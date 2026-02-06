春節必吃開運餐！台鐵攜手警政署推「食炸開運便當」讓你守住紅包不被騙。

農曆新年是守住荷包的關鍵戰。台鐵聯手鐵路警察局推出「食炸開運便當」，將嚴肅的反詐騙心法轉化為黃金炸豬排等美味料理，讓旅客在返鄉途中邊吃邊練識詐功力。

農曆春節將至，家家戶戶忙著採買年貨與團圓過節，而這段期間也是大筆資金流動、詐騙集團蠢蠢欲動的高風險期。為了守護民眾辛苦賺來的安薪紅包，臺鐵公司今年展現創意神邏輯，特別與內政部警政署鐵路警察局跨界聯手，打造出一款充滿智慧與美味的春節強檔「食炸開運便當」。自115年2月9日起至2月26日止，這款便當將在全台台鐵便當據點限時販售，每份售價199元。這不僅是一份飽腹的旅途餐點，更是一份帶領民眾識破騙局、迎來好運的舌尖錦囊，讓旅客在咀嚼美食的同時，能將防詐智慧深刻烙印在腦海中。

▲臺鐵與鐵路警察局聯名推出的「食炸開運便當」外盒包裝，清楚標示反詐騙專線 165 與防詐菜色寓意。 圖／臺鐵公司提供；窩客島整理



黃金炸豬排領軍「食」炸諧音「識」詐驚豔味蕾

這款聯名便當最吸睛之處，莫過於其匠心獨具的菜單設計。製作團隊將生硬的防詐語錄轉化為誘人料理，透過食材的國台語諧音梗，打造出食療級的政令宣導。主菜首推「黃金炸豬排」，選用本土優質國產豬肉，裹上色澤金黃的酥脆麵衣，大口咬下厚實多汁，其寓意取自「食炸」諧音「識詐」，象徵民眾能以強大的洞察力識破各種詐騙偽裝。這道主菜不僅外酥內嫩口感極佳，更代表著擊碎所有負能量與詐騙手段，讓新的一年運氣「炸」裂開來，好運連連。

▲便當內容物特寫，包含黃金炸豬排、蔥油雞絲、蒜味香腸、芥菜干貝及芹菜蘑菇，菜色豐富且色澤誘人。 圖／臺鐵公司提供；窩客島整理

蔥油雞絲與芥菜干貝提醒民眾從容應對並提高警戒

除了霸氣主菜，副菜與配菜同樣充滿故事感。深受老饕喜愛的「蔥油雞絲」，特選鮮嫩雞肉淋上香氣濃郁的蔥油，入口滑順回甘。這道菜運用蔥的諧音，提醒大眾面對陌生來電或緊急訊息時，必須「從（蔥）容應對」，切勿因慌張而落入陷阱。而年節不可或缺的「長年菜」芥菜，則搭配鮮美干貝燴煮，變身為「芥菜干貝」。這道料理口感鮮甜帶有些微芥菜特有的苦甘，寓意民眾應隨時「提高警戒（芥）」，尤其是面對高獲利投資或不明簡訊連結，更要保持清醒，不被眼前的甜頭迷惑。

▲主菜「黃金炸豬排」厚實切面特寫，酥脆麵衣象徵識破詐騙，大口咬下象徵好運「炸」裂、壞運退散。 圖／臺鐵公司提供；窩客島整理



勤加查證不遭暗算讓165反詐騙守護您的荷包

在便當的細節處，製作團隊也毫不馬虎。「芹菜蘑菇」以爽脆芹菜清炒鮮菇，口感清新解膩，這道菜則是告誡大眾採取行動前務必「勤（芹）加查證」，遇到疑慮應立即撥打165反詐騙專線，讓正確的資訊成為守護財產的護城河。最後，鹹香入味的「蒜味香腸」象徵著凡事精打細算，唯有處處留意才「不遭暗算（蒜）」。這5道料理不僅在視覺與味覺上呈現出豐富層次，更透過起承轉合的諧音巧思，將「識詐、從容、警戒、勤查、防範」的五大心法完整傳遞給每一位品嚐的旅客。

全台限時限量供應打造年節最有感的正能量餐盒

台鐵便當長期以來被譽為台灣鐵道文化的靈魂，這次的合作更是賦予了便當全新的社會教育使命。從115年2月9日開始，無論是在臺北、臺中、高雄還是花蓮，民眾都能在各大車站據點尋獲這款「食炸開運便當」的身影。台鐵公司表示，選擇在年終與紅包發放的高峰期推出，就是希望這199元的開運滋味，能變成最強大的防護盾牌。由於每日供應數量有限，且採午餐時段限量販售，建議想要品嚐美味、同時為新的一年累積防詐智慧與正能量的民眾，務必把握這18天的限定期間搶購。

▲鐵路警察局員警親自代言宣導，將「識詐」心法化為美食，守護民眾春節荷包安全。 圖／臺鐵公司提供；窩客島整理

台鐵 × 鐵路警察局聯名「食炸開運便當」限時活動

活動時間： 115年2月9日至2月26日（共18天），每日午餐時段限量供應。

活動內容： 每份售價199元。

以「識詐」諧音為主題，推出黃金炸豬排、蔥油雞絲、芥菜干貝、芹菜蘑菇、蒜味香腸等5道開運菜色。

透過食材諧音傳遞「防詐五步驟」教育宣導。

販售據點：