芋頭甜甜圈！Mister Donut x 水水灶咖 芋泥甜甜圈 肉鬆甜甜圈，芋頭控搶買6送2。

Mister Donut與水水灶咖推出聯名新品，「芋泥甜甜圈、海苔肉鬆甜甜圈」領軍8款台泰風味甜甜圈與飲品，甜甜圈買6送2、飲品第二件5折必搶。

▲Mister Donut攜手水水灶咖推出8款聯名商品，從甜甜圈到飲品一次呈現台泰混合風味。



▲Mister Donut與水水灶咖合作聯名，由千千參與開發，打造兼具在地感與異國靈感的新選擇。

Mister Donut X 水水灶咖芋頭主軸

▲Mister Donut x 水水灶咖芋頭系列甜甜圈，結合金沙、麻糬與肉鬆，呈現多層次台味口感。

泰式甜點靈感跨界呈現

▲Mister Donut x 水水灶咖融入泰式甜點概念，香蕉煎餅與芒果糯米飯成為創作靈感。

芋頭甜甜圈必吃！這次Mister Donut攜手水水灶咖與創辦人千千，共同推出8款聯名商品，把甜甜圈結合芋頭、肉鬆，以及泰式風格的巧克力香蕉、芒果糯米等元素，還有全新飲品「芋頭牛奶、摩摩喳喳」，搭配甜甜圈新品優惠、飲料新品優惠，打造最強異國風甜點聯名。這次Mister Donut X 水水灶咖聯名新品，以在地風格為主打，結合鹹蛋黃金沙、麻糬與芝麻元素，推出多款甜甜圈。芋頭控必吃「流心濃芋金沙波堤」以波堤搭配金沙餡與芋頭風味沾醬，咀嚼感推薦「芋見QQ波堤」加入芋泥鮮奶油與麻糬丁，口感柔軟。還原台味麵包的「滿滿海苔肉鬆波堤」以美乃滋與肉鬆組合，還有新圈體「濃芝麻波波隆尼」結合Mister Donut新圈體波波隆尼，將醇厚芝麻拌入鮮奶油，濃郁系必吃。除了甜甜圈以外，這次Mister Donut X 水水灶咖聯名系列也融入泰式甜點風格，其中「巧克芭娜娜派」以香蕉煎餅為概念，將香蕉餡、可可醬與煉乳結合派皮，重現經典風味。另一款「椰香芒果糰子」則以芒果糯米飯為發想，將糰子搭配椰奶醬與芒果醬，呈現日式形式與泰式口味交錯的甜點選擇。





飲品同步上市搭配優惠

▲Mister Donut x 水水灶咖同步推出芋頭牛奶與摩摩喳喳飲品，延續台泰風味主題。



▲Mister Donut與水水灶咖聯名期間推出指定甜甜圈與飲品優惠，吸引粉絲一同體驗。





Mister Donut X 水水灶咖聯名販售資訊

新品買5送1及買6送2

活動期間：2026/1/6(二)~2026/1/8(四) 活動方式：活動期間挑選六或八個甜甜圈，需含一款指定商品，其中一個或二個由Mister Donut招待。 注意事項： 指定商品為 流心濃芋金沙波堤、滿滿海苔肉鬆波堤、濃芝麻波波隆尼、芋見QQ波堤、巧克芭娜娜派、椰香芒果糰子。



指定飲品第2杯5折 活動期間：2026/1/6(二)起至售完為止。 活動方式：指定飲品享第2杯5折優惠。 注意事項：



1/6(二)起指定飲品新增 芋頭牛奶、摩摩喳喳。

甜點控必吃甜點新話題

Mister Donut飲品部分推出兩款泰國風情新品，「芋頭牛奶」以芋泥與鮮奶調和，口感滑順。「摩摩喳喳」則將紅豆、芋頭、西米露等食材融入椰奶。配合新品上市，1月6日至1月8日購買指定甜甜圈享買5送1、買6送2，同時現做飲品可享第二件5折優惠，讓粉絲們嘗鮮泰式下午茶。開賣日期：2026/1/6(二)起，期間限定，售完為止品項及價格：流心濃芋金沙波堤：79元滿滿海苔肉鬆波堤：59元濃芝麻波波隆尼：79元芋見QQ波堤：59元巧克芭娜娜派：69元椰香芒果糰子：60元芋頭牛奶 M (冰)：89元摩摩喳喳 M (冰)：99元

