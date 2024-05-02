甜點控衝動了！來自大阪心齋橋甜點名店「Katachi形‧洋菓子」，至去年8月跨海來台，以台灣限定「日式千層捲」為主打成為人氣網購甜點。為了滿足甜點控嚐鮮的需求，近日在中山站赤峰街商圈開設首間實體快閃店，主打「免費試吃千層捲」讓甜點控可以先品嚐、再決定下單。







由Katachi形‧洋菓子日本甜點師為台灣量身打造的「日式千層捲」，由職人手工製作的0.1公分的可麗餅皮，帶有蓬鬆、輕盈口感，中間捲入滿滿特調鮮奶油，是嚴選四葉北海道鮮乳和Cream cheese為基底製成，第一次品嚐推薦天然香草莢製作的經典香草，奶香四溢又不膩口。







除了經典原味之外，也推出流心千層捲，大人系苦甜的「可可」，中心藏有100%西班牙無糖可可，猶如包進整塊滑順生巧克力，整體風味加倍。嚴選宇治抹茶粉特製的「抹茶紅豆」，則是搭配井村屋紅豆泥，吃得到顆粒感的綿密紅豆，抹茶控激推。期間限定少女系「比利時草莓」還吃的到草莓果粒，目前所剩不多要搶要快。每一款口味都附贈專屬粉包，有草莓粉、一般糖粉以及100%無糖抹茶粉和可可粉，依個人喜好撒滿滿。





Katachi 形‧洋菓子 中山站快閃店

快閃日期 : 即日起至2024/5/12

營業時間 : 下午1點-晚上8點

快閃地點 : 台北市大同區承德路二段37巷9弄4號 (中山站5號出口右轉赤峰街步行3分鐘)



Katachi 形‧洋菓子 千層捲試吃活動

活動時間：快閃期間每逢週末限定，只要加line好友即可免費試吃。

試吃口味：香草、可可、抹茶紅豆、比利時草莓、柑橘(5/13官網上市)