新莊人的全新高空鐵板燒！饗賓集團全新品牌「旨醞鐵板燒」，即日起正式對外試營運，主打大人系奢華鐵板燒料理，餐點上不只用頂級食材直球對決，更加入「時間」的元素，包含醞釀醬汁的搭配，也在空間上以春夏秋冬四季主題打造沈浸式的用餐空間。更讓人期待的，就是位於宏匯i-tower 38樓的高空景觀，窩客島這次帶你搶先開箱，11道餐一次吃。



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旨醞總坪數超過198坪、62個席位，其中，用餐空間包含四個半開放用餐區，以及2個包廂區域，以「春夏秋冬」四季做為設計主題，公共空間搭配香氛、燈光、音樂等沈浸設計，打造輕奢的用餐氣氛，在每個座位都可以看見主廚現場鐵板料理秀，並且以高空景觀作為背景，讓人不管打卡、錄影都畫面滿分。更提供每組客人「管家式服務」，確認用餐服務、飲食需求（不吃海鮮、不吃牛等），打造私人化客製感。







在餐點特色上，旨醞首波釋出10+1道菜單，除了主打「頂級食材」直球對決，此外更增添「時間醞釀」作為重要元素，無論是熟成伊比利豬、28小時熬製的湯底之外，還有「醬汁」也是靈魂之一，讓人除了品嚐餐點的原味之外，許多料理更以「醬汁」搭配讓人風味更加分。





旨醞

其中，菜單亮點包含番茄清湯「福爾摩沙」、伊比利火腿沙拉「青青成熟時」、海鮮前菜「雙生共舞」干貝加蛤蜊，活鮑魚「大海擁抱」、長達28小時熬煮的清雞湯「慢慢山海」，此外還有像是布丁軟嫩的「化雲丹」海膽蒸蛋，立鱗馬頭魚「金鱗百魅」，以及半隻水姑娘龍蝦「濤濤」，牛肉的部分在「甘脂濃」有Prime肋眼、牛小排、A5和牛菲力，最後用「豐禾日粒」和牛炒飯滿足粉絲的心。除了主餐之外，旨醞在用餐後也提供「甜點菜單」選擇，總共4款大人系甜點亮點，包含土鳳梨生乳酪、鐵觀音布丁、威士忌可可蛋糕、紅茶蛋糕佐蜜蘋果，並且以噶瑪蘭威士忌、玉山白蘭地、八卦山土鳳梨、木柵鐵觀音等加入甜點中。旨醞訂位方式，自即日起正式開放網路、電話訂位，目前進入試營運階段，在平日週一至週四晚間還有少量空位釋出，並且在6/12正式開幕後，會全面開放62席座位數。訂金方式與饗賓集團各品牌相同，每人收500元訂金，並且可預先指定包廂座位更享隱密感。

地址：宏匯思源i-Tower大樓（新北市新莊區思源路555號38樓）

開幕日期：5月21日試營運、6/12正式開幕

收費方式：

午餐時間為11:30至14:30，定價2680+10%

晚餐時間為18:00至21:00，定價3280+10%



詳細營業資訊，依饗賓集團官方公告為準。