位在果貿社區對面是小高分享過「美紅早餐」隔壁就是「麵點麵」。

最近發現格友分享果貿社區「孟記早點」美食文章，因還沒吃過才專程前來品嚐與分享，「夢記早點」創立民國69年至今超過40年歷史，目前店面是由第二代女兒接手經營中，小高最喜歡眷村各種餅類製作方式，從揉麵糰至桿麵皮純手工來製作早點，品嚐完覺得很美味定價親民，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。

國宅一樓雙店面騎樓下就擺放料理台。

料理台上擺滿各式餐點供顧客自行挑選。

料理台皆有標示餐點的品項供挑選依據。

這裡用餐需要先至料理台依序排隊點餐，假如是內用客人則需先找好位子。

玻璃櫥櫃裡放置大餅跟烤花捲供選擇。

料理台上掛著菜單供客人點餐參考，菜單主要分類有煎包類、鍋貼類、蒸包類、烤餅類、稀飯類、飲品類及其他類等，菜色品項很多選擇定價親民。

另一間店面是提供顧客坐下來享用餐點。

室內用餐空間很整潔舒服，座位數不多很容易客滿。

室內牆面也有掛菜單供客人點餐參考。

小高今天就點燒餅夾蛋菜45元、蛋餅30元、烤花捲17元、豆漿（杯）17元及米漿（杯）17元等，2人吃飽飽全部僅花費126元。

這盤蛋餅30元。

這裡蛋餅是使用揉製的麵糰下去製作的，這自製餅皮很大張又厚實。

這蛋餅帶點焦香軟Q蛋香濃厚超好吃 。

這盤是烤花捲17元。

這烤花捲很大一顆定價很親民，這蓬鬆花捲有點像是手撕麵包，蔥花滋味濃郁蓬鬆軟Q真好吃 。

這盤是燒餅夾蛋菜45元。

這燒餅裡面大概有夾酸菜、豆干、豆芽菜、炒蛋….等等，這燒餅夾蛋菜還可以選擇辣度。

這燒餅比一般早餐店還要厚實很多，小高選擇微辣來增加風味，燒餅很紮實充滿麵粉香氣，與裡面配料一起吃超開胃好吃 。

感謝老闆娘招待這兩種包子都很好吃 。

這豆漿跟米漿都很濃郁微甜好喝 。

樂天小高食後個人主觀心得分享（僅供參考）（且不保證店家食材品質與安全）：「孟記早點」用餐空間整潔舒服，服務很親切，整體口感水準之上定價很親民，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。



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店家資訊：孟記早點

地址： 813高雄市左營區果峰街1巷3號6棟1樓

營業時間：05:00–11:30

電話： 0931-800-314

樂天小高邀約資料

s6967391@gmai.com