巧克力控、泡芙控一起嗨吃beard papa’s！日本泡芙專賣店beard papa’s五月限定口味終於公告了，這次和從小喝到大的阿華田聯名，將帶有巧克力麥芽香的阿華田拌入beard papa’s經典卡士達內餡中，香甜滋味於5/1正式開賣，用最療癒的阿華田泡芙帶給大家滿滿幸福感。
邁入120週年的瑞士品牌「阿華田」，黃金大麥萃取的麥芽精華和高品質可可特製的巧克力麥芽，是大家最熟悉的味道。這次加到beard papa’s經典卡士達中，無論是搭上日式、黑日式、菠蘿、mini不同派皮都超適合，讓人選擇障礙發作。
此外，更加碼推出全新限定「脆酷耶克」派皮，在經典日式泡芙表面淋上巧克力醬，再撒上滿滿的阿華田獨家配方巧克力麥芽酥脆「脆酷力」，口感、濃郁度都加倍，僅在限定門市中販售。8月週年慶活動也搶先開跑，邀請粉絲一起投票決定8月限定口味。
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beard papa’s 阿華田泡芙系列
售價：$75起/顆
販售期間：5/1-5/31數量有限售完為止。
派皮口味：日式泡芙、黑日式泡芙、菠蘿泡芙、mini泡芙、 脆酷耶克(限定門市販售)
脆酷耶克 販售門市
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