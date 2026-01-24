打卡「台版小香港」！果貿社區順遊 5 大熱點，相館甜點、眷舍餐酒館全收藏。

高雄左營藏著一座「台版小香港」，本篇將從果貿社區出發，漫步至絕美白屋與將軍眷村，看見截然不同的左營風情。

近期高雄世運主場館檔期滿滿，韓團大咖接力開唱超幸福！週末假期看場演唱會就匆匆離開未免太可惜，不妨順勢安排一趟高雄輕旅行，從鄰近場館的果貿社區出發，順遊周圍打卡熱點，不只能拍出「台版小香港」的獨特美照，更能品嚐眷村美食、在老派眷村「再見捌捌陸」及純白建築「內惟藝術中心」為身心充飽電，獨一無二的左營一日遊必收藏！

▲果貿社區以其獨特的環狀結構，被譽為「台版小香港」，壓迫卻迷人的空間感，絕對是攝影迷必收藏的經典畫面。

▲走進左營，許多老眷舍經過修復與改建，有的保存歷史記憶，有的搖身一變成為新舊融合的餐飲空間。（部落客：萍果、高雄旅遊王）

走進果貿社區，感受小香港的魅力

旅程的序幕，就從這座充滿視覺張力的幾何建築展開！被譽為「台版小香港」的果貿社區，以獨特的蜂巢式建築結構設計而成，堆疊出宛如賽博龐克電影般的獨特美學。站在社區中央仰望，被高樓圍繞出的「弧形天空」，呈現出神秘又奇幻的視角，在斑駁的鐵窗花前按下快門，彷彿也將左營老派卻真實的生活感一併收藏。拍完照片後，也別急著離開，試著深入在地傳統市場，尋找道地眷村滋味！無論是「果貿吳媽家」樸實卻溫暖的麵食與餃子，還是「孟記早點」獨特的燒餅夾蛋菜，平價卻迷人的餐點，讓人多次回訪仍舊想念。





果貿社區

地址：高雄市左營區果峰街3巷





孟記早點

地址：高雄市左營區果峰街1巷3號6棟1樓

更多介紹可見「樂天小高＆樂天人生」文章：高雄市左營區吃。高雄市｜左營區。「孟記早點」果貿社區美食，老字號眷村風味平價早餐店，獨特燒餅夾蛋菜完全滿足您的味





果貿吳媽家餃子

地址：高雄市左營區翠峰路8號

更多介紹可見「樂天小高＆樂天人生」文章：吃。高雄|左營區|果貿社區。眷村傳統美食，高雄知名水餃店，韓國瑜市長推薦美食「果貿吳媽家餃子」。



▲拍完神還原的「台版小香港」，記得順道品嚐市場裡的排隊名店，從燒餅吃到水餃，用道地的眷村麵點記住左營。（部落客：樂天小高＆樂天人生）

探訪夏全開，在相館點份日系蛋糕

嚐過眷村的鹹香滋味後，不妨在甜點店暫緩腳步、小憩片刻。鄰近果貿社區的「夏全開」既是開業30年的老派照相館，亦是一間充滿日系昭和風情的咖啡廳。店內陳設的傳統證件照與絕版底片膠卷，都讓人恍若一秒穿越昔日的浪漫時代！點上一份綿密又香甜的戚風蛋糕，獨享這份慢步調的午後愜意。





夏全開

地址：高雄市左營區翠峰路26號

電話：07-5816957

更多介紹可見「小噗」文章：【高雄美食】『夏全開』近果貿社區/左營果貿社區老相館甜點店/日式懷舊風格相館/高雄氣質網美打卡店/大推鐵觀音鮮奶油戚風+草莓泡芙



▲在老相館裡竟然能喝下午茶！看著架上琳瑯滿目的底片膠卷，吃一口綿密的戚風蛋糕配氣泡飲，滿滿昭和復古情懷，正是夏全開最迷人的招牌。（部落客：小噗）

▲經過這個充滿溫度的木造店面，很難不駐足停留！夏全開是照相館也是甜點店，絕對是旅人不容錯過的左營風景。（部落客：小噗）

順遊內惟藝術中心，朝聖最美白屋

離開懷舊老社區，最適合以極簡摩登的純白風景轉換心境！座落於蓊鬱樹林間的「內惟藝術中心」，白色建築體與周遭綠意完美共生，大片落地窗更將溫煦的陽光引入室內，無論是漫步於透亮的光影長廊，還是在選物店尋寶，這裡絕對是躲避午後豔陽的最佳去處。





內惟藝術中心

地址：高雄市鼓山區馬卡道路329號

電話：07-5538935

更多介紹可見「快樂雲」文章：【台灣，高雄市，鼓山區】內惟藝術中心(neiwei arts center)，白得好美麗，整個空間像是開放式的攝影棚



▲內惟藝術中心最迷人的時刻，就是午後陽光灑落，樹影倒映在純白外牆的瞬間。（部落客：快樂雲）

散步再見捌捌陸，走進將軍眷村

當午後陽光不再刺眼，便可以移動腳步，造訪全台保存最完整的眷村聚落。「再見捌捌陸」園區活化了昔日全台最大的海軍眷村，透過珍貴的老照片與舊文物封存歷史記憶，一棟棟黑瓦日式建築，更典藏著戰後以來的生活軌跡，漫步於園區巷弄，或是走進屋內細賞展示物，細細感受歲月靜好的美好時光。





再見捌捌陸

地址：高雄市左營區海富路

電話：07-5812886

更多介紹可見「萍果」文章：【高雄。左營區】再見捌捌陸－臺灣眷村文化園區



▲再見捌捌陸是曾經的「將軍村」，也是全台保存最完整的眷村聚落。（部落客：萍果）

落腳梅琴洋行，獨享微醺夜色

旅程的尾聲，先別急著走遠，鄰近這間充滿韻味的老宅餐廳，正是延續眷村之旅的晚餐首選！「梅琴洋行」將舊時代的眷舍改建為充滿情調的餐酒空間，在完好保留的木造老屋裡，點上一杯台灣水果特調，再搭配溫暖樸實的日式定食或眷村料理，簡單卻完美的為這趟左營一日遊，畫下最浪漫的句點。





梅琴洋行

地址：高雄市左營區緯十一路22號

電話：0966-231682

更多介紹可見「高雄旅遊王」文章：梅琴洋行 x 海軍眷村老屋新生，結合日式與在地風格的酒吧！

▲梅琴洋行保留了眷村老宅的靈魂，換上優雅的洋式復古傢俱，坐在這裡喝一杯，絕對是這趟旅程最放鬆的時刻。（部落客：高雄旅遊王）

