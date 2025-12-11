芋泥尬玉米超酷！麻古茶坊「金絨芋泥系列」新品，經典芋泥波波也回歸。

芋泥控衝一波！麻古茶坊冬季推出全新金絨芋泥系列，以玉米風味芝芝和獨家玉米圓打造暖心口感，經典芋泥飲同步回歸。

冬天就是想喝點濃郁又暖心的飲料，芋泥控更是期待感爆棚。麻古茶坊今年把最經典的芋泥系列請回來，換上更澎湃的冬季陣容，從濃厚芋泥鮮奶、芋泥波波鮮奶到兩款全新的金絨系列，全都在12月正式登場。主打大甲芋頭、玉米風味金絨芝芝與全台獨家的玉米圓，喝起來順口又帶點趣味感。想追新品或回味熟悉口味的人，這一季通通能找到自己的首選。



▲麻古茶坊芋泥飲料回歸，共推出四款。

▲麻古茶坊「金絨芋泥系列」以綿密大甲芋泥為基底，加入以現磨玉米汁調製的金絨芝芝，讓奶香多了一抹自然穀物甜。





麻古茶坊新品超酷！金絨芋泥系列的玉米風味新亮點

這次的「金絨芋泥系列」可說是麻古茶坊最吸睛的冬季亮點。以綿密大甲芋泥為基底，加入以現磨玉米汁調製的金絨芝芝，讓奶香多了一抹自然穀甜，金黃色澤看起來相當討喜。延伸出的兩款新品風味層次不同，喜歡滑順口感的人會選「金絨芋泥鮮奶」，玉米、芋香與奶香交錯得剛剛好；愛咬感的人則不能錯過「金絨芋泥玉米圓」，以包心工法把玉米碎粒藏進粉圓裡，外Q內彈，每一口都能咬到玉米清甜，是冬季手搖飲少見的創意組合。



▲麻古茶坊新品「金絨芋泥玉米圓」，以包心工法把玉米碎粒藏進粉圓裡，外Q內彈，每一口都能咬到玉米清甜。





芋頭控超愛！麻古茶坊濃厚芋泥系列全面回歸

除了兩款金絨新品，麻古茶坊的經典芋泥系列也同步回歸，讓老粉絲喝到熟悉的濃郁甜香。「濃厚芋泥鮮奶」主打純粹的大甲芋頭香氣，搭配鮮奶後喝起來滑順柔和；而「芋泥波波鮮奶2.0」則在黃金比例中加入Q彈波波，讓每一口都更有咀嚼感。整個系列從滑順到彈牙通通包辦，也讓芋泥控在冬天一次喝滿經典與創新。全台門市12月10日正式上市，為冬季手搖飲注入濃郁又暖心的香氣。



▲麻古茶坊「濃厚芋泥鮮奶」經典回歸。

麻古茶坊 芋泥系列

金絨芋泥鮮奶(M) 北中東離島NT$80／南部NT$75

金絨芋泥玉米圓(M) 北中東離島NT$80／南部NT$75

濃厚芋泥鮮奶(M) 北中東離島NT$70／南部NT$65

芋泥波波鮮奶2.0(M) 北中東離島NT$70／南部NT$65



注意事項：部分商場不販售，依官網與門市公告為準。





