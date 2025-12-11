竹北美食推薦牛範生牛排！自助吧吃到飽升級小王品玉米濃湯，必點紐約客牛排佐油封蒜醬，高CP值聚餐首選。

竹北牛排新星牛範生強勢升級，主打豐富自助吧吃到飽與獨家油封蒜醬，媲美王品等級的玉米濃湯更是必喝亮點，是高CP值聚餐首選。

位於竹北美食一級戰區光明一路上的牛範生牛排，近期憑藉著全面升級的肉品與自助吧內容，在當地社群引發熱烈討論。餐廳主打平價卻不馬虎的用餐體驗，不僅優化了排餐的肉質水準，更將自助吧的豐富度大幅提升。這裡的玉米濃湯因口感濃郁香甜，被許多饕客戲稱為小王品等級，搭配無限供應的餐點與舒適環境，成為竹北地區家庭聚餐與朋友約會的熱門新選擇。

竹北自助吧吃到飽推薦，特製白醬餐包與牛肉咖哩無限享用

入座後服務人員隨即送上招牌白醬，濃郁奶香搭配熱騰騰的餐包，讓人瞬間有種置身西堤用餐的錯覺。自助吧的選擇相當豐富，除了時下流行的各式飲品與豆漿外，還有滿滿配料的羅宋湯與關東煮可供取用。食量較大的顧客絕對不能錯過牛肉咖哩飯，鹹香濃郁的醬汁非常下飯，飯後再來一份紅豆湯、布丁或霜淇淋，滿足感直接破表。

必點紐約客牛排佐油封蒜醬，肉質軟嫩多汁層次豐富

店內最具人氣的主餐非紐約客牛排莫屬，肉質經過嚴格挑選，口感軟嫩中帶有迷人的彈性，綿嫩且不乾柴。最令人驚豔的是店家自製的油封蒜醬，將蒜頭的辛辣轉化為溫潤的香氣，與牛肉的油脂完美融合，增添了豐富的味覺層次。若喜歡更滑順的口感，建議可以沾取些許白醬一同食用，那種在口中交織出的多重風味，是老饕們一試成主顧的關鍵。

嚴選板腱牛排與香煎海鮮，巴沙魚菲力細緻鮮甜無腥味

喜歡咀嚼口感的饕客可以選擇板腱牛排，肉質帶有些許筋道，越嚼越能感受到牛肉獨有的香氣，搭配台中名產東泉辣椒醬或蘑菇醬都很對味。不吃牛的朋友也有優質選擇，比手掌還大的巴沙魚菲力外皮煎至微焦，魚肉細緻且完全沒有腥味。香煎蝦排則選用開背草蝦，肉質緊實彈牙，搭配特製蒜醬更是提味，每一口都能吃到海鮮的鮮甜。

竹北美食推薦牛範生，高CP值排餐與親子友善用餐環境

牛範生牛排不僅在食材上用心，更重視顧客的真實回饋，不斷調整自助吧內容與肉品等級。從小朋友喜愛的小餅乾、爆米花，到大人滿足的厚切牛排與咖哩飯，餐廳致力於滿足不同年齡層的需求。在這個講求高CP值的時代，牛範生以平實的價格提供超越期待的用餐品質，是竹北光明商圈中值得一再造訪的優質好店。

牛範生

地址：新竹縣竹北市光明一路92號

電話：03-5583811

時間：11:30–14:30, 17:00–21:00



