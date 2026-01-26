> 美食 > 旺馬甜甜圈買一送一！Krispy Kreme春節甜甜圈買一送一 抽抽樂領軍5大優惠整理。

旺馬甜甜圈買一送一！Krispy Kreme春節甜甜圈買一送一 抽抽樂領軍5大優惠整理。

tiger Walker 玩樂季Krispy Kreme甜甜圈春節
2026-01-26 13:46文字：編輯 張人尹 圖片提供:Krispy Kreme
編輯 張人尹

編輯 張人尹

Krispy Kreme 推出新春限定甜甜圈，結合買一送一、LINE 好友優惠、盒裝抽獎與情人節、開工加碼活動，讓粉絲從春節一路甜到開工。
甜甜圈買一送一！Krispy Kreme這次針對農曆春節、2月西洋情人節話題，直接推出買一送一與多檔優惠。這次推出Krispy Kreme新年限定「旺馬奔甜」系列甜甜圈，還搭配LINE 好友專屬買一送一、盒裝抽獎，還有2月份情人節、開工日加碼活動，一路從過年延續到開工，讓粉絲不論是日常補甜、聚會分食或節日送禮，都有理由吃甜甜圈犒賞自己。
▲Krispy Kreme 新春檔期主打買一送一與多重優惠，甜甜圈一次補齊。
▲Krispy Kreme 新春檔期主打買一送一與多重優惠，甜甜圈一次補齊。
▲Krispy Kreme 從春節到開工推出多檔優惠，粉絲入手時機更彈性。
▲Krispy Kreme 從春節到開工推出多檔優惠，粉絲入手時機更彈性。

三款開運造型甜甜圈登場

這次 Krispy Kreme 以馬年與新春寓意為靈感，推出三款期間限定造型甜甜圈，其中「好運加馬」以小馬造型搭配花生巧克力與糖霜，加入洋芋捲餅乾增加口感層次。「馬上旺來」以檸檬巧克力包覆甜甜圈，內餡填入鳳梨餡，酸甜清爽。「桃花朵朵」則以牛奶巧克力與黑櫻桃內餡呈現，外型與口味都呼應新年祈願。
▲Krispy Kreme 推出三款新春限定甜甜圈，造型與寓意同步到位。
▲Krispy Kreme 推出三款新春限定甜甜圈，造型與寓意同步到位。


LINE 買一送一與開盒抽獎

優惠部分，Krispy Kreme 特別推出 LINE 官方帳號好友準備專屬買一送一活動，1/28前加入官方LINE好友，1/29-1/31粉絲可憑券購買「旺馬奔甜禮盒」，直接加贈原味糖霜甜甜圈一盒。接續在 2/2-2/22 期間，門市購買 6 或 12 入盒裝，還會隨盒附贈抽獎券一枚，中獎率為 100%，有機會兌換優惠券或整盒甜甜圈，讓甜甜圈控新年試手氣。
▲Krispy Kreme LINE 好友獨享買一送一，禮盒加贈原味糖霜。
▲Krispy Kreme LINE 好友獨享買一送一，禮盒加贈原味糖霜。


情人節與開工日加碼甜蜜

在2月份，Krispy Kreme 也針對不同節點推出限定加碼。情人節期間購買限定口味「心意滿滿」並搭配兩顆任選甜甜圈，即可免費升級三入盒並加贈愛心明信片。春節後的 2/23 開工當日，全門市再推盒裝買一送一，購買 6 或 12 入盒裝就送 6 入原味糖霜，替粉絲補滿開工所需的甜甜能量。
▲Krispy Kreme 盒裝加碼抽獎活動，買甜甜圈也能試手氣。
▲Krispy Kreme 盒裝加碼抽獎活動，買甜甜圈也能試手氣。



Krispy Kreme  LINE 好友獨享買一送一

活動期間：1.29 (四) - 1.31 (六)

活動方式：凡於 1.28 前（含當日）加入 Krispy Kreme TW LINE 官方帳號好友者，即可於 1.29 獲得好友新品券，憑券購買「旺馬奔甜禮盒」即贈「原味糖霜甜甜圈一盒」。


Krispy Kreme旺馬奔甜套餐

活動期間：1.29 (四) - 3.3 (二)

活動方式：購買任一顆新年甜甜圈，加購任一大杯飲品現折 $15



Krispy Kreme旺馬奔甜！開盒有喜

活動期間：2.2 (一) - 2.22 (日)

活動方式：於門市購買 6 或 12 入盒販，隨盒附贈抽獎券一枚，中獎率 100%！可兌換至 3/3 (二)




Krispy Kreme情人節甜蜜升級！浪漫表白趁今天

活動期間：2.13 (五) - 2.15 (日)

活動方式：購買情人節限定甜甜圈「心意滿滿」＋2 顆任選口味，免費升級 3 入盒，並加贈限量愛心明信片一張！



Krispy Kreme開工 CHEER UP 買一送一！

活動期間：2.23 (一)

活動方式：於門市購買 6 或 12 入盒販，即贈 6 入 原味糖霜甜甜圈一盒（每間門市限量 50 盒）


提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
CoCo買一送一！CoCo粉角鮮奶茶一日買一送一，莓好雙果茶2杯99元天天優惠。
CoCo買一送一！CoCo粉角鮮奶茶一日買一送一，莓好雙果茶2杯99元天天優惠。
編輯 張人尹
必勝客買一送三！必勝客買大送大升級買一送三，7大必勝客優惠清單一次看。
必勝客買一送三！必勝客買大送大升級買一送三，7大必勝客優惠清單一次看。
編輯 張人尹
2026跨年元旦優惠18間！超商買一送一 速食買一送一 手搖杯買一送一迎接2026年。
2026跨年元旦優惠18間！超商買一送一 速食買一送一 手搖杯買一送一迎接2026年。
編輯 張人尹
本週7大買一送一必吃！星巴克咖啡、170元自助吧小火鍋全都買一送一。
本週7大買一送一必吃！星巴克咖啡、170元自助吧小火鍋全都買一送一。
編輯 鄭雅之
14天鶴茶樓買一送一！泰奶泰奶凍最多買三送三，外送飲料優惠跟上。
14天鶴茶樓買一送一！泰奶泰奶凍最多買三送三，外送飲料優惠跟上。
編輯 鄭雅之
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊