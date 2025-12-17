星宇航空台北直飛馬尼拉回歸！優惠碼折1000元，菲律賓3大城市搭星宇出發。

星宇航空重啟台北直飛馬尼拉航線，每天都有班次，還同步推出限時折1000元優惠，想飛菲律賓玩城市、返鄉或出差都更輕鬆。

星宇航空正式重啟台北－馬尼拉航線，每日提供1班早去午回航班，讓台灣與菲律賓首都之間的往返再次變得穩定又有效率。隨著台菲交流頻繁，加上雙方互給14天免簽與不到2小時的飛行時間，這條航線不僅補齊商務與探親需求，也讓短天數城市旅行更容易實現。航線回歸同時也象徵菲律賓航網再度完整，為旅客提供更彈性的飛行選擇。

▲星宇航空台北-馬尼拉直飛，每日一班。 ▲菲律賓必拍景點「馬尼拉黎剎公園」，體驗歷史文化交織氛圍。





星宇航空台北-馬尼拉航線回歸！早去午回更方便

早去午回的航班設計，讓旅客一早出發，中午就能抵達馬尼拉，整天行程不再被飛行時間切割。無論是短期出差、返鄉探親，或安排城市型旅遊，都能把時間用在真正重要的事情上。對在台工作的菲律賓族群而言，也多了一個固定又安心的返鄉選擇，減少轉機的不確定性，讓跨國移動回到簡單順暢的節奏。

▲菲律賓馬尼拉必訪景點推薦「馬尼拉菲律賓文化中心」是當地國家級文化藝術中心。





菲律賓3航點一次玩再省1000元

隨著馬尼拉航線回歸，星宇航空在菲律賓已布局馬尼拉、宿霧、克拉克3大城市，每週往返航班數達23班，讓旅客能依需求自由安排單點直飛或多城市行程。同步推出限時優惠專案，即日起至12月31日前於官網購買2026年2月13日前自台北出發的航班，結帳輸入折扣碼JX2025PDOT即可現折1000元，限量500份。不論是規劃短期旅遊、返鄉探親或跨城移動，都能在行程彈性與價格優惠中一次到位。

▲星宇航空台北-馬尼拉直飛航班時刻表。





星宇航空 台北－馬尼拉 航班時刻表

班號 ：X785飛航日：每日1班

出發時間：08:20、抵達時間 11:05





星宇航空 馬尼拉 － 台北 航班時刻表

班號：JX786

飛航日：每日1班

出發時間 11:50、抵達時間 14:05





星宇航空 菲律賓航點優惠

優惠適用航點：馬尼拉、宿霧、克拉克

優惠時間：即日起至12/31前於官網購票

適用出發期間：2026年2月13日前自台北出發

優惠辦法：結帳輸入折扣碼JX2025PDOT可折抵1000元，優惠限量500份。

注意事項：實際內容以官方公告為準。





菲律賓新玩法一次看！

推薦閱讀：只有玩水不夠！菲律賓海陸行程玩更嗨，薄荷島浮潛看海龜、馬尼拉BGC購物天堂，航空聯票一趟就玩翻。

推薦閱讀：這樣玩馬尼拉最快！菲律賓馬尼拉「HOHO觀光巴士」一次玩13個熱點，一趟到機場、購物中心、度假村免換車。



