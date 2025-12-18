乾杯新品牌牛舌定食！牛舌佑介插旗信義區390元就有，免費送一份牛舌。

信義區牛舌店再加一！乾杯新品牌「牛舌佑介」炭火燒牛舌定食專賣店，終於將在12/21正式插旗信義區統一時代百貨，以超親民的390元起牛舌定食，定位為「日常也能吃的牛舌」，希望讓上班族與牛舌控，不用特別慶祝也能輕鬆享受厚切牛舌的彈牙口感。開幕首週到店消費還能獲贈和牛牛雜煮，若加入會員再享赤身牛舌入會禮，成為年末信義百貨餐廳新亮點。



▲炭燒牛舌定食「牛舌佑介」共推出14款套餐。(攝影：編輯 鄭雅之)

▲乾杯「牛舌佑介」嚴選47％中後段牛舌精華部位，職人手切並以鹽漬熟成處理，再透過炭火炙燒瞬間封存肉汁與炭香。。(攝影：編輯 鄭雅之)





乾杯新品牌「牛舌佑介」！牛舌定食14款套餐最便宜390元

店內採定食形式供應，提供約14款套餐選擇，價格約介於380至810元之間，另收一成服務費。牛舌分為赤身、上選與特選三段口感，透過炭火直燒鎖住肉汁，呈現從爽脆到柔嫩的層次。也能搭配A5和牛或伊比利豬享受雙主餐組合。配餐包含山藥泥、麥飯、牛尾湯，打造低負擔又有飽足感的「仙台風味」定食。五款自由搭配的沾醬，像是檸檬鹽、生七味醬與柚子胡椒，增添風味變化，讓每一口都能依心情探索新味道。



▲乾杯新品牌「牛舌佑介」燕麥飯淋上山藥泥搭著牛舌吃最對味。





炭火直燒牛舌！會員加碼送牛舌

為呈現新仙台風格專賣精神，店家嚴選47％中後段牛舌精華部位，職人手切並以鹽漬熟成處理，再透過炭火炙燒瞬間封存肉汁與炭香。台北時代店採透視烤台設計，讓大家能邊用餐邊欣賞火光與燒烤畫面，搭配淺木色與銅金屬點綴空間，營造悠閒氛圍。開幕首週消費就送「和牛牛雜煮」；若是加入會員再加碼現場送「赤身牛舌」乙份。



▲乾杯「牛舌佑介」嚴選47％中後段牛舌精華部位，職人手切並以鹽漬熟成處理，再透過炭火炙燒瞬間封存肉汁與炭香。(攝影：編輯 鄭雅之)

牛舌佑介 炭火燒牛舌定食專賣店

開幕日期：2025年12月21日(日)

電話：02-2729-6018

地址：台北市信義區忠孝東路五段8號B2樓 / 統一時代百貨

營業時間：週日至週四11:00-21:30；週五六11:00-22:00

備註：僅開放現場候位





牛舌佑介 開幕優惠

12/21至12/28消費並追蹤FB或IG並打卡，送和牛牛雜煮一份

加入乾杯集團LINE會員，贈赤身牛舌一枚兩片

14款牛舌定食390元起，另收一成服務費





更多美食新開店加碼看！

推薦閱讀：海底撈個人火鍋新品牌！海嶼鍋物8款湯底搶先看，一人麻辣鍋 燕麥奶開吃。

推薦閱讀：肉之間開到古亭！420元自助火鍋吃到飽，免費再升級酒牆無限喝。

推薦閱讀：雙連站旋轉烤雞推薦！gros bec 法式烤雞新開，脆皮噴汁烤雞有一人份。





更多牛舌佑介 炭火燒牛舌定食專賣店照片

▲炭燒牛舌定食「牛舌佑介」每份套餐皆附牛尾湯。(攝影：編輯 鄭雅之)

▲乾杯「牛舌佑介」加入會員再加碼現場送「赤身牛舌」乙份。(攝影：編輯 鄭雅之)