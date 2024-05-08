日本甜點控不要錯過！來自來自日本雲雀餐飲集團旗下「武藏野森珈琲Diner」，於去年首次跨海來台選在台中LaLaport插旗後，以神級瑞可達舒芙蕾鬆餅吸引一大票甜點控前去朝聖。在雙北人瘋狂敲碗下，近日終於北上到新莊和西門町開設分店，為雙北人獻上來自日本的人氣舒芙蕾甜點。







整體空間設計延續日本高原森林度假村意象、木質調森林系等元素，座位安排也以寬敞為主，到此處好好的放鬆心靈、吃甜點、喝咖啡。必點甜點「瑞可達舒芙蕾鬆餅」系列，使用北海道十勝奶霜、義大利起司、天然香草蛋雞等高品質原料製作，其口感猶如雲朵般輕盈，一口吃下瞬間化於舌尖上，有經典原味、宇治抹茶、堅果、季節水果等口味。現在還有季節限定「葡萄舒芙蕾鬆餅」，搭上酸甜多汁的巨峰葡萄增添不同滋味。







店內除了招牌舒芙蕾必吃之外，特製的浮誇系「索蘭諾火腿蜜瓜盅」也要點來嚐鮮，將整顆哈密瓜挖空後再填入滿滿的香甜果肉、西班牙生火腿，上桌後再現刨起司，微鹹微甜的滋味顛覆你的想像。木盒中的「宇治抹茶提拉米蘇」更是抹茶控、起司控吃過就愛上的人氣甜點。





武蔵野森珈琲 Diner 台北西門相鐵店

地址：台北市中正區中華路一段57號1樓

電話：02-2311-0997



武蔵野森珈琲 Diner 新莊思源店

地址：新北市新莊區思源路553號1樓

電話：02-85216205



線上訂位：https://walkr.tw/C69IYUmQ