旺馬甜甜圈買一送一！Krispy Kreme春節甜甜圈買一送一 抽抽樂領軍5大優惠整理。

Krispy Kreme 推出新春限定甜甜圈，結合買一送一、LINE 好友優惠、盒裝抽獎與情人節、開工加碼活動，讓粉絲從春節一路甜到開工。

▲Krispy Kreme 新春檔期主打買一送一與多重優惠，甜甜圈一次補齊。



▲Krispy Kreme 從春節到開工推出多檔優惠，粉絲入手時機更彈性。





甜甜圈買一送一！Krispy Kreme這次針對農曆春節、2月西洋情人節話題，直接推出買一送一與多檔優惠。這次推出Krispy Kreme新年限定「旺馬奔甜」系列甜甜圈，還搭配LINE 好友專屬買一送一、盒裝抽獎，還有2月份情人節、開工日加碼活動，一路從過年延續到開工，讓粉絲不論是日常補甜、聚會分食或節日送禮，都有理由吃甜甜圈犒賞自己。

三款開運造型甜甜圈登場

▲Krispy Kreme 推出三款新春限定甜甜圈，造型與寓意同步到位。

LINE 買一送一與開盒抽獎

▲Krispy Kreme LINE 好友獨享買一送一，禮盒加贈原味糖霜。

這次 Krispy Kreme 以馬年與新春寓意為靈感，推出三款期間限定造型甜甜圈，其中「好運加馬」以小馬造型搭配花生巧克力與糖霜，加入洋芋捲餅乾增加口感層次。「馬上旺來」以檸檬巧克力包覆甜甜圈，內餡填入鳳梨餡，酸甜清爽。「桃花朵朵」則以牛奶巧克力與黑櫻桃內餡呈現，外型與口味都呼應新年祈願。優惠部分，Krispy Kreme 特別推出 LINE 官方帳號好友準備專屬買一送一活動，1/28前加入官方LINE好友，1/29-1/31粉絲可憑券購買「旺馬奔甜禮盒」，直接加贈原味糖霜甜甜圈一盒。接續在 2/2-2/22 期間，門市購買 6 或 12 入盒裝，還會隨盒附贈抽獎券一枚，中獎率為 100%，有機會兌換優惠券或整盒甜甜圈，讓甜甜圈控新年試手氣。





情人節與開工日加碼甜蜜

▲Krispy Kreme 盒裝加碼抽獎活動，買甜甜圈也能試手氣。

Krispy Kreme LINE 好友獨享買一送一

在2月份，Krispy Kreme 也針對不同節點推出限定加碼。情人節期間購買限定口味「心意滿滿」並搭配兩顆任選甜甜圈，即可免費升級三入盒並加贈愛心明信片。春節後的 2/23 開工當日，全門市再推盒裝買一送一，購買 6 或 12 入盒裝就送 6 入原味糖霜，替粉絲補滿開工所需的甜甜能量。

活動期間：1.29 (四) - 1.31 (六)

活動方式：凡於 1.28 前（含當日）加入 Krispy Kreme TW LINE 官方帳號好友者，即可於 1.29 獲得好友新品券，憑券購買「旺馬奔甜禮盒」即贈「原味糖霜甜甜圈一盒」。







Krispy Kreme旺馬奔甜套餐

活動期間：1.29 (四) - 3.3 (二)

活動方式：購買任一顆新年甜甜圈，加購任一大杯飲品現折 $15









Krispy Kreme旺馬奔甜！開盒有喜

活動期間：2.2 (一) - 2.22 (日)

活動方式：於門市購買 6 或 12 入盒販，隨盒附贈抽獎券一枚，中獎率 100%！可兌換至 3/3 (二)











Krispy Kreme情人節甜蜜升級！浪漫表白趁今天

活動期間：2.13 (五) - 2.15 (日)

活動方式：購買情人節限定甜甜圈「心意滿滿」＋2 顆任選口味，免費升級 3 入盒，並加贈限量愛心明信片一張！









Krispy Kreme開工 CHEER UP 買一送一！

活動期間：2.23 (一)

活動方式：於門市購買 6 或 12 入盒販，即贈 6 入 原味糖霜甜甜圈一盒（每間門市限量 50 盒）



