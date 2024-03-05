3月、4月正好日本、韓國櫻花陸續開放的時間，這時候飛日本、飛韓國拍櫻花剛剛好！日本櫻花季大約在3月至4月開放，除了必去的關東、九州、名古屋，還有4月下旬的北陸櫻花都是日本必拍，而韓國則推薦在3月下旬就能在釜山拍櫻花、首爾則是大約4月可以衝，窩客島這次整理9大「日本、韓國賞櫻行程」，不用煩惱交通，易遊網下單就能衝。







日本賞櫻行程推薦

想飛日本拍櫻花，3月起就能到日本關東拍美照，關東「四大賞櫻名所」包含權現堂堤、上野恩賜公園、目黑川、千鳥之淵，可以一趟全部都拍到。除此之外，也特別推薦「上野公園+東京迪士尼樂園」超美櫻花在水上的倒影、加上超熱門迪士尼樂園，美少女們的拍照行程就這樣衝。







單拍櫻花還不夠，想要整個畫面塞滿夢幻花海，可以搭星宇直飛名古屋，拍到富山縣朝日町舟川「春日四重奏」，櫻花、油菜花、鬱金香、白雪山交疊，四個願望一次滿足。此外還推薦九州賞櫻名所「水前寺城趣園」，不只是清幽賞櫻聖地，還可以穿著和服、搭乘太宰府旅人列車，享受復古人文氣氛，更增添氣質。





韓國賞櫻行程推薦

韓國賞櫻行程，3月底拍釜山、4月拍首爾！釜山、大邱的櫻花比首爾開得早，3月底出發可以朝聖世界最大的櫻花節「鎮海軍港節」，超過8萬多棵櫻花樹，包在火車鐵道兩側，夢幻櫻花道一定要拍，同時還能欣賞全韓國唯一的夜櫻慶典「E WORLD星光櫻花節」，一趟通通都拍到。







首爾的櫻花則推薦要拍超美「櫻花隧道」，總共1400多棵櫻花、櫻花隧道長達5.7公里，是到首爾一定要拍的賞櫻景點。想要更有韓國風格，可以穿韓服遊覽景福宮、拍櫻花美照。易遊網也特別推出了「首爾6大賞櫻名所」行程，集結超人氣汝矣島、晚上點燈的陶唐山櫻花隧道、SK櫻花公園、自由公園櫻花林，還有樂天世界環湖四周的櫻花炸開，玩樂園拍櫻花真的超不真實、美到像夢。









易遊網 日本賞櫻行程推薦

1、關東四大賞櫻名所5天：https://walkr.tw/Esn1wuof

2、東京上野公園賞櫻、迪士尼5天：https://walkr.tw/cxabTwM0

3、九州賞櫻名所、太宰府旅人列車5天：https://walkr.tw/e4EOUh7I

4、北陸春日四重奏、櫻花隧道、合掌村5天：https://walkr.tw/4GNQqBmC



易遊網 韓國賞櫻行程推薦

1、首爾6大賞櫻名所5天：https://walkr.tw/08cxqvDp

2、釜山鎮海櫻花5天：https://walkr.tw/SBncgBfq

3、首爾雪嶽山賞櫻、景福宮賞櫻5天：https://walkr.tw/xCraecDT

4、首爾伊甸園櫻花之路、葛山公園櫻花隧道林6天：https://walkr.tw/xWqaymV8

5、大邱釜山、鎮海軍港節、櫻花大道5天：https://walkr.tw/diBJqTFb



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