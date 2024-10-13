誰說玩菲律賓都只有水上行程！許多人想到菲律賓旅遊，最先想到的畫面就是在熱帶島嶼潛水游泳，看鯨鯊追海豚，但如果要好好享受渡假，怎麼可以少了在馬尼拉市區逛街、購物、踩點最新網紅咖啡廳，讓窩客島帶你把海陸行程一次玩遍才夠爽。







在機票交通的部分，宿霧太平洋航空是不只有菲律賓馬尼拉直飛航班，同時也是菲律賓國內班機數最多的廉價航空。目前除了有台北直飛馬尼拉，也可以從高雄出發，直飛馬尼拉只要2小時。同時也可以搭配宿霧太平洋航空聯票，轉機飛往薄荷島、宿霧更方便也更高CP值。推薦轉機停留馬尼拉的時間可以拉長，在馬尼拉購物、拍網美景點，多停留一日享受新飯店、新景點，打造「海陸行程」讓菲律賓之旅更豐富。







要享受菲律賓海島行程，薄荷島一直是許多人推薦之一。除了有可愛的菲律賓國寶「眼鏡猴」、打卡必拍的「巧克力山丘」之外，在島上更有漂流竹筏船餐廳，直接在船上享用自助餐點，並且竹筏船會一路航進薄荷島上唯一的原始叢林區，感受在地自然風情。此外，想要在薄荷島從早到晚拍美照，住宿有人氣推薦Amorita Resort，超美無邊際泳池、一眼望去就是Alona沙灘，還有機會拍到絕美夕陽。





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薄荷島的夜生活，在推Alona Beach周遭是薄荷島鬧區，有許多在地美食、酒吧，甚至還有台灣老闆娘開的雪花冰店「Ice Flakes」，把台式雪花冰加入熱帶水果、榴槤口味，造型上還有眼鏡猴與巧克力山，讓台灣粉絲通通要朝聖打卡。如果想要體驗水上活動，推薦從薄荷島搭船前往巴里卡薩，有人氣潛水點「巴里卡薩大斷層」，在世界級珊瑚保護區可以看到多種珊瑚，還有熱帶魚類、海龜跟你一起游泳。搭船出海幸運的話也能追到海豚的蹤跡，或是在超美白沙灘打卡拍照、並且享受菲律賓式的手抓飯享用海鮮大餐。不只有海島的水上行程，在菲律賓馬尼拉體驗都市風情，更是一定要排進去行程裡。經典文化行程可以搭乘Hop on hop off bus觀光巴士，一次看遍古蹟、美術展覽。如果要拍美照就先筆記「聖地牙哥古堡」更保留的西班牙石城建築，從城牆、堡門，復古文青打卡點先收藏。此外，馬尼拉有多個大型購物中心，甚至連機場對面就有最新的Newport Mall，此外還有菲律賓最大商場SM mall，以及BGC等鬧區。其中BGC更被稱為馬尼拉的曼哈頓，分為high street、uptown兩大部分，不只能逛國際百貨，還有許多人氣打卡餐廳、咖啡廳通通在這一區就能逛，網紅咖啡廳because coffee（harlan + holden）更是一定要朝聖的馬尼拉咖啡廳，是最現代、最熱門的購物區域。馬尼拉住宿的部分，近年在帕賽市填海造陸區域，有多間新飯店完工、更有許多飯店正在快速建設中，其中Grand Westside Hotel更是最新開放試營運，除了主打簡約、米棕色系溫馨風格，每晚換算台幣最低約2360元起，想住新飯店、想要高CP值也能先筆記，讓你玩一趟菲律賓就把山、海、城市通通收藏。