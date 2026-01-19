> 美食 > 食尚玩家推薦！「天牛私廚牛排」高品質原塊肉免沾醬就好吃，羅東牛排人氣名店。

食尚玩家推薦！「天牛私廚牛排」高品質原塊肉免沾醬就好吃，羅東牛排人氣名店。

2026-01-19 
天牛私廚牛排是家很優質的的台式牛排名店，主打高品質原塊肉品，不用沾醬、搭配岩鹽就很好吃，再搭配螺旋酥皮濃湯~連食尚玩家都曾推薦過哦，google上擁有超過二千多則評論，也是網路熱搜名店，無論是家庭聚餐或情侶約會都很適合，建議想打牙祭的朋友一定要提前預約訂位

  • 名稱：天牛私廚牛排
  • 地址：宜蘭縣羅東鎮陽明路6號
  • 營業時間：
  • 平日｜11:00-14:30、 17:00-21:00
    假日｜11:00-21:00  ( 餐期結束前半小時停止接單)
  • 電話：03 955 6652
  • 無公休、連續假期全天營業

天牛私廚牛排｜交通停車資訊

自行開車：Google導航輸入天牛私廚牛排即可到達

停車場：附近有收費停車場，路邊白線內臨時停車尚可

如果開車來的朋友，火車站附近有好幾個收費停車場，滿多在地人是騎車來的，停門口比較方便

天牛私廚牛排｜菜單價位

成人低消為一份排餐，6歲以上兒童低消為一份兒童餐
用餐時間限時90分鐘，並且僅收現金、線上轉帳

而且也可以外帶哦

超值雙拼的CP 值還滿不錯的

麵條有油麵和手工蕾絲麵

以台式的牛排來說，這家的飲料還滿多樣的

天牛私廚牛排｜空間環境

天牛私廚牛排是羅東人氣很旺的牛排店之一，地點在羅東火車站附近。這裏也曾火紅到被食尚玩家推薦過呢

因為生意太好，用餐時間常常一位難求，所以一定要預約哦

這裏用餐環境還滿不錯的，乾淨清爽，所以也常見三五好友或家庭聚餐

天牛私廚牛排｜心得評價

開胃小菜

這份開胃小菜很特別，竟然是芭樂絲+柚子醬，口感酸甜清爽很開胃

螺旋酥皮濃湯

螺旋酥皮濃湯是台式牛排店的必備元素之一，裏面的玉米濃湯還不錯，和酥皮真的是好搭檔

這碗下肚也滿有飽足感的

一旁的紅茶也是無限續杯的。一旁的店員會來服務。不是自己倒的

天牛私廚牛排堅持使用不添加嫩精的原塊肉品，不用沾醬、沾點玫瑰岩鹽 ( 另一個好像是芥末鹽)就很好吃

當然會附上蘑菇醬、黑胡椒醬，不過，店家說這是淋在麵上搭配食用的

主廚脆皮雞排

台式的排餐都會搭配麵條及蛋，這裏另加了點蔬菜、地瓜
一旁店家還加了自製黃金辣醬，香而不辣，並帶有豐富蒜香

整體很豐富，飽足感十足，CP值還滿不錯的

脆皮雞排煎的金黃香酥，肉質鮮嫩，還滿好吃的

原塊板腱牛排

板腱牛排主要來自牛的肩胛骨上方內側，是運動量大的部位，肉質結實、脂肪少，特色是中間有條透明的嫩筋，吃起來口感Q彈


天牛私廚牛排的肉質還滿不錯，愈嚼愈香

強烈先試試原味、再來搭配喜馬拉雅山玫瑰岩鹽，風味更升級哦 ( 另一種好像是芥末鹽)

甜點及飲料

飯後簡單的甜點及果醋

天牛私廚牛排的肉品在台式牛排店中算是很不錯
這讓我們聯想到當年台中的赤鬼牛排也是以優質的台式牛排著稱，總之，適合大家想吃牛排時去打打牙祭哦

天牛私廚牛排｜附近景點美食

  1. 村却國際溫泉酒店
  2. 雀客童媽吉親子旅館
  3. 嗨夫精品旅館
  4. 山島行旅
  5. 河沿悅舍精品民宿

以上是紫色微笑卜鴨文章推薦給你知道。

