2026運動幣登記懶人包！500元怎麼領、新增買裝備合作店家一次看。

2026年體育小確幸來了！青春動滋券升級為「運動幣」，擴大讓16歲以上國民都能抽500元，更首度開放購買運動裝備。別擔心錯過登記，本篇整理了最完整的領取與使用攻略。

隨著現代人對於體態管理與健康生活的重視程度日益提升，下班後前往健身房重訓、或是週末安排一場球賽觀賞，已然成為許多台灣民眾的標準生活風格。為了進一步點燃全民的運動熱情，並將這股活力轉化為實質的產業動能，運動部正式宣布將行之有年的「青春動滋券」進行全面革新，於2026年正式轉型為更具彈性的「運動幣」。這項新政策不僅將適用年齡層大幅下修與擴大，更首度開放民眾將補助金用於購買運動裝備，總計發放60萬份、每份面額500元的運動幣，勢必將在開春之際掀起一波全民登記熱潮。

▲運動部發錢了！500元運動幣擴大發放60萬份、迪卡儂也能用。 / 圖：AI生成提供 窩客島整理



運動幣登記資格放寬 16歲以上國民皆有機會獲得500元

過去的青春動滋券主要鎖定特定年輕族群，而全新的「運動幣」則展現了運動部推動全民體育的決心。這項將於2026年第一季上路的政策，將領取門檻大幅放寬，凡是年滿16歲以上，也就是西元2010年1月1日以前出生的中華民國國民，全數納入適用範圍。這意味著無論是高中生、大學生，甚至是上班族與銀髮族，只要符合年齡資格，都有機會透過登記抽籤的方式，獲得這份由政府提供的500元運動紅包。運動部此次預計發出60萬份運動幣，透過公平公開的抽籤機制，讓更多有心投入運動生活的民眾能享有實質補貼。

動滋網分流登記機制 身分證末碼決定你的進場時間

為了讓民眾能順暢地完成登記手續，避免瞬間流量造成網路塞車，此次「運動幣」採用全數位化的網路登記抽籤模式。民眾僅需在1月26日至2月8日期間，登入官方指定的「動滋網」進行操作。流程相當簡便，只需填寫姓名、身分證字號、出生年月日以及手機與電子信箱等基本聯絡資訊，系統驗證身分無誤後即完成登記。值得注意的是，運動部特別規劃了首五日的分流機制，依據身分證字號末碼進行分流：1月26日開放末碼0與1、1月27日為2與3、1月28日為4與5、1月29日為6與7、1月30日則為8與9的民眾登記。若錯過首週分流時段也不必擔心，1月31日至2月8日將全面開放所有民眾登記，確保每個人都有公平入場的機會。

運動幣使用範圍大升級 新增買裝備類別、迪卡儂也能買

對於熱愛運動的人來說，擁有一套合適的裝備往往是堅持下去的動力來源。此次「運動幣」最大的亮點，便是在既有的「做運動」與「看比賽」兩大核心類別之外，首度新增了「添裝備」的消費選項。這意味著民眾抽中運動幣後，不僅可以拿去折抵健身房入場費或購買球賽門票，更能前往如迪卡儂等合作店家，選購運動鞋、機能服飾或各類運動器材。在使用額度上，若用於做運動或看比賽，500元面額可全數折抵。若選擇購買運動裝備，每人最高可折抵200元。這樣的設計不僅保留了鼓勵實際參與運動的初衷，也貼心地照顧到民眾更新裝備的需求，讓這筆預算能更靈活地被運用在個人的運動生活中。

2月12日直播抽籤查詢 中籤者3月1日起全台合作店家開用

完成登記後的重頭戲，自然是緊張刺激的抽籤環節。運動部將於2月12日當天，透過公開直播的方式，以亂數抽出中籤的身分證末碼，並同步發送簡訊通知這60萬位幸運兒。民眾亦可於2月13日上午10點後，自行上動滋網查詢結果。一旦確認中籤，這筆500元的運動幣將以電子錢包的形式存在，自3月1日起即可開始使用，效期一路延續至2026年12月31日止。使用方式也相當直覺，民眾只需透過手機出示付款QR Code供店家掃描，即可進行消費抵用，且不限次數直到額度用罄為止，真正落實無紙化的智慧生活體驗。

針對未滿16歲學生族群 運動部另推校園補助方案

雖然運動幣主要鎖定16歲以上國民，但運動部並未忽略年紀更小的學生族群。針對未滿16歲的學子，政府同步規劃了「學生參與觀賞運動競技或表演補助辦法」，策略上更側重於群體帶動。透過鼓勵學校以校隊或社團為單位，組團參與各類運動賽事或觀賞競技表演，利用同儕間的號召力來培養運動習慣。這種向下扎根的策略，旨在讓年輕世代從小就建立起「做運動、看比賽」的生活型態，進而為台灣的運動產業培育出更龐大的潛在人口，形成一個正向循環的健康生態系。

▲青春動滋券升級運動幣！16歲以上都能抽500元、登記時間懶人包。 / 圖：AI生成提供 窩客島整理

2026年運動幣（原青春動滋券轉型升級）

活動時間：

登記抽籤： 2026/01/26（一）～ 2026/02/08（日）

中籤公布： 2026/02/12（四）直播抽籤、發送簡訊；2026/02/13（五）開放查詢

使用期限： 2026/03/01（日）～ 2026/12/31（四）

活動內容：

發放對象：年滿16歲以上國民（2010/1/1前出生）。

發放金額：每份500元（電子錢包），共發放60萬份。

使用範圍：做運動、看比賽（全額抵用）；添裝備（最高抵用200元）。

登記官網： 動滋網

客服專線： 02-7752-3658