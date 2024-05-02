甜點控衝動了！來自大阪心齋橋甜點名店「Katachi形‧洋菓子」，至去年8月跨海來台，以台灣限定「日式千層捲」為主打成為人氣網購甜點。為了滿足甜點控嚐鮮的需求，近日在中山站赤峰街商圈開設首間實體快閃店，主打「免費試吃千層捲」讓甜點控可以先品嚐、再決定下單。
由Katachi形‧洋菓子日本甜點師為台灣量身打造的「日式千層捲」，由職人手工製作的0.1公分的可麗餅皮，帶有蓬鬆、輕盈口感，中間捲入滿滿特調鮮奶油，是嚴選四葉北海道鮮乳和Cream cheese為基底製成，第一次品嚐推薦天然香草莢製作的經典香草，奶香四溢又不膩口。
除了經典原味之外，也推出流心千層捲，大人系苦甜的「可可」，中心藏有100%西班牙無糖可可，猶如包進整塊滑順生巧克力，整體風味加倍。嚴選宇治抹茶粉特製的「抹茶紅豆」，則是搭配井村屋紅豆泥，吃得到顆粒感的綿密紅豆，抹茶控激推。期間限定少女系「比利時草莓」還吃的到草莓果粒，目前所剩不多要搶要快。每一款口味都附贈專屬粉包，有草莓粉、一般糖粉以及100%無糖抹茶粉和可可粉，依個人喜好撒滿滿。
首度開設實體快閃店的「Katachi 形‧洋菓子」，週末準備試吃體驗，只要有加官方line好友，即可依個人喜好選擇想要試吃的千層捲，試吃份量也相當大氣，直接切一整塊讓人細細品嚐。同時，快閃店搶先曝光全新期間限定「柑橘千層捲」，也能免費試吃。預計5/13才會正式開賣。
要特別注意，現場僅提供取貨、試吃，並無直接販售，若想要帶千層捲回家的話，記得要先在官網下單預定。近日還有母親節限定禮盒，內含經典香草千層捲，和最新柑橘千層捲兩款口味，附贈母親節小卡方便大家寫下感謝的話，謝謝老媽一路的辛勞。
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Katachi 形‧洋菓子 中山站快閃店
快閃日期 : 即日起至2024/5/12
營業時間 : 下午1點-晚上8點
快閃地點 : 台北市大同區承德路二段37巷9弄4號 (中山站5號出口右轉赤峰街步行3分鐘)
Katachi 形‧洋菓子 千層捲試吃活動
活動時間：快閃期間每逢週末限定，只要加line好友即可免費試吃。
試吃口味：香草、可可、抹茶紅豆、比利時草莓、柑橘(5/13官網上市)