莊宏匯廣場





新莊日本超市：LOPIA

新莊媳婦神隊友來了！每次去日本總是會到當地超市逛逛，體驗一下日本當地人的日常之外，熟食區更是許多小資族晚間一定會去搶好康的好去處。這次不用大老遠跑日本，超夯日本大型連鎖超市LOPIA，確定插旗新莊宏匯廣場，以生鮮食品、手作壽司、生魚片和外帶熟食區為主打，替新莊媳婦們省下煮飯時間，直接到宏匯廣場買一桌日料回家。



LOPIA新莊宏匯店

開幕日：2024/6/1

地址：新北市新莊區新北大道四段3號，新莊宏匯廣場







新莊泰式料理推薦：BO BO泰式炒河粉

瓦城新品牌「BO BO泰式炒河粉」開在新莊！對於許多台灣人而言，「瓦城」是人生中泰式料理啟蒙店，許多人都是從瓦城、大心開始認識泰式料理。而作為全台最大泰式連鎖品牌「瓦城集團」，為了讓大家認識更多不同類型泰式料理，以泰式炒河粉為主角開設全新品牌「BO BO」插旗新莊。



BO BO泰式炒河粉 新莊宏匯店

地址： 24250新北市新莊區新北大道四段3號6樓







新莊早午餐、日系甜點：武藏野森珈琲Diner

日本甜點控不要錯過！來自來自日本雲雀餐飲集團旗下「武藏野森珈琲Diner」，於去年首次跨海來台選在台中LaLaport插旗後，以神級瑞可達舒芙蕾鬆餅吸引一大票甜點控前去朝聖。在雙北人瘋狂敲碗下，近日終於北上到新莊和西門町開設分店，為雙北人獻上來自日本的人氣舒芙蕾甜點。



武蔵野森珈琲 Diner 新莊思源店

地址：新北市新莊區思源路553號1樓

電話：02-85216205

詳細報導：新莊、西門町也有！日本神級舒芙蕾鬆餅「武蔵野森珈琲」新開店，地址、訂位辦法一次看。



