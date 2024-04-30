只有更潮的全家霜淇淋！每個月定期推出全新限定口味的全家霜淇淋，是引領台灣超商冰品炫風的領頭羊，讓人每到月底都紛紛期待全家又要出什麼招。這次五月新口味搭上潮牌New Balance品月「灰潮型動」主題，推出灰潮香草、炭焙烏龍霜淇淋兩款口味，以質感灰為主色調，顛覆大家對於冰的想像。同時，也針對五一勞動節祭出5大優惠，包括大家最愛的咖啡買3送3寄杯也有。





全家、New Balance聯名霜淇淋，嚴選馬達加斯加天然香草萃取液及台灣黑金竹炭粉所製成，「灰潮香草霜淇淋」搭上純黑餅皮整體質感更加升級。並且根據網友熱愛的茶系列口味，研發全新「炭焙烏龍霜淇淋」，使用新竹北埔的東方美人茶及台灣黑金竹炭粉製成，濃厚茶韻的霜淇淋，只要透過全家APP地圖趣即可查詢雙口味店鋪。





此次和New Balance聯名霜淇淋的全家，也設計獨家款「吊飾造型芳香片」，有「迷你Fami!ce霜淇淋款」及「迷你New Balance球鞋款」兩款造型，只要買霜淇淋就免費送。淡淡清新木習香氣無論是放鞋櫃、衣櫃還是車上，為生活增添一絲療癒香氣。同時，若購買霜淇淋再加碼New Balance百元購物金兌換券乙張，可至New Balance指定門市購物抵用。5/6-5/9於會員APP以全盈+PAY支付，可享 Fami!ce買2送1優惠。







也針對五一勞動節祭出下殺優惠，5/1當天於隨買跨店取早上10點祭出「私品茶搖搖茶吧2杯88元」，同時也恰逢1號全盈會員好康日，用用全盈+PAY支付即可享特濃美式、特濃拿鐵同品項買3送3寄杯優惠，開工後用一杯全家咖啡提神。5/1-5/14更有白蘭氏雙認證雞精買一送一，替上班族補元氣。



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全家霜淇淋、New Balance聯名

售價：49元

口味：灰潮香草、炭焙烏龍霜淇淋、綜合

線上優惠：5/6-5/9於會員APP以全盈+PAY支付，可享 Fami!ce買2送1優惠(每會員限購1組，數量有限，售完為止；兌換期限至113/07/10)



實體優惠贈品：

1、5/5至5/31於店舖購買Fami!ce霜淇淋(口味不限)即贈送Fami!ce款/New Balance款吊飾造型芳香片一款。(共兩款隨機贈送，不可挑款。數量有限，贈完為止。)



2、New Balance百元購物金兌換券

(1)5/5至5/31於店舖購買Fami!ce霜淇淋(不限口味)，單筆交易贈乙張，以小白單提供。

(2)可使用於New Balance指定門市，活動詳情以New Balance官方LINE公告為主。



全家週末優惠

1、私品茶搖搖茶吧2杯88元

活動時間：2024/5/1

活動內容：隨買跨店取 10:00開賣，會員限購2組，兌換期限至113/06/30。



2、1號全盈會員好康日

活動時間：2024/5/1

活動內容：隨買跨店取 10:00開賣，Let’s Café 特濃美式買3送3、特濃拿鐵買3送3。

注意事項：會員限購1組、限用全盈+PAY支付。兌換期限至113/08/31。



3、白蘭氏雙認證雞精買1送1

活動時間：2024/5/1-5/14

活動內容：白蘭氏雙認證雞精買一送一2件只要59元。



4、LINE好友優惠

活動日期：2024/5/1-5/5

活動內容：牧場直送4.0鮮乳單件特價169元、POLS指定雪糕加10元多1件、可爾必思葡萄乳酸菌飲料、可樂果Mini買2送1。