日本生甜甜圈Truffle Donut開到高雄！人氣必吃推薦，開幕日 地址先看。

日本話題生甜甜圈Truffle Donut確定來台，高雄苓雅區首店預計2026年1月10日開幕，引爆甜點控關注。

生甜甜圈話題再延燒！高雄甜點圈即將迎來全新日本話題甜點，來自日本鳥取縣的生甜甜圈品牌Truffle Donut，正式宣布進軍台灣，首家門市確定落腳高雄市苓雅區，預計於2026年1月10日開幕。Truffle Donut近年在日本甜點市場累積高度討論度，目前全日本已有超過25家門市，主打現點現做的生甜甜圈口感。此次海外首站選在高雄，也被視為日本甜點品牌觀察台灣南部消費市場的重要動向，消息一出便引起不少甜甜圈控關注。

▲Truffle Donut生甜甜圈有原味、鮮奶油、卡士達、草莓、抹茶、巧克力等多樣生甜甜圈選擇。 ▲Truffle Donut生甜甜圈有包進整顆草莓的限定口味。





高雄甜點圈新話題！日本生甜甜圈 Truffle Donut插旗高雄

與傳統炸甜甜圈不同，生甜甜圈強調的是柔軟、濕潤且富有彈性的口感。Truffle Donut使用加入南瓜與牛奶的麵糰，經長時間發酵後現場製作，甜度表現相對溫和，口感輕盈不厚重，適合搭配咖啡或作為日常甜點享用。這樣的產品定位，讓生甜甜圈在日本逐漸成為午後甜點的新選擇，也讓Truffle Donut在短時間內於各城市累積穩定客群，成為近年日本甜點圈常被討論的關鍵字之一。

▲Truffle Donut生甜甜圈部分門市推出限定口味，台灣是否有限定口味可以好好期待一下。





Truffle Donut生甜甜圈！人氣必吃 松露

在多款口味中，松露原味生甜甜圈被視為Truffle Donut最具代表性的品項。淡雅的松露風味與麵糰本身的自然甜味相互平衡，呈現甜中帶鹹的層次感，讓甜甜圈多了一份成熟風味。除此之外，菜單中也涵蓋原味、鮮奶油、卡士達、草莓、抹茶、巧克力等多樣生甜甜圈選擇，另有糖霜圈與巧克力圈等經典款式，滿足不同族群對甜點風味的期待。

▲日本生甜甜圈Truffle Donut海外首店開在高雄。





日本生甜甜圈Truffle Donut海外首店！限定口味值得期待

近年來，日本甜點品牌陸續來台展店，而Truffle Donut選擇高雄作為海外第一站，也顯示南部甜點市場逐漸受到關注。Truffle Donut並未主打華麗包裝或強勢行銷，而是以產品本身的口感與製作方式累積討論度。隨著開幕時間曝光，未來是否推出限定口味或開幕活動，也成為不少高雄甜點迷持續關注的焦點。

▲Truffle Donut生甜甜圈人氣首選是松露口味。

▲日本生甜甜圈Truffle Donut從鳥取起家，推出各種特色口味生甜甜圈。









Truffle Donut 台灣首店

地點：苓雅區林南街12號，高雄文化中心周邊

預計開幕時間：2026年1月10日





