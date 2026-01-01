雲林虎尾新景點！虎珍堂森之院打造全台最美三合院伴手禮店，60公分虎尾巴、

雲林虎尾不僅是交通中繼站，更藏著一處絕美秘境。虎珍堂森之院將廢棄三合院變身森林系地標，用60公分虎尾巴與地瓜豆腐冰，療癒每位旅人的心。

對於許多南來北往的旅人與駕駛來說，雲林虎尾往往只是一個路過的地理名詞。然而，深耕在地十年的地瓜糕點名店虎珍堂，近期在鄰近虎尾交流道與雲林高鐵站的絕佳位置，打造了一處名為「虎珍堂森之院」的全新場域。這不僅僅是一間伴手禮店，更是一座融合了頂級地瓜糕點與森林系老宅美學的療癒秘境。只要下交流道短短3分鐘，就能從繁忙的公路節奏切換至悠閒的慢活步調，讓短暫的停靠成為旅途中最迷人的風景。

▲走一趟「虎珍堂森之院」，不僅可以吃冰、賞景，還能輕鬆選購各式地瓜伴手禮。圖／虎珍堂提供；窩客島整理 ▲園區綠樹環繞，落羽松蔚然成林，水池中魚群優游，漫步棧道之上，悠閒愜意。圖／虎珍堂提供；窩客島整理

雲林虎尾景點新亮點，走進綠意環抱的三合院秘境

不同於一般傳統伴手禮店僅提供購物功能，虎珍堂森之院將消費體驗提升至美學與文化層次。園區的前身是一座荒廢許久的三合院，創辦人懷抱著對土地的情感，保留了原有的建築格局並加以細心修復。為了重現往日風華，團隊四處尋覓絕版的孔雀磁磚與檜木榫接窗框，更特別訂製了80個陶甕來堆砌充滿古意的甕牆。園區內還融入了多位台灣工藝大師的作品，讓這座老宅處處散發著濃厚的藝術氣息與歷史溫度。



為了營造出名符其實的「森」之意象，園區內特別移植了台灣原生種的苦楝、茄冬、墨水樹、鳳凰木及落羽松等樹種。紅磚建築的古樸與蓊鬱的綠意相互輝映，加上水池碧波蕩漾，交織出一幅絕美的現代田園畫卷。旅人來到這裡，可以選擇在戶外水池畔的座位區感受曲水流觴的詩意氛圍，或是走進由紅磚豬圈改造而成的特色座位區，在濃濃的農村懷舊氛圍中暫離塵囂。

▲「虎珍堂森之院」座落於虎尾交流道與雲林高鐵站之間，讓老三合院在森林綠意中重獲新生命。圖／虎珍堂提供；窩客島整理



必吃虎尾美食，每日限量60公分虎尾巴與地瓜豆腐冰

秉持著一店一特色的經營理念，虎珍堂森之院在餐飲上也展現了十年磨一劍的深厚功力。其中最引人注目的鎮店之寶，莫過於由五星級甜點主廚親自開發的「虎尾巴」。這款長達60公分的長型地瓜蛋塔，在視覺上就給人強烈的驚艷感。選用台農57號黃金地瓜泥為基底，淋上特製蛋塔液後，烤出如虎斑般的焦糖花紋。一口咬下，外皮酥脆內餡軟嫩，香甜的地瓜滋味在口中蔓延，每日限量出爐總是供不應求。



除了熱烤甜點，這裡的冰品同樣不容錯過。名為誠興號的地瓜豆腐冰，是虎珍堂獨家研發的創意之作。以地瓜鮮奶酪為主體，口感如同豆腐般細緻滑順，搭配手作地瓜圓、大甲芋頭與養生蓮子，最後淋上加入馬達加斯加天然香草籽的金黃地瓜醬。層次豐富且風味迷人，是來到這裡必嚐的舌尖美味。

▲長達60公分的「虎尾巴」，以香酥塔皮包裹香甜地瓜泥與柔嫩蛋塔餡，層層堆疊出令人驚豔的美味。圖／虎珍堂提供；窩客島整理

▲地瓜奶酪、地瓜圓、芋頭、蓮子與地瓜醬，讓這碗誠興號「地瓜豆腐冰」香甜有層次。圖／虎珍堂提供；窩客島整理

雲林必買伴手禮首選，春節禮盒打包風土滋味

作為雲林最具代表性的伴手禮品牌，虎珍堂始終堅持將雲林優質地瓜轉化為能讓人記住土地滋味的糕點。品牌名稱中的虎代表從虎尾出發，珍象徵珍饈與品質，堂則融入堂號概念，期許品牌能傳承久遠。為了迎接農曆新年，虎珍堂森之院也特別推出了三款年節限定禮盒，將傳統年味與創意巧思完美結合。



其中，「福氣滿袋」以手工地瓜牛軋糖搭配喜氣洋洋的紅色麻布袋包裝，象徵帶走滿滿的祝福。「就愛番薯」則以極具巧思的仿生地瓜造型禮盒呈現，內含地瓜牛軋糖、米薯球與紫薯巧口酥，更榮獲2023年金點設計獎標章的肯定。「御饌金結禮盒」則是集結了白玉金藏、紫薯流心餅等經典人氣商品的頂級選擇。走一趟虎珍堂森之院，不僅能享受森林浴與美食，更能將雲林最道地的風土滋味打包帶走，是新春送禮最體面的選擇。

▲「福氣滿袋」、「就愛番薯」、「御饌金結禮盒」等三款年節限定禮盒，質感與美味兼具。圖／虎珍堂提供；窩客島整理

新春年節限定禮盒上市

活動時間： 即日起至農曆春節期間（售完為止）

活動內容： 推出「福氣滿袋」、「就愛番薯」、「御饌金結禮盒」三款限定禮盒，結合手工地瓜牛軋糖、紫薯流心餅等人氣商品 。

虎珍堂森之院

地址： 雲林縣虎尾鎮埒內里31號（近國道1號虎尾交流道、雲林高鐵站）

電話： 05-622-0633

營業時間： 週一至週日 10:00 - 18:00（除夕、大年初一公休）

入園費用： 150元（含50元清潔費，100元可全額折抵消費）

