喜歡吃魚類卻沒空上市場

或是跟我一樣只會吃卻不知怎麼挑新鮮漁獲嗎?

尤其進入退休年紀,希望能為自己與最愛寶貝烹調營養豐富又美味的佳餚

卻往往因採買食材及備料需要花費許多時間而卻步

【鱸好家熱銷產品開箱】【鱸好家-三代傳承的養鱸世家 】

解決了繁瑣又麻煩的挑選去刺烹飪過程

去刺鱸魚排/去刺鱸魚切塊/鱸魚精

還有加熱即食舒肥鱸魚（薑絲鹽焗、破布子、泰式檸檬、越式酸辣）

鱸家鱸好家,給全家最安心的美味

🐟三代傳承的養鱸世家-鱸好家🐟

來自高雄彌陀在地養殖超過80年的鱸好家

有各式金目鱸魚生鮮和鱸魚精禮盒

傳遞新鮮原味的美好給每一位消費者

不會挑漁獲處理魚刺甚至是料理小白都不用擔心

只要輕鬆上網選購下單

多種品項快速送到

完全是我這忙碌家庭主婦（夫）或外宿上班學生族群

節省採買時間最好的方式

尤其像寶貝大姐姐出社會在外租屋的上班族

偶爾想吃些營養又健康的家常料理，然而，外宿環境下廚不便又是料理小白

且往往需要花費許多時間在採買食材及備料烹調上

鱸好家的加熱即食舒肥鱸魚，只需將舒肥鱸魚解凍後隔水加熱約5到10分鐘

就可以享用營養豐富的鮮嫩鱸魚，方便又省時

在家也能輕鬆煮出餐廳級料理

做出一道溫馨又有溫度的魚類料理

依照不同口味的舒肥鱸魚，使用鹽巴、薑絲、蒜末、辣椒等天然食材調味，無香精、無香料、無防腐劑和色素

加熱即食舒肥鱸魚（薑絲鹽焗、破布子、泰式檸檬、越式酸辣）

是全家人都可以安心食用的好料理

在加熱即食舒肥鱸魚順便煮上一份麵線

健康好吃又快速的鱸魚麵線五分鐘即可上菜

加熱即食舒肥鱸魚（薑絲鹽焗）

製程是用「舒肥」方式烹調，復熱後像現煮一樣美味

入口魚香滿溢,肉質潔白細嫩，不用擔心魚刺更沒有腥味

以舒肥技術鎖住魚肉水份和營養

魚肉鮮嫩細緻又多汁,讓人一吃就難忘的美味

尤其適合在外工作讀書租屋的朋友們

或是拯救懶惰又廚藝不精的家庭煮婦(夫）

加熱即食舒肥鱸魚（越式酸辣）

魚肉細緻、味道鮮美、油脂豐富

再加越式酸辣沾醬，酸酸辣辣的真開胃

特別適合夏天時佐餐下酒呢！

提供四種不同口味的舒肥鱸魚，從家常口味的薑絲鹽焗和破布子

到清爽酸甜的泰式檸檬和美味鮮香的越式酸辣,天天吃也不會膩

加熱即食舒肥鱸魚（破布子）

寶貝最愛的家常口味

肉質軟嫩，細緻的魚肉吸滿破布子的甘甜味

破布子甘甜鹹香的味道配上魚的鮮味

淋上醬汁是我家挑食的小寶貝多吃一碗飯的好料理

加熱即食舒肥鱸魚（泰式檸檬）

炎炎夏日，在家輕鬆做完全零油煙料理

醬汁跟魚肉一起入口清爽又不膩口

醬汁留下來拌我的豆腐蔬食麵

馬上變身高級泰式料理

清爽又美味

鱸好家的鱸魚精，採用專業恆溫的精煉製程，確保每一滴都是精華

蛋白質含量高，不添加一滴水及防腐劑

飲用方式簡單方便,只要放進馬克杯或熱水鍋裡隔水加熱..

最適合忙碌現代人迅速補充能量，重拾活力

香濃無負擔的好喝鱸魚精,保留鱸魚本身的鮮甜.

沒有令人不愛的魚腥味,口感順口好喝

寶貝與姐姐, 平常都忙上班上課打工

難得回家的時候當然要準備好料來讓平常省吃儉用的外食寶貝好好嚐嚐媽媽的味道

鱸好家的去刺鱸魚，以真空包裝的方式低溫宅配到府

衛生安全又方便，並提供專業的去刺服務

讓寶貝們可以不顧慮魚刺安心大快朵頤

今天的去刺鱸魚切塊就來份鹽酥鱸魚料理

食材： 【鱸好家】去刺鱸魚切塊

青蔥1根、紅辣椒1根

調味料： 胡椒鹽粉

做法

1. 將蔥切末、紅辣椒切末備用

2. 將【鱸好家】去刺鱸魚切塊擦乾水加少許米酒,醬油,太白粉抓醃備用

3. 起190度油鍋

放入醃好備用的【鱸好家】去刺鱸魚切塊炸約3-5分鐘後撈起瀝油

4.再放入蔥末、辣椒、胡椒鹽粉一起翻拌即完成

在外工作寶貝姐姐難得回家

來份鹽酥鱸魚,每一口都能感受細緻鮮甜的鹽酥鱸魚的鹹辛風味

以及辣椒葱花所帶來的多層次香氣

幸福美味滿滿

隨時冷凍放幾包在冰箱裡

家裡臨時有客人來都可以輕鬆出好料

去刺金目鱸魚清肉排怎麼料理都方便

最近很流行的酸菜魚在家也能輕鬆出菜

做法其實不難，只需要酸菜、去刺金目鱸魚清肉排、蔥蒜、辣椒就可以了

剛好家裡還有一包筍片,也一起加料

作法

1.將酸菜與去刺金目鱸魚清肉排都切成魚片樣,蔥、辣椒切斜段

2. 起鍋熱油，放入蒜頭,酸菜炒出香氣（喜歡吃辣這樣可以先放辣椒一起炒）

再放入筍片與水煨煮出味道

3.加入少許醬油、白胡椒調味

4.最後加入魚片蔥辣椒即完成

魚肉滑嫩細緻，配上酸菜自然的酸

吃起來非常鹹酸鮮美

微酸開胃的酸菜魚做成宴客大菜也十足好吃又有面子

與家人一起享用創意無限又營養豐富的鱸魚大餐就是怎麼簡單

🐟鱸好家官網：https://www.luhojia.com/

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