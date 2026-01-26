3天星巴克買一送一先喝！搶翻星巴克小熊玻璃杯，台灣開賣時間曝光。

星巴克瘋搶的小熊玻璃杯終於登台！將於 1 月 28 日正式開賣，搭配連三天的會員買一送一回饋，與好友共享療癒的咖啡時光。

台灣星巴克控終於敲碗等到了！去年11月在北美引發排隊搶買的「星巴克小熊玻璃 TOGO 冷水杯」，終於確定在1/28正式在台灣賣賣，不用再求代購被多賺一筆。將星巴克經典小熊變成玻璃造型冷水杯，可可愛愛的模樣讓原本簡單的飲水體驗多了一份玩翻色彩的樂趣。本週星巴克話題不只有療癒的「星巴克小熊玻璃 TOGO 冷水杯」，也針對星禮程會員推出3天的專屬買一送一回饋，讓大家在收藏萌物之餘，也能與好友共同分享溫暖的咖啡時光，絕對是本週不可錯過的生活焦點。



▲去年11月在北美引發排隊搶買的「星巴克小熊玻璃 TOGO 冷水杯」，將於1/28正式在台灣開賣。

▲星巴克1/26~1/28 期間推出星禮程會員專屬買一送一優惠。(攝影：鄭雅之)





超萌小熊玻璃 TOGO 冷水杯 台灣星巴克開賣

各國星巴克開賣都搶翻天的「星巴克小熊玻璃 TOGO 冷水杯」，確定將在1/28台灣首賣。將星巴克最受歡迎的 BEARISTA 角色立體化，半透明的杯身隨著裝入的飲品色澤而產生驚喜變化，無論是拿鐵的咖啡色，還是星沁爽的繽紛顏色，都能賦予這隻玻璃小熊截然不同的時尚靈魂。最畫龍點睛的莫過於頂端那頂翠綠色矽膠毛帽杯蓋，不僅在視覺上充滿暖意，更展現出如同珍藏品般的精緻質感，預計將會造成大搶購，其開賣詳情星巴克官方尚未公告，大家一定要先做好功課第一時間衝去買。



▲星巴克「小熊玻璃 TOGO 冷水杯」透明的杯身隨著裝入的飲品色澤而產生驚喜變化。





星巴克買一送一 3天會員限定開喝

隨著可愛新品上市，星巴克也於 1 月 26 日至 1 月 28 日期間推出星禮程會員專屬優惠，只要在活動期間的上午 11 點至晚上 8 點之間，至門市購買兩杯大杯以上的指定飲品，即可享有其中一杯由星巴克招待的驚喜。這次優惠特別限定使用隨行卡或 APP 行動支付，讓數位會員在開工忙碌之餘，能更輕鬆快速地與同事朋友分享這份小確幸。



▲近全品項飲品都有星巴克買一送一，每人最多買二送二。(攝影：鄭雅之)

星巴克小熊玻璃 TOGO 冷水杯

上市日期：2026/1/28（三）正式上市

產品特色：立體 BEARISTA 造型、綠色毛帽矽膠杯蓋、玻璃清透材質





星巴克買一送一 星禮程會員限定

活動期間：2026/1/26（一）至 2026/1/28（三）

活動時間：每日 11:00 至 20:00

回饋內容：至門市購買兩杯大杯（含）以上容量、冰熱、口味一致的指定飲料，其中一杯由星巴克招待（每人每次至多買二送二）。

適用方式：需全額以星禮程帳號中任一隨行卡或 APP 行動支付方可享有。

注意事項：沒有買一送一優惠品項如下，太妃核果風味冷萃/氮氣冷萃咖啡、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、冰淇淋飲品、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

好友分享活動不適用門市如下：

松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、三航廈D15、小港國際站、台中機場、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、花蓮和平、洄瀾、福隆觀海、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站、萬里、南港LALA、星巴克典藏DREAM PLAZA台北、苑裡稻香。







