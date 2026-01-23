台北免費新景點！巨大喵喵園丁攻佔信義區，春之幻境溫室貓奴必拍。

貓奴快衝！台北市府廣場出現巨型喵喵園丁，搭配超夢幻紙雕百合溫室，免門票景點拍美照再抽限定漫遊包。

放假想出門走走又不想傷荷包，那就到信義區打卡！台北信義區街頭出現超吸睛的免費景點，絕對會讓各位貓奴們瘋狂尖叫，是台北市政府為了「2026花IN台北」年度活動，特別邀請超人氣插畫家A ee mi老師筆下的角色「喵喵」變成巨大氣偶，在信義區街頭賣萌。筆下的可愛角色喵喵，化身成軟萌的園丁隊長，於即日起在台北市政府東南角廣場等大家。現場打造期間限定的春之幻境溫室，把可愛氣偶與細緻花藝完美結合，讓路過的民眾都能感受滿滿正能量。



▲2026花IN台北「春之幻境溫室」揭開序幕。

▲邀請國際知名品牌指定的紙雕藝術老師操刀，純手工打造出超現實尺寸的巨型橘紅百合花。





信義區免費景點 貓奴必拍

走進市府廣場就能看見巨大的喵喵氣偶在跟你打招呼。這次公園處特別邀請國際知名品牌指定的紙雕藝術老師操刀，純手工打造出超現實尺寸的巨型橘紅百合花。鮮豔的橘紅色象徵著熱情與朝氣，在透明的溫室空間裡跟園丁喵喵互相揮映。這裡就像是一個長在都市森林裡的童趣夢境，讓繁忙的街道瞬間變身成能夠徹底放鬆心靈的神祕休憩所，非常適合全家大小一起來散步。



▲春之幻境溫室夜間點燈更夢幻。





追蹤花季資訊拍美照

想要拍出讚數最高的網美照絕對不能錯過這裡。除了可以在春之幻境溫室跟喵喵合影之外，主辦單位也準備了豐富的紀念品要送給熱情參與的民眾。大家只要在現場拍下美照並上傳到個人社群平台，就有機會把限量的城市漫遊包組帶回家。如果想要知道更多關於喵喵的環保種花小知識或是後續精彩的花季訊息，記得要隨時鎖定官網和粉絲專頁，才不會錯過任何第1手消息。



▲與A ee mi老師合作的嘖巨大的喵喵氣偶，在信義區街頭賣萌。

2026花IN台北「春之幻境溫室」活動資訊

活動期間：2026年1月20日至3月1日

活動地點：台北市市政大樓東南角廣場（近松智松壽路口）





2026花IN台北「春之幻境溫室」抽獎活動

抽獎好禮：花IN台北・城市漫遊包組

抽獎步驟：

追蹤「公園新花漾」FB或「台北新花漾」IG。

拍下「春之幻境溫室」現場裝置藝術或合照。

FB於指定貼文留言並標註2位朋友，或IG公開發文並標註官方帳號及2位朋友。

