南港老眷村煎餅在地推薦，現桿酥脆蘿蔔絲餅必吃，撒胡椒粉超對味。

2026-01-29 15:15文字：ifunny艾方妮 
南港捷運站美食「老眷村煎餅」，以現桿外酥內嫩的口感聞名。必點蘿蔔絲餅與高麗菜餅，建議提前預訂以免現場久候。

位於台北南港興中街巷弄內的「老眷村煎餅」，距離捷運南港站步行約 5 分鐘，是當地經營十多年的超人氣下午茶點心。這裡主打記憶中眷村的古早味，堅持現桿麵糰並手工包餡，半煎炸出的餅皮金黃酥脆，咬下去還會有「卡滋」聲響。店內販售高麗菜、蘿蔔絲、韭菜與紅豆四種口味，每顆 45 元。雖然只有一個小攤位，但訂單量驚人，建議大家一定要透過電話或 LINE 事先預訂，否則現場遇到大單，等待半小時以上是家常便飯。

現桿麵皮半煎炸酥脆，瀝油乾爽不油膩

老眷村煎餅最大的特色在於其獨特的餅皮口感。店家堅持現點現做，將自製麵糰壓成扁平狀後放入鍋內半煎炸。雖然有六個煎鍋，但受限於製作工序，一鍋一次僅能產出 7 個餅，每批出爐至少需等待 15 分鐘。起鍋後的煎餅會放置在鐵籃中瀝油，因此拿到手時意外地乾爽不油膩。餅皮經過高溫洗禮，形成一層薄而脆的殼，邊緣處吃起來甚至像薄餅乾一樣酥脆，與一般市售軟爛的煎餅截然不同。

高麗菜餅清甜加胡椒，蘿蔔絲餅焦香脆

鹹口味中首推「高麗菜餅」，內餡加入了紅蘿蔔絲與蝦皮提鮮，高麗菜保有脆甜的水分，建議一定要撒上店家特製的胡椒粉，香氣層次瞬間提升，微辣的胡椒香更能襯托出蔬菜的鮮甜。另一款經典的「蘿蔔絲餅」則是老饕的最愛，外皮呈現誘人的金黃焦色，中間微 Q 邊緣酥脆。咬開後能吃到一絲絲爽脆的蘿蔔絲內餡，調味恰到好處，搭配胡椒提味，完美演繹了傳統眷村的樸實美味。

韭菜餅滑溜彈牙多汁，紅豆餅薄脆不甜膩

喜歡重口味的朋友不能錯過「韭菜餅」，鮮嫩的韭菜搭配吸飽湯汁的冬粉，吃起來帶有滑溜彈牙的口感。雖然是油煎製作，但韭菜特有的清香辛味會中和油膩感，咬開時還會有微微的溫熱菜汁流出，相當過癮。若想來點甜食收尾，「紅豆餅」是絕佳選擇，薄脆的餅皮包裹著均勻鋪平的紅豆沙餡，豆沙綿密且帶有顆粒感，甜度控制得宜不膩口，是款適合作為下午茶的美味甜點。

老眷村煎餅 店家資訊

地址：台北市南港區興中路56巷27號

電話：0970-329-123

營業時間：週一~週五13:30–19:30，週六12:30~19:00(週日公休)

延伸閱讀
【普橘呷透透】鹿港老街美食必吃懶人包！在地饕客最愛小吃！排隊美食素珠芋丸、濃郁系麵茶拿鐵、新鮮蚵仔煎、超酥脆蚵嗲、義式冰淇淋、現烤牛舌餅、古早味麵茶冰、好吃麵線糊、國宴甜點冬瓜糕、老宅茶屋書店｜普橘島
【普橘呷透透】鹿港老街美食必吃懶人包！在地饕客最愛小吃！排隊美食素珠芋丸、濃郁系麵茶拿鐵、新鮮蚵仔煎、超酥脆蚵嗲、義式冰淇淋、現烤牛舌餅、古早味麵茶冰、好吃麵線糊、國宴甜點冬瓜糕、老宅茶屋書店｜普橘島
普橘島 Gama Island
【普橘呷透透】吃爆南門市場~14家必吃美食一次看！知名手工蛋餃、排隊圓形可頌、人氣刀削牛肉麵、老菜冰糖蹄花、必吃紅油抄手、蝦仁肉絲炒飯、鮮甜帶皮羊肉湯、仙草凍奶、鮮奶粉圓、傳統豆花、脆皮燒肉｜普橘島
【普橘呷透透】吃爆南門市場~14家必吃美食一次看！知名手工蛋餃、排隊圓形可頌、人氣刀削牛肉麵、老菜冰糖蹄花、必吃紅油抄手、蝦仁肉絲炒飯、鮮甜帶皮羊肉湯、仙草凍奶、鮮奶粉圓、傳統豆花、脆皮燒肉｜普橘島
普橘島 Gama Island
台北曾家豆漿宵夜排隊店，葡式蛋塔酥脆必吃，燒餅油條份量足。
台北曾家豆漿宵夜排隊店，葡式蛋塔酥脆必吃，燒餅油條份量足。
ifunny艾方妮
【普橘呷透透】台北必吃6家「滷肉飯推薦」！內湖排隊口袋名單！南北滷肉飯大不同？廚師最愛是這味！必吃老滷豬腳筋、古早味滷肉飯、肥瘦相間最好吃｜普橘島
【普橘呷透透】台北必吃6家「滷肉飯推薦」！內湖排隊口袋名單！南北滷肉飯大不同？廚師最愛是這味！必吃老滷豬腳筋、古早味滷肉飯、肥瘦相間最好吃｜普橘島
普橘島 Gama Island
永安市場深夜食堂式咖啡廳，全天供應炸雞滷肉飯、港式牛肉麵還有深夜必備水餃等等餐點而且還有拉花超好看的竹炭拿鐵！誰也會想在咖啡廳點一盤水餃？豬肉水餃爆汁好吃，套餐還附小菜＋紅茶很划算！站
永安市場深夜食堂式咖啡廳，全天供應炸雞滷肉飯、港式牛肉麵還有深夜必備水餃等等餐點而且還有拉花超好看的竹炭拿鐵！誰也會想在咖啡廳點一盤水餃？豬肉水餃爆汁好吃，套餐還附小菜＋紅茶很划算！站
ㄩㄐ吃透透 (注音符號的ㄩㄐ)
