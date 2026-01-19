食尚玩家推薦！「天牛私廚牛排」高品質原塊肉免沾醬就好吃，羅東牛排人氣名店。

「天牛私廚牛排」是家很優質的的台式牛排名店，主打高品質原塊肉品，不用沾醬、搭配岩鹽就很好吃，再搭配螺旋酥皮濃湯~連食尚玩家都曾推薦過哦，google上擁有超過二千多則評論，也是網路熱搜名店，無論是家庭聚餐或情侶約會都很適合，建議想打牙祭的朋友一定要提前預約訂位
- 名稱：天牛私廚牛排
- 地址：宜蘭縣羅東鎮陽明路6號
- 營業時間：
- 平日｜11:00-14:30、 17:00-21:00
假日｜11:00-21:00 ( 餐期結束前半小時停止接單)
- 電話：03 955 6652
- 無公休、連續假期全天營業
天牛私廚牛排｜交通停車資訊
自行開車：Google導航輸入「天牛私廚牛排」即可到達
停車場：附近有收費停車場，路邊白線內臨時停車尚可
如果開車來的朋友，火車站附近有好幾個收費停車場，滿多在地人是騎車來的，停門口比較方便
天牛私廚牛排｜菜單價位
成人低消為一份排餐，6歲以上兒童低消為一份兒童餐
用餐時間限時90分鐘，並且僅收現金、線上轉帳
而且也可以外帶哦
超值雙拼的CP 值還滿不錯的
麵條有油麵和手工蕾絲麵
以台式的牛排來說，這家的飲料還滿多樣的
天牛私廚牛排｜空間環境
「天牛私廚牛排」是羅東人氣很旺的牛排店之一，地點在羅東火車站附近。這裏也曾火紅到被食尚玩家推薦過呢
因為生意太好，用餐時間常常一位難求，所以一定要預約哦
這裏用餐環境還滿不錯的，乾淨清爽，所以也常見三五好友或家庭聚餐
天牛私廚牛排｜心得評價
開胃小菜
這份開胃小菜很特別，竟然是芭樂絲+柚子醬，口感酸甜清爽很開胃
螺旋酥皮濃湯
螺旋酥皮濃湯
螺旋酥皮濃湯是台式牛排店的必備元素之一，裏面的玉米濃湯還不錯，和酥皮真的是好搭檔
這碗下肚也滿有飽足感的
一旁的紅茶也是無限續杯的。一旁的店員會來服務。不是自己倒的
天牛私廚牛排堅持使用不添加嫩精的原塊肉品，不用沾醬、沾點玫瑰岩鹽 ( 另一個好像是芥末鹽)就很好吃
當然會附上蘑菇醬、黑胡椒醬，不過，店家說這是淋在麵上搭配食用的
主廚脆皮雞排
台式的排餐都會搭配麵條及蛋，這裏另加了點蔬菜、地瓜
一旁店家還加了自製黃金辣醬，香而不辣，並帶有豐富蒜香
整體很豐富，飽足感十足，CP值還滿不錯的
脆皮雞排煎的金黃香酥，肉質鮮嫩，還滿好吃的
原塊板腱牛排
板腱牛排主要來自牛的肩胛骨上方內側，是運動量大的部位，肉質結實、脂肪少，特色是中間有條透明的嫩筋，吃起來口感Q彈
天牛私廚牛排的肉質還滿不錯，愈嚼愈香
強烈先試試原味、再來搭配喜馬拉雅山玫瑰岩鹽，風味更升級哦 ( 另一種好像是芥末鹽)
甜點及飲料
飯後簡單的甜點及果醋
天牛私廚牛排的肉品在台式牛排店中算是很不錯
這讓我們聯想到當年台中的赤鬼牛排也是以優質的台式牛排著稱，總之，適合大家想吃牛排時去打打牙祭哦
澎湖景點 金門景點 馬祖景點