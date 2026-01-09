台北北門站Fine Pot老宅火鍋，法式雞湯底，海鮮肉品甜點皆精緻。

位於台北大稻埕南京西路上的「Fine Pot」，是近期備受矚目的新開幕精緻火鍋店。這間由老宅改建而成的餐廳，外觀以清新的粉橘色招牌點綴，內部則保留了斑駁的舊磚牆並結合現代設計，營造出獨特的時尚氛圍。這裡主打精緻個人鍋物，以法式手法熬製的澄清湯底為靈魂，搭配 Prime 等級牛肉、鮮活海鮮與細膩甜點。無論是姐妹聚餐還是節日慶祝，Fine Pot 都能提供視覺與味覺的雙重饗宴，是捷運北門站附近質感極佳的用餐選擇。

大稻埕老宅改建質感風，斑駁磚牆時尚新潮

Fine Pot 座落於南京西路的一排老公寓中，店內裝潢簡約卻充滿設計感，半圓形的吧台區讓人誤以為來到了高級鐵板燒餐廳。設計團隊巧妙保留了老宅原有的不規則斑駁磚牆，結合新穎的木質裝潢與現代燈具，創造出新舊交織的通透視野。座位區採用符合人體工學的個人沙發椅，包廂空間運用隱藏燈光營造溫潤氣息，連洗手間都備有 Aesop 洗手乳，每個細節都展現了店家的不凡品味。

法式澄清雞湯底清甜，節慶限定前菜精緻

這裡的湯底獨樹一幟，採用單一但講究的法式湯頭。以洋蔥、胡蘿蔔、芹菜這「法式三寶」為基底，結合老母雞的厚實與日式昆布的鮮味，經過一天冷萃及一天慢燉的雙重工法製成。湯頭呈現淡雅色澤，入口清爽回甘，讓人還沒涮肉就忍不住先喝上兩碗。前菜部分也毫不馬虎，像是節慶限定的燻鮭魚起司生蝦，以及造型如聖誕樹般的蒔蘿起司餅乾佐布拉塔起司，精緻的擺盤讓用餐充滿了濃厚的儀式感。

Prime牛小排油花豐富，梅花豬軟嫩不乾柴

肉食愛好者來到這裡絕對能獲得滿足，頂級的 Prime 牛小排擁有如大理石般美麗的油花，入鍋涮煮後油脂融化，入口即化且肉汁豐沛，搭配清爽湯頭更是鮮甜不膩。預算有限的朋友推薦梅花豬，瘦肉中交織適度油花，口感軟嫩多汁且保有彈性，完全沒有豬腥味或乾柴感。此外，安格斯牛背肩肉香濃厚、Prime 翼板牛則帶有細緻嫩筋的嚼勁，每款肉品都能吃出店家挑選食材的用心。

干貝生蠔超奢華，羊肩包滑嫩無腥味

喜愛海味的饕客首推「海鮮七品」，拼盤內容豪華大器，包含巨型尺寸的北海道干貝、生蠔與文蛤，鮮度爆表。韓國活鮑魚貼心分切成一口大小，搭配口感Q彈的石斑魚、白蝦及小卷，每一口都是大海的鮮甜。若想嘗試不同風味，羊肩包也是驚喜之選，肉質纖維細緻且油脂分布均勻，涮煮後滑嫩順口，僅帶有淡淡羊肉香氣而無令人害怕的腥羶味，表現相當出色。

澳洲氣泡酒清新微醺，草莓大福乳酪餡完美收尾

為了增添聚餐的儀式感，店內提供來自澳洲的「Richland 氣泡酒」，帶有檸檬、柑橘與熱帶水果的清新香氣，氣泡細膩持久，酸甜平衡的口感非常適合佐餐或慶祝節日。餐後甜點則是近期大稻埕熱門的「草莓大福」變奏版，捨棄傳統紅豆泥，改以酸甜草莓結合濃郁奶油起士與軟Q麻糬，口感意外合拍。隨餐附上一杯熱茶解膩，無論是微醺小酌還是甜蜜收尾，都能讓這頓飯更加圓滿。