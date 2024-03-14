飛日本大吃美食，是許多吃貨的願望！最好就是睡醒就吃、邊逛街邊吃、晚上回飯店前再買泡麵零食回飯店吃，把24小時吃到最大極限。為了滿足吃貨的夢想，這次特別幫你搜集11間「吃貨專屬日本飯店」，無論是超強飯店早餐，或是飯店下樓就能吃米其林餐廳，而這些飯店通通在易遊網就能一次訂到。



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飯店早餐海鮮吃到飽

都說早餐是最重要一餐，豐富的「飯店早餐」就是吃貨早起的動力，如果想要一早起來就有澎湃美食，推薦日本連鎖品牌dormy inn集團旗下的「天然溫泉凌雲之湯御宿野乃淺草」，起床就吃無限任食的海鮮自助早餐。另一間「Vessel Inn心齋橋酒店」在大阪心齋橋，黑門市場直送的生魚片、明太子通通可以吃到飽。







如果是海鮮控，也要挑戰北海道「拉碧斯達函館灣」，提供甜蝦、花枝、鮭魚卵、生魚片、燒烤貝類，可以自製生魚片丼飯，同樣在「函館世紀濱海酒店」也能DIY海鮮蓋飯，搭配日洋式自助早餐更多變化。如果想平常日本家常風味，推薦「京都 Emion 酒店」，主打日式手作家常菜早餐，體驗道地日本吃法。





易遊網「日本飯店美食評鑑」

排隊美食起床就出發除了飯店早餐一定要吃之外，在飯店附近有什麼餐廳、哪些排隊美食，也是許多人選擇住宿的重點，同樣的時間內，我住得近、就是比別人更早去卡位。要吃超人氣比登推薦拉麵店「入鹿TOKYO」，住四星級「東京六本木Candeo酒店」，走路5分鐘就到。此外，IG超夯布丁阿公「Heckeln」，每天只賣50個巨無霸布丁，如要要吃到，推薦住在「新橋虎之門the b」走路3分鐘就到。吃貨也要衝超夯打卡美食，主打5公分超寬烏龍麵的「五代目花山烏冬」，推薦住在「東京八重洲唐草酒店」新開幕、又鄰近東京車站，出發美食之旅更方便。下樓就吃米其林餐廳如果是資深吃貨，到日本也一定要踩點米其林餐廳才可以，如果到京都推薦入住五星級「京都威斯汀酒店」，鄰近米其林三星懷石料理「瓢亭」，如果在福岡，住「福岡中洲S-佩里亞酒店」就近就能吃米其林三星壽司「鮨さかい」，另外在「東京淺草曼迪設計酒店」也鄰近米其林必比登推薦的「おにぎり淺草宿六」東京最古老飯糰，讓吃貨們優雅自在的去米其林餐廳吃飯，不用擠車趕地鐵。如果這樣還不夠，這次易遊網特別規劃「日本飯店美食評鑑」活動，集結東京、大阪、京都、北海道、神戶、福岡的住宿推薦，除了推薦吃貨的日本訂房清單之外，同時再加碼於4/10前推出折扣碼「save250」單筆滿6,000元即可現折250元，省下來的錢再來來繼續吃。

活動網址：https://walkr.tw/NUC5yDi3