台北南港粵亮廣式料理，靚皮烤鴨戰斧牛桌邊秀，琉金龍湯海鮮鍋必吃。

台北南港「粵亮廣式料理」主打靚皮烤鴨與戰斧牛。必吃琉金龍湯極品鍋，濃郁海鮮粥令人驚艷。

位於台北南港車站共構的六福萬怡酒店八樓，「粵亮廣式料理」以精湛的廚藝詮釋經典粵菜與創意料理。餐廳環境高貴典雅，天花板的巨型燈具呼應靛藍水墨畫地板，營造出如行雲流水般的雅緻氛圍。這裡連續六年榮獲 AMOT 溯源餐廳認證，食材品質有保證。除了寬敞舒適的半開放式圓桌，還設有具隱密性的私人包廂，備有獨立化妝室與休憩沙發，展現極致的氣派感。無論是商務宴客、名人聚會還是重要節日慶祝，這裡都能提供視覺、嗅覺與味覺的三重享受。

交通便利三鐵共構，停車優惠提醒

六福萬怡酒店地理位置極佳，位於南港車站上方，擁有台鐵、高鐵與捷運三鐵共構的便利性。搭乘大眾運輸的朋友可從車站直接上樓抵達。若是開車前往用餐，務必停在「CITYLINK南港店專用立體停車場」，才能享有餐廳提供的停車優惠。粵亮廣式料理不僅交通方便，更以頂級的食材與細膩的服務，為每一位賓客帶來難忘的用餐體驗，建議事先訂位以免向隅。

靚皮片鴨三吃，跳跳糖口感驚喜

來到粵亮必點的「靚皮片鴨三吃」，嚴選三公斤重的櫻桃鴨遵循古法炭烤。第一吃片皮鴨，鴨皮呈現誘人的琥珀色，口感酥脆如薄冰，鴨肉則鮮嫩多汁。最特別的是九宮格配料中加入了「跳跳糖」，包在三色餅皮內一口咬下，酸甜蹦跳的口感在嘴裡炸開，驚喜感十足。第二吃濃湯福菜鮮筍鴨架湯，奶白色的湯頭膠質豐富，加入了大量脆嫩鮮筍與福菜提鮮，喝起來濃郁回甘且暖胃。第三吃則是蘿蔓松露脆米炒鴨鬆，松露香氣與清爽生菜完美平衡了鴨肉的油脂。

粵式慢火戰斧牛，火焰秀視覺震撼

另一道視覺系大菜是「粵式慢火戰斧牛」，重達三斤的牛肉經過舒肥、香煎與烘烤等多道繁複工序，歷時六天製作而成。上桌時會進行精彩的桌邊火焰秀，淋上高粱酒炙燒瞬間香氣四溢。切開後肉質呈現粉嫩色澤，骨邊的筋膜在慢火烹調下轉化為透明膠質，口感絲滑醇厚。入口後醬香滲透每一絲紋理，肥美而不膩口，展現了粵菜處理大型肉食的高超造詣，是肉食愛好者不可錯過的極品。

千層耳層次分明，清炒水蓮蒜香脆

開胃前菜首推「燒椒香滷千層耳」，將豬耳壓實冷卻後切薄，層層堆疊的口感紮實分明，佐以微辣的燒椒醬汁與滷水鹹鮮，開胃又下酒。蔬菜料理則有「蒜炒水蓮」，大火爆香的蒜味濃郁，完美襯托出水蓮特有的清甜與爽脆口感。另一道「百合羊肚菌鮮蘆筍」走清爽路線，溫潤的百合、彈牙的羊肚菌與多汁脆甜的蘆筍快炒，口感豐富且清淡解膩，是搭配大魚大肉時的最佳良伴。

琉金龍湯極品鍋，海鮮粥濃郁鮮美

壓軸登場的「琉金龍湯極品鍋」更是整場饗宴的亮點。湯底使用大量龍蝦殼熬製成濃郁的金黃色澤，搭配龍蝦、螃蟹、鮑魚、干貝等頂級海鮮與時蔬。服務人員會精準掌控時間進行桌邊涮煮，確保海鮮保持最佳鮮度與彈性。享用完海鮮後，將米飯倒入精華湯底中，加入干貝粒、蝦仁丁等配料熬煮成粥，最後撒上炸過的脆米。入口時酥脆與軟糯交織，鮮味在口中爆發，每一口都是奢華的享受。

創意港點壽龜餃，楊枝甘露凍必點

除了大菜，這裡的港點也充滿巧思。「胭脂壽龜餃」外型製作成栩栩如生的紅色壽龜，內餡包裹著鮮甜彈牙的蝦肉與松露，不僅美味更富含吉祥寓意。甜點部分首推「我不是玉米」，外觀看起來像真的玉米，切開後其實是芒果奶凍包裹著葡萄柚與西谷米內餡，完美復刻了經典港式甜品楊枝甘露的風味。

台北六福萬怡酒店 粵亮廣式料理

地址：台北市南港區忠孝東路七段359號8樓

電話：02 2171 6565

營業時間：午餐11:30 – 14:00，晚餐 17:30 – 21:00

