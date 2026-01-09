> 美食 > 台北北門站Fine Pot老宅火鍋，法式雞湯底，海鮮肉品甜點皆精緻。

台北北門站Fine Pot老宅火鍋，法式雞湯底，海鮮肉品甜點皆精緻。

tiger Walker 玩樂季台北美食台北餐廳台北火鍋北門餐廳
2026-01-09 10:00文字：ifunny艾方妮 
ifunny艾方妮

ifunny艾方妮

台北大稻埕新開幕「Fine Pot」，老宅改建質感空間，主打法式澄清湯底與頂級海陸食材，草莓大福甜點更是必吃亮點。
 

位於台北大稻埕南京西路上的「Fine Pot」，是近期備受矚目的新開幕精緻火鍋店。這間由老宅改建而成的餐廳，外觀以清新的粉橘色招牌點綴，內部則保留了斑駁的舊磚牆並結合現代設計，營造出獨特的時尚氛圍。這裡主打精緻個人鍋物，以法式手法熬製的澄清湯底為靈魂，搭配 Prime 等級牛肉、鮮活海鮮與細膩甜點。無論是姐妹聚餐還是節日慶祝，Fine Pot 都能提供視覺與味覺的雙重饗宴，是捷運北門站附近質感極佳的用餐選擇。

大稻埕老宅改建質感風，斑駁磚牆時尚新潮

Fine Pot 座落於南京西路的一排老公寓中，店內裝潢簡約卻充滿設計感，半圓形的吧台區讓人誤以為來到了高級鐵板燒餐廳。設計團隊巧妙保留了老宅原有的不規則斑駁磚牆，結合新穎的木質裝潢與現代燈具，創造出新舊交織的通透視野。座位區採用符合人體工學的個人沙發椅，包廂空間運用隱藏燈光營造溫潤氣息，連洗手間都備有 Aesop 洗手乳，每個細節都展現了店家的不凡品味。

法式澄清雞湯底清甜，節慶限定前菜精緻

這裡的湯底獨樹一幟，採用單一但講究的法式湯頭。以洋蔥、胡蘿蔔、芹菜這「法式三寶」為基底，結合老母雞的厚實與日式昆布的鮮味，經過一天冷萃及一天慢燉的雙重工法製成。湯頭呈現淡雅色澤，入口清爽回甘，讓人還沒涮肉就忍不住先喝上兩碗。前菜部分也毫不馬虎，像是節慶限定的燻鮭魚起司生蝦，以及造型如聖誕樹般的蒔蘿起司餅乾佐布拉塔起司，精緻的擺盤讓用餐充滿了濃厚的儀式感。

Prime牛小排油花豐富，梅花豬軟嫩不乾柴

肉食愛好者來到這裡絕對能獲得滿足，頂級的 Prime 牛小排擁有如大理石般美麗的油花，入鍋涮煮後油脂融化，入口即化且肉汁豐沛，搭配清爽湯頭更是鮮甜不膩。預算有限的朋友推薦梅花豬，瘦肉中交織適度油花，口感軟嫩多汁且保有彈性，完全沒有豬腥味或乾柴感。此外，安格斯牛背肩肉香濃厚、Prime 翼板牛則帶有細緻嫩筋的嚼勁，每款肉品都能吃出店家挑選食材的用心。

干貝生蠔超奢華，羊肩包滑嫩無腥味

喜愛海味的饕客首推「海鮮七品」，拼盤內容豪華大器，包含巨型尺寸的北海道干貝、生蠔與文蛤，鮮度爆表。韓國活鮑魚貼心分切成一口大小，搭配口感Q彈的石斑魚、白蝦及小卷，每一口都是大海的鮮甜。若想嘗試不同風味，羊肩包也是驚喜之選，肉質纖維細緻且油脂分布均勻，涮煮後滑嫩順口，僅帶有淡淡羊肉香氣而無令人害怕的腥羶味，表現相當出色。

澳洲氣泡酒清新微醺，草莓大福乳酪餡完美收尾

為了增添聚餐的儀式感，店內提供來自澳洲的「Richland 氣泡酒」，帶有檸檬、柑橘與熱帶水果的清新香氣，氣泡細膩持久，酸甜平衡的口感非常適合佐餐或慶祝節日。餐後甜點則是近期大稻埕熱門的「草莓大福」變奏版，捨棄傳統紅豆泥，改以酸甜草莓結合濃郁奶油起士與軟Q麻糬，口感意外合拍。隨餐附上一杯熱茶解膩，無論是微醺小酌還是甜蜜收尾，都能讓這頓飯更加圓滿。

Fine Pot

地址：台北市大同區南京西路201號
交通：捷運綠線北門站3號出口
電話：02 6609 3215
營業時間：12:00-15:00 18:00-21:00

延伸閱讀

大稻埕美食 | 導演的豆花店 手作地瓜粉圓/芋頭粉圓/山梔子粉粿

大稻埕甜點 | 48-2貴德良緣 草莓大福/ 砂糖橘大福/草莓泡芙

大稻埕美食 | 滋養和菓子 70年老店草莓大福/最中/銅鑼燒

北門站 | 大稻埕 路力的草莓大福 草莓糖胡蘆總是在排隊的散步美食

大稻埕美食 | 迪化街純正麥芽餅 吃過都稱讚的不黏牙

迪化街聯通漢芳~台北伴手禮/宅配養生 杜仲蟲草雞湯 /桃膠雪蓮子銀耳露

大稻埕 | 迪母ㄟ白糖粿 台北也能吃到傳統白糖粿 鐵觀音及抹茶口味很令人驚豔

芙稻菓室 Fú Dàu Pastry Studio~台北好吃舒芙蕾鬆餅 值得驕傲的台灣米台灣茶

北門站 | 民樂旗魚米粉 大稻埕 永樂市場台式早午餐

北門站 | 碗粿之家創始店 飄香60年的碗粿 肉圓 虱目魚羹湯

[北門站]可蜜達comida 北門店~用頂級食材-究好豬/舒康雞的烤吐司

大稻埕 | 宮本家 復古台灣味冰淇淋 當季水果製成 天然無負擔

大稻埕 | 丸隆生魚行 迪化街永樂市場超人氣老攤位 料多味噌湯喝到飽

大稻埕 | 漁匠甘霖 迪化街永樂市場內生魚丼飯專賣店

台北一日遊 | 大稻埕深度旅遊/必訪美食景點懶人包/ 小吃咖啡廳茶行

 

取消

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
夏慕尼新香榭鐵板燒！冬季限定星級聯名雙人饗宴登場，法式料理X醬汁藝術X頂級食材，每一口都是味蕾極致享。
夏慕尼新香榭鐵板燒！冬季限定星級聯名雙人饗宴登場，法式料理X醬汁藝術X頂級食材，每一口都是味蕾極致享。
肉依小姐吃什麼
永安市場深夜食堂式咖啡廳，全天供應炸雞滷肉飯、港式牛肉麵還有深夜必備水餃等等餐點而且還有拉花超好看的竹炭拿鐵！誰也會想在咖啡廳點一盤水餃？豬肉水餃爆汁好吃，套餐還附小菜＋紅茶很划算！站
永安市場深夜食堂式咖啡廳，全天供應炸雞滷肉飯、港式牛肉麵還有深夜必備水餃等等餐點而且還有拉花超好看的竹炭拿鐵！誰也會想在咖啡廳點一盤水餃？豬肉水餃爆汁好吃，套餐還附小菜＋紅茶很划算！站
ㄩㄐ吃透透 (注音符號的ㄩㄐ)
$690 飯店吃到飽｜海鮮、火鍋、宴席料理菜色多 三德Buffet 開箱
$690 飯店吃到飽｜海鮮、火鍋、宴席料理菜色多 三德Buffet 開箱
林東尼
2025台北聖誕甜點地圖！神旺普諾擬真石斑、國賓黑巧莓果乳酪，極致美味對決。
2025台北聖誕甜點地圖！神旺普諾擬真石斑、國賓黑巧莓果乳酪，極致美味對決。
編輯 李維唐
誰說吃蔬食很無料！信義區韓式蔬食Yache3道韓式起司新品，浮誇熔岩炒飯領軍。
誰說吃蔬食很無料！信義區韓式蔬食Yache3道韓式起司新品，浮誇熔岩炒飯領軍。
編輯 鄭雅之
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
相關商家

Fine Pot

02-66093215
台北市大同區南京西路201號
0