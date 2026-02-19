台北老爺明宮粵菜廳必吃片皮鴨，四十週年新裝潢星級港點超精緻。

台北老爺酒店「明宮粵菜廳」歡慶四十週年新裝潢，必點《500 盤》推薦的片皮鴨三吃與精緻手工港點。

位於台北老爺大酒店三樓的「明宮粵菜廳」，由資深的港籍主廚團隊掌勺，提供道地精緻的粵式料理與手工港式點心，更曾榮獲 2023 年《500 盤》的殊榮肯定。適逢台北老爺酒店迎來四十週年，餐廳也進行了全新裝潢。大門融入東方窗櫺格元素，地毯與包廂屏風則採用了孔雀藍綠與古銅金屬線條，營造出時尚且充滿立體感的用餐氛圍。大片落地窗引進了中山北路迷人的林蔭綠意，讓人彷彿沐浴在都會森林中。來到這裡，無論是品嚐招牌的烤鴨三吃，還是各式精緻的港點，都能感受到星級飯店的細膩服務與深厚廚藝，是商務宴客或家族聚餐的絕佳選擇。

老爺酒店粵菜廳，四十年新裝潢

走進全新改裝的明宮粵菜廳，立刻能感受到優雅尊貴的氣息。為了慶祝台北老爺酒店四十週年，餐廳在空間設計上運用了許多巧思。柱面採用浪型玻璃搭配古銅色金屬，包廂屏風的孔雀藍綠色彩更添時尚立體感。最迷人的莫過於那縱貫全廳的落地窗，將中山北路的楓香綠蔭與自然光完美引入室內。夏季有濃密綠蔭遮蔽喧囂，初春時節則有黃橘交織的楓葉點綴，坐在窗邊用餐，配上一壺可免費回沖的菊花普洱茶，靜謐舒心的氛圍讓人完全忘卻窗外的車水馬龍。

星級招牌片皮鴨，宜蘭櫻桃鴨烤

來到明宮粵菜廳，絕對不能錯過曾獲《500 盤》推薦的招牌「烤鴨三吃」。這道料理做工繁複，需提前三天預訂。主廚嚴選重約三公斤的宜蘭櫻桃鴨，油脂與肉質比例堪稱完美。精彩的桌邊片鴨秀是一大亮點，隨著師傅俐落的刀工，香氣瞬間撲鼻而來。片下厚薄均勻的二十片帶皮鴨肉，宛如藝術品般呈現在盤中。鴨皮烤得如琥珀般油亮，口感脆若薄冰，鴨肉則鮮嫩油潤。除了搭配傳統的蔥段與甜麵醬，還能佐以剝皮辣椒，增添獨特的醃漬風味與微辣口感。

創新關廟鳳梨醬，生菜鴨鬆清爽

在烤鴨的吃法上，副主廚特別結合了自身的台南背景，獨創出微酸微甜的「關廟土鳳梨醬」。搭配脆皮嫩肉一同入口，不僅開胃更能有效解膩，讓這道經典料理多了一份創意的驚喜。烤鴨的第二吃是「生菜鴨鬆」，將鴨肉切丁與脆筍、蠔油、薑末大火快炒出鹹香，包入新鮮生菜中，口感層次豐富且清爽。第三吃則是「鴨架湯」，以烤鴨骨架熬煮出濃郁精華，加入豆腐、蒜苗與酸菜，湯頭鮮甜回甘，將整隻烤鴨的美味發揮得淋漓盡致。

鮮嫩炒牛肉，微辣炒元貝

除了烤鴨，這裡的各式熱炒功夫菜也極具水準。「橄菜芥蘭炒牛肉」的牛肉入口極為滑溜軟嫩，芥蘭的爽脆與微苦被橄菜深層的鹹香完美中和，風味極具深度。另一道「xo醬蘆筍炒元貝」將干貝的軟嫩與蘆筍的脆口結合，搭配XO醬的鮮香微辣，豐富而不膩。當然還有必點的「脆皮叉燒」，外層薄脆糖衣與軟嫩多汁的肉質形成強烈對比，夾著檸檬片吃更能平衡油潤感，讓味道層次瞬間提升。

精巧海螺酥，頂級荔燒賣

港式點心更是考驗師傅的手工技藝。外型精巧的「海螺酥」宛如真實貝殼，內餡包裹鳳梨與檸檬的酸甜組合，外皮酥鬆細緻，是視覺與味覺的雙重享受。視覺討喜的「鱈魚餃」以甜菜根染色的水晶皮包覆，鱈魚與草蝦內餡清爽鮮甜。另一款「鮑魚荔燒賣」更顯奢華，頂端放上一整顆滷製入味的原隻小鮑魚，口感Ｑ彈有韌性，搭配緊實多汁的鮮蝦豬肉餡，每一口都充滿了濃郁的海味與大大的滿足感。

千層蘿蔔絲酥餅，上湯海皇湯包。

點心類還有令人驚豔的「千層蘿蔔絲酥餅」，擁有薄如蟬翼的酥殼，帶有濃郁奶香卻不油膩，內餡的蘿蔔絲濕潤清甜，底部沾滿白芝麻烘烤後更添堅果香氣。「上湯海皇灌湯包」的靈魂則在於那以金華火腿與老母雞熬煮的上湯，湯色清澈卻滋味甘醇。極薄的麵皮包裹住蝦仁與干貝等海鮮精華，與溫潤的膠質湯頭一同入口，堪稱一絕。每一道點心都展現了粵菜精緻的工藝，讓人回味無窮。

楊枝甘露果香濃，甜點收尾完美。

享用完豐盛的粵菜與港點，當然要以經典的港式甜品來收尾。「脆皮叉燒包」上方覆蓋著一層類似菠蘿麵包的酥皮，口感輕盈充滿奶香，與鹹甜交織的蜜汁叉燒內餡達成完美平衡。最後來上一碗「楊枝甘露」，口感濃稠冰涼，充滿了熱帶水果的香氣。新鮮芒果丁的清甜、柚肉的微酸與西米露的Ｑ彈口感，交織出豐富的層次。明宮粵菜廳以其經典與創新並重的慢燉功夫，帶來極佳的用餐體驗，絕對值得特地造訪細細品味。