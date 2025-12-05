鹽烤鯛魚香氣超迷人！官家烤魚將夜市人氣海鮮升級店面版，剁椒鱸魚與胡椒蝦粉絲通通有。

官家烤魚位在竹東圓環一帶，它其實就是竹東夜市「蛤蜊兄弟」與「官家手做烤魚」的店面版，把夜市的人氣海鮮直接升級成舒適座位、完整菜單與多款烤物、快炒。

「官家烤魚」店面就在中華電信的斜對面，明亮燈光與外露式烤爐讓人一靠近就聞到烤魚香。內用空間不大但乾淨，有一間可預約包廂，適合多人聚餐；若是週六逛夜市，更能直接串聯官家烤魚、炒泡麵與蛤蜊兄弟，變成老饕熟門熟路的三連站。

鹽烤鯛魚的原味最迷人 開皮瞬間熱氣與清香撲面而來

鹽烤鯛魚以粗鹽覆蓋魚身、慢火烤到外層微酥。掀開表皮的瞬間，熱氣帶出清爽香氣，是最療癒的時刻。魚肉細嫩乾淨、沒有土味，可請店員俐落去骨，也能自己動手享受剝魚的樂趣，份量大、價格也相當實在。

剁椒香濃卻不嗆喉 鱸魚膠質與醬汁一起滑入口中

自家剁椒味道濃郁但不刺鼻，辣度順口、帶點酸香，是很耐吃的那種辣。鱸魚肉本身滑嫩、膠質足，吸滿剁椒後層次更立體。淋在白飯上更是罪惡感滿分，喜愛辣椒香氣的話會直接愛上。

胡椒蝦粉絲吸汁力超強 香氣直衝鼻腔、蝦肉飽滿彈牙

粉絲鋪底、白蝦整齊疊上，粉絲吸滿蝦味與胡椒香，入口時嗆香直衝鼻腔，相當過癮。白蝦新鮮度沒話說，肉質彈、甜味明顯，是來店必點的招牌菜之一。

快炒海鮮種類多 香氣重、下酒又耐吃

三杯小海鮮以魷魚、小章魚與干貝組合，九層塔香氣讓味道更奔放；蒜辣烤牡蠣則像把鹹蛤仔的爽度升級到牡蠣版本，半生熟口感滑嫩、蒜辣香涮嘴。麻油蛤蜊則是夜市粉絲最熟悉的味道，暖暖的湯帶著枸杞香，冬天喝特別舒服。

烤物選擇比預期多 肉類、蔬菜與小品也都能當亮點

從客家鹹豬肉到鹽麴松阪豬都烤得恰到好處，鹹度平衡、越嚼越香。烤物種類相當豐富，從肉品到蔬菜都表現穩定。雞心串乾淨不腥、外層帶微脆；鹽烤牛肋條肉感彈性佳、越嚼越香；剝皮辣椒牛鹹香夠味，很適合配啤酒；明太子雞肉串濃厚鹹香卻不膩。鹽烤二節翅則是出乎意料的亮點，外皮烤到香脆、內層仍保留肉汁，口感帶有日式燒鳥的迷人氣息，不需沾醬就很好吃。蔬菜類如櫛瓜、筊白筍以奶油調味，香氣輕柔、帶著自然甜味，是重口味烤物的絕佳平衡。

烤墨魚香腸與黃金泡菜收尾 重口味與清爽感一次兼顧

墨魚香腸Q彈、越吃越香，是很涮嘴的下酒菜；黃金泡菜為店家自製，酸香清脆，用來搭配烤肉與海鮮超解膩，整桌菜色因此更平衡。

海鮮新鮮、份量實在，是竹東想吃烤魚時的固定答案

官家烤魚把夜市累積的好口碑延伸到店面，整尾烤魚、剁椒鱸魚與胡椒蝦粉絲都保有那股熟悉又扎實的味道。海鮮新鮮、烤物到位、選擇多樣，不論想吃重口味或只想喝碗熱湯，都能在這裡找到喜歡的節奏。難怪成為竹東晚餐與小酌時刻的常客名單。

官家烤魚

地址 : 新竹縣竹東鎮杞林路55號

電話 : 03 510 0828

時間 : 17:30–00:00(一、六休息)