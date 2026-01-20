> 美食 > 宜蘭必吃美食！漿樣子 濃い豆乳 礁溪必訪伴手禮，超濃豆乳、極簡木質超日系。

2026-01-20 15:00文字：記者 蕭芷琳 攝影：蕭芷琳
宜蘭礁溪必訪美食「漿樣子 濃い豆乳」，超濃豆乳、原味黑芝麻與抹茶口味，極簡木質日式風格，人氣伴手禮推薦。

礁溪街頭溫泉煙霧繚繞，除了人人愛的蔥油餅，還有這間以極簡日式木質風格脫穎而出的店面「漿樣子 濃い豆乳」吸引目光。店內招牌原味豆乳100%非基因改造，濃郁豆香滑順入口，黑芝麻豆乳呈現大理石紋路香氣迷人，還有宇治抹茶豆乳與豆乳冰淇淋，滿足豆乳控味蕾。2026年仍是礁溪旅客必踩的台式豆乳職人店。

▲宜蘭必吃美食！漿樣子 濃い豆乳 礁溪必訪伴手禮，超濃豆乳、極簡木質超日系（攝影：蕭芷琳）
▲宜蘭礁溪必訪美食「漿樣子 濃い豆乳」，超濃豆乳搭配極簡日式木質風格，成為人氣伴手禮首選（攝影：蕭芷琳）
▲宜蘭必吃美食！漿樣子 濃い豆乳 礁溪必訪伴手禮，超濃豆乳、極簡木質超日系（攝影：蕭芷琳）
▲礁溪街頭溫泉區話題美食，漿樣子濃い豆乳以職人豆乳打響名號，豆乳控必訪（攝影：蕭芷琳）

宜蘭礁溪必訪「漿樣子 濃い豆乳」外觀極簡木質風格吸睛！

「漿樣子 濃い豆乳」門口大木招牌，開車經過絕對不會錯過。走進店內，半開放式廚房裡的機器低沉運轉，喝起來滑順如絲，濃郁感比一般豆漿更上一層樓。來店必點的「原味豆乳」，100%非基因改造，濃郁豆香直撲鼻尖，入口即化，尾韻清甜。其他限定口味包括「黑芝麻豆乳」低溫烘焙芝麻融入豆乳，呈現黑大理石般紋路，芝麻顆粒香氣濃厚。

▲宜蘭必吃美食！漿樣子 濃い豆乳 礁溪必訪伴手禮，超濃豆乳、極簡木質超日系（攝影：蕭芷琳）
▲漿樣子招牌原味豆乳與黑芝麻豆乳，100%非基因改造，濃郁豆香滑順入口（攝影：蕭芷琳）

另外也有「宇治抹茶豆乳」、「豆乳冰淇淋」等各種口味，喜歡豆乳的朋友可別錯過。無論是品嘗濃郁豆乳、黑芝麻、抹茶，或享受店外極簡木質氛圍，「漿樣子濃い豆乳」都讓宜蘭礁溪的美食旅程更完整。這裡的豆乳不只是飲品，更是能帶回家的伴手禮，讓濃郁香氣與職人精神延續在每一口。
▲宜蘭必吃美食！漿樣子 濃い豆乳 礁溪必訪伴手禮，超濃豆乳、極簡木質超日系（攝影：蕭芷琳）
▲宜蘭礁溪「漿樣子 濃い豆乳」創始店外觀，木質招牌醒目，開車經過也不會錯過（攝影：蕭芷琳）

宜蘭必吃美食 漿樣子 濃い豆乳 礁溪創始店

地址：宜蘭縣礁溪鄉大忠路6號
營業時間：09:00–20:00；週二公休

