星宇航空貴賓室新亮點！吃茶三千2款星宇限定茶飲，桃園機場限定喝。

星宇航空桃園貴賓室引進吃茶三千現萃茶，推出星宇限定「水仙桂花蜜」、「鮮果百匯」，候機也能先喝。

出國玩之前，候機時間若能喝到一杯好茶，整趟旅程的心情就先加分了！星宇航空宣布攜手台灣精品茶飲品牌吃茶三千，於桃園國際機場第二航廈貴賓室推出獨家2款現萃茶體驗。旅客可在登機前悠閒坐下，享受以專利萃茶技術打造的頂級茶香，讓等待不再只是空等。限定茶款預計將於1月初陸續上線，使用高端設備萃取，期待帶來更有層次的味覺享受。



▲星宇航空Ｘ吃茶三千推出2款星宇限定茶飲。



▲星宇航空第二航廈貴賓室限定茶飲「吃茶三千」水仙桂花蜜、鮮果百匯。





星宇航空貴賓室必吃推薦！吃茶三千聯名茶飲

吃茶三千以只使用最純粹茶葉為堅持，此次合作推出兩款獨家茶飲。其中「水仙桂花蜜」以桂花烏龍為基底，淡雅香氣伴隨百香花蜜甜味，輕柔而不膩；另一款「鮮果百匯」則以連續五年獲得三星ITI認證的松針綠茶為底，搭配寶島當季水果，打造清爽層次感。為呈現最佳茶香，貴賓室導入吃茶三千研發的CCSC智能萃茶機，以高溫加壓技術精準控制萃取，讓茶湯香甜回甘，從候機開始就能感受精品茶館般的儀式感。



▲星宇航空第二航廈貴賓室導入吃茶三千研發的CCSC智能萃茶機，以高溫加壓技術精準控制萃取。





星宇航空貴賓室美食再升級

不只好茶，星宇航空貴賓室也同步升級餐飲陣容，引進多家頂級品牌滿足味蕾。包含寒舍集團旗下米其林一星「請客樓」、米其林推薦粵菜「辰園」，為旅客呈現精緻料理；甜點控則可品嘗精品甜點「承繼」的鎏金巧克力蛋糕與「午冬」限定千層酥，多層口感交織香氣，讓迎機時光更愉悅。凡搭乘星宇航空頭等艙、商務艙與具Explorer、Insighter資格之COSMILE會員及符合資格旅客，可於搭機前進入桃園第二航廈貴賓室享受專屬餐飲服務，感受貴賓級旅前儀式感。



▲星宇航空Ｘ吃茶三千聯名款「水仙桂花蜜、鮮果百匯」將於2026年1月初陸續提供。

星宇航空桃園第二航廈貴賓室 × 吃茶三千合作

聯名品項：兩款限定茶飲「水仙桂花蜜」、「鮮果百匯」

提供時間：預計1月初陸續提供





