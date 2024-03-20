出國玩可能是一時衝動、也可能是需要仔細安排，不管在哪個城市玩，最重要就是先搞定「住宿、交通」，越方便就越能玩得自在。近年菲律賓觀光局為了讓人玩得更方便，在馬尼拉都會地區推出HOHO觀光巴士「Hop-On-Hop-Off」，本次推出全新娛樂系路線，在帊賽市(Pasay)、帕拉納克市(Paranaque)來往穿梭，13個停靠點，無論去機場、度假村、享受夜生活通通都一票搞定。
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菲律賓馬尼拉觀光巴士，是許多人到菲律賓玩超方便的交通方式，除了先前推出2條路線「商業樞紐馬卡蒂、文化樞紐馬尼拉」，這次再推出一條新路線往返現代娛樂中心「帊賽市(Pasay)、帕拉納克市(Paranaque)」，停靠馬尼拉國際機場三座航站，以及新濠天地、馬尼拉灣阿雅拉購物商城、LUXE免稅店、 Parqal購物中心，住宿飯店也有停岡田飯店、晨麗娛樂度假城，網羅零售、餐飲與休閒娛樂等13個站點。
菲律賓觀光部表示，遊客可以下載HOHO巴士APP，規劃旅遊的上下車站點、自行安排時間並且購票。未來也預計針對大馬尼拉區的奎松市（Quezon）、達義市（Taguig）、帕西市（Pasig）、聖胡安市(San Juan)及曼達盧永(Mandaluyong）推出不同主題的HOHO巴士觀光旅遊，到菲律賓玩更方便。
菲律賓Hop-On-Hop-Off觀光巴士
官網：https://philippines-hoho.ph/