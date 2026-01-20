宜蘭必吃美食！漿樣子 濃い豆乳 礁溪必訪伴手禮，超濃豆乳、極簡木質超日系。

宜蘭礁溪必訪美食「漿樣子 濃い豆乳」，超濃豆乳、原味黑芝麻與抹茶口味，極簡木質日式風格，人氣伴手禮推薦。
礁溪街頭溫泉煙霧繚繞，除了人人愛的蔥油餅，還有這間以極簡日式木質風格脫穎而出的店面「漿樣子 濃い豆乳」吸引目光。店內招牌原味豆乳100%非基因改造，濃郁豆香滑順入口，黑芝麻豆乳呈現大理石紋路香氣迷人，還有宇治抹茶豆乳與豆乳冰淇淋，滿足豆乳控味蕾。2026年仍是礁溪旅客必踩的台式豆乳職人店。
宜蘭礁溪必訪「漿樣子 濃い豆乳」外觀極簡木質風格吸睛！
「漿樣子 濃い豆乳」門口大木招牌，開車經過絕對不會錯過。走進店內，半開放式廚房裡的機器低沉運轉，喝起來滑順如絲，濃郁感比一般豆漿更上一層樓。來店必點的「原味豆乳」，100%非基因改造，濃郁豆香直撲鼻尖，入口即化，尾韻清甜。其他限定口味包括「黑芝麻豆乳」低溫烘焙芝麻融入豆乳，呈現黑大理石般紋路，芝麻顆粒香氣濃厚。
宜蘭必吃美食 漿樣子 濃い豆乳 礁溪創始店
地址：宜蘭縣礁溪鄉大忠路6號
營業時間：09:00–20:00；週二公休
