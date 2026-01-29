南港老眷村煎餅在地推薦，現桿酥脆蘿蔔絲餅必吃，撒胡椒粉超對味。

南港捷運站美食「老眷村煎餅」，以現桿外酥內嫩的口感聞名。必點蘿蔔絲餅與高麗菜餅，建議提前預訂以免現場久候。

位於台北南港興中街巷弄內的「老眷村煎餅」，距離捷運南港站步行約 5 分鐘，是當地經營十多年的超人氣下午茶點心。這裡主打記憶中眷村的古早味，堅持現桿麵糰並手工包餡，半煎炸出的餅皮金黃酥脆，咬下去還會有「卡滋」聲響。店內販售高麗菜、蘿蔔絲、韭菜與紅豆四種口味，每顆 45 元。雖然只有一個小攤位，但訂單量驚人，建議大家一定要透過電話或 LINE 事先預訂，否則現場遇到大單，等待半小時以上是家常便飯。

現桿麵皮半煎炸酥脆，瀝油乾爽不油膩

老眷村煎餅最大的特色在於其獨特的餅皮口感。店家堅持現點現做，將自製麵糰壓成扁平狀後放入鍋內半煎炸。雖然有六個煎鍋，但受限於製作工序，一鍋一次僅能產出 7 個餅，每批出爐至少需等待 15 分鐘。起鍋後的煎餅會放置在鐵籃中瀝油，因此拿到手時意外地乾爽不油膩。餅皮經過高溫洗禮，形成一層薄而脆的殼，邊緣處吃起來甚至像薄餅乾一樣酥脆，與一般市售軟爛的煎餅截然不同。

高麗菜餅清甜加胡椒，蘿蔔絲餅焦香脆

鹹口味中首推「高麗菜餅」，內餡加入了紅蘿蔔絲與蝦皮提鮮，高麗菜保有脆甜的水分，建議一定要撒上店家特製的胡椒粉，香氣層次瞬間提升，微辣的胡椒香更能襯托出蔬菜的鮮甜。另一款經典的「蘿蔔絲餅」則是老饕的最愛，外皮呈現誘人的金黃焦色，中間微 Q 邊緣酥脆。咬開後能吃到一絲絲爽脆的蘿蔔絲內餡，調味恰到好處，搭配胡椒提味，完美演繹了傳統眷村的樸實美味。

韭菜餅滑溜彈牙多汁，紅豆餅薄脆不甜膩

喜歡重口味的朋友不能錯過「韭菜餅」，鮮嫩的韭菜搭配吸飽湯汁的冬粉，吃起來帶有滑溜彈牙的口感。雖然是油煎製作，但韭菜特有的清香辛味會中和油膩感，咬開時還會有微微的溫熱菜汁流出，相當過癮。若想來點甜食收尾，「紅豆餅」是絕佳選擇，薄脆的餅皮包裹著均勻鋪平的紅豆沙餡，豆沙綿密且帶有顆粒感，甜度控制得宜不膩口，是款適合作為下午茶的美味甜點。