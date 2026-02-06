富國島直飛3月啟航！太陽富國航空首航優惠20%再送跨海纜車票，玩越南很優惠。

太陽富國航空3月29日台北直飛富國島，官網訂票享8折並加碼送纜車票。憑機票於島上設施消費最高享7折，打造極致避世度假。

隨着全球旅遊熱潮持續升溫，被譽為「珍珠島」的越南富國島，正以其純淨的自然景觀與便利的免簽政策，成為亞洲最受矚目的度假勝地。隸屬於越南領先旅遊目的地開發公司 Sun Group 集團旗下的太陽富國航空「Sun PhuQuoc Airways」，於2026年2月4日在台北舉辦「Phu Quoc – Your Ultimate Escape」同業說明會，宣佈將於3月29日正式開啟台北至富國島的直飛航線。此舉不僅代表台灣成為該航空公司首個開航的國際市場，更為渴望說走就走的台灣旅客，提供更便捷的高品質飛行選擇 。

▲太陽富國航空在台北舉辦同業說明會，邀集近百位台灣旅遊業者齊聚一堂，慶祝台北直飛航線即將啟航。



太陽富國航空3月29日首航直飛台北，串聯富國島完整度假生態系

Sun Group 娛樂與度假事業群副總經理 Christine Tran 在說明會中指出，選擇台灣作為國際首航站，是看重台灣市場在亞洲旅遊版圖中的成熟度與穩定需求 。相較於過往需經由轉機的繁瑣路程，直飛航線的開通將有效縮短交通時間與成本，讓旅客能更輕鬆地抵達這座熱帶天堂 。Christine Tran 更強調，航空服務是串聯旅遊生態系的關鍵，透過 Sun PhuQuoc Airways 的引領，旅客能更深入地體驗富國島從星級住宿、主題樂園到精緻餐飲的完整度假資源 。

▲太陽富國航空代表感謝台灣合作夥伴的支持，共同為 3 月 29 日的首航暖身。

官網訂票享20%折扣，首航期間驚喜加碼送跨海纜車體驗票

為了回饋首波支持的台灣旅客，太陽富國航空同步祭出多項通路支持方案與票價優惠。除了首航期間限定的驚喜價，透過官網或 App 訂票更可享有 20% 的折扣，這對於規劃團體旅遊、MICE 企業會議或自由行套裝行程的業者與大眾而言，無疑是極具吸引力的利多 。此次航線規劃不僅是市場策略的布局，更是為了建立更深厚的通路合作模式，為台灣旅客量身打造精準的度假提案 。

▲說明會強調透過直飛航線縮短交通成本，提升台灣旅客前往富國島度假的便利性。



整合 Sun Group 集團旅遊資源，憑機票住宿娛樂最高享30%優惠

選擇太陽富國航空的旅客，不僅享受到舒適的飛行體驗，更能獲得全方位的島上優惠。凡持有 Sun PhuQuoc Airways 機票的乘客，於富國島內 Sun Group 集團旗下的住宿、娛樂與餐飲設施消費，最高可享 30% 優惠 。此外，特別針對 2026 年 3 月 29 日至 6 月 29 日搭乘首航季的旅客，官方更加碼贈送 Sun World Hon Thom 跨海纜車體驗票，讓旅客在航程之餘，能從高空俯瞰湛藍海景，感受富國島獨有的極致夢幻魅力 。

▲專業的簡報內容讓現場近百位業者深入了解太陽富國航空的市場策略與後續布局。

太陽富國航空台北－富國島直飛首航慶典

活動時間：

首航日期：2026年3月29日

跨海纜車贈票期間：2026年3月29日至2026年6月29日

活動內容：

於官網與 App 訂購首航機票享 20% 折扣。

搭乘台北－富國島直飛航班旅客，獲贈 Sun World Hon Thom 跨海纜車體驗票乙張。

旅客持太陽富國航空機票，於島上 Sun Group 集團住宿、娛樂及餐飲服務享最高 30% 優惠。

訂票資訊：太陽富國航空「Sun PhuQuoc Airways」官方網站、官方 App