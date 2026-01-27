500坪超人力霸王樂園！新店最新親子樂園，500款公仔快閃店買到手軟。

誠品生活新店打造 500 坪超人力霸王氣墊樂園！限定快閃店與英雄見面會，絕對是今年春節必衝的放電聖地。

新店遛小孩放電就去誠品生活新店玩「超人力霸王氣墊遊樂園」！亞洲最大的誠品生活新店這次與野獸國合作，在 500 坪的寬廣實驗場打造了全台獨家的「超人力霸王氣墊遊樂園」。現場不但有讓小朋友瘋狂放電的障礙跑酷，還有讓大人也淪陷的超人力霸王快閃店，加上豐富的卡牌藝術畫展與一系列開運闖關活動，絕對是今年北台灣最具話題性的親子旅遊好去處，保證讓全家人玩到不想回家。



▲超人力霸王氣墊遊樂園於即日起至05/31限定。

▲超人力霸王氣墊遊樂園設置了專為兒童設計的極限挑戰設施。





超人力霸王氣墊遊樂園放電趣

想要消耗家中小怪獸們的充沛精力，超人力霸王氣墊遊樂園絕對是首選。現場設置了專為兒童設計的極限挑戰設施，包含充滿速度感的障礙跑酷以及高達 4 公尺的超大型氣墊溜滑梯，保證讓孩子玩得滿頭大汗。除了體力活之外，全台首見的卡牌藝術畫展則展出多位大師的珍貴原畫，讓喜歡收藏的粉絲可以近距離欣賞特攝文化的藝術美感。



▲佔地500坪「超人力霸王氣墊樂園」就在誠品生活新店快閃。





快閃店人氣公仔讓粉絲腦波弱

除了動態的遊樂設施，現場最讓粉絲瘋狂的就是超人力霸王快閃店了。這裡集結超過 500 款可動人偶玩具與限定卡牌，多樣化的人氣周邊真的會讓人腦波弱到通通想帶回家。此外，英雄傑洛與奧米加也會在限定場次現身見面會，只要在園區內消費滿額就有機會拿到限量的合影券，與心中的英雄留下珍貴合照，無論是想要尋找絕版好貨或是新年禮物，這裡都能滿足大家的收藏願望。



▲英雄傑洛與奧米加也會在限定場次現身見面會，只要在園區內消費滿額就有機會拿到限量的合影券。





誠品生活新店春節開運活動

年節期間誠品生活新店更規劃了精彩的傳統慶典。2 月 7 日起登場的命理大街匯集了 5 大派系的老師為大家指引運勢，還有充滿異國風情的印度祈福手繪可以體驗。大年初一當天更能欣賞到獲獎無數的培德龍獅團帶來震撼的舞獅表演。逛累了還能參與財神接元寶或黏黏有魚等趣味闖關遊戲，讓大家在採買之餘也能感受到濃厚的過年氣氛，並帶走滿滿的開運驚喜與好心情。



▲超人力霸王快閃店小男孩會逛到不想走。

▲超人力霸王氣墊遊樂園就是遛小孩放電的好去處。









超人力霸王氣墊遊樂園 快閃店

試營運：01/27–01/29

正式開幕：01/30–05/31

地點：誠品生活新店 3F 實驗場

特別活動：傑洛、奧米加英雄見面會（滿額贈合影券）





誠品生活新店 滿額贈禮活動

即日起：單筆滿 600 元贈「馬上有財紅包袋」。

2/17 - 3/2：單筆滿 1,200 元贈「馬上成真心願袋」。

2/17 起：會員滿額抽「關西六福莊生態度假旅館」住宿券。





誠品生活新店年節限定體驗

活動時間：2026/2/7 起

命理大街：5 大派系運勢指引。

民俗體驗：印度祈福手繪、財神接元寶、黏黏有魚闖關。

初一限定：臺灣培德龍獅團醒獅表演。









親子走春期間限定景點推薦！

推薦閱讀：信義區樂高賽馬場！2026樂高新春賽馬場闖關活動，樂高小馬必入手。

推薦閱讀：親子走春必訪Xpark！大師級摺紙DIY與暖海生機展，探索生命蛻變的療癒旅程。

推薦閱讀：台北免費新景點！巨大喵喵園丁攻佔信義區，春之幻境溫室貓奴必拍。