南京復興大膽牛腩麵，香港老闆正宗味，500碗推薦清燉牛腩撈麵。

位於台北遼寧街的「大膽牛腩麵」，由香港老闆親自掌廚，主打正宗清湯牛腩與 XO 醬雲吞撈麵，是南京復興站必吃的道地港味。

位於台北中山區遼寧街的「大膽牛腩麵」，是由香港老闆跨海帶來最正宗的家鄉味。這裡不僅在 2021 年以咖哩牛腩乾拌麵入選「500碗」美食評鑑，2025 年更憑藉 XO 干貝醬撈麵佐清湯牛腩再度獲獎，實力備受肯定。連藝人李易都曾公開表示，就算吃再飽也得來上一碗，足見其魅力。每到用餐尖峰時刻，店內兩層樓的座位總是座無虛席，想在台北吃到道地且價格實惠的港式麵食，這裡絕對是南京復興站周邊的首選名單。

遼寧街正宗港味，南京復興步行即達

店家位在熱鬧的遼寧街與興安街交叉口，鄰近家鴻燒鵝與福德涼麵等名店。交通相當便利，從捷運南京復興站 1 號出口步行約 5 分鐘即可抵達。店內裝潢簡單樸實，但櫃檯上方的彩色菜單特別引人食慾。由香港籍老闆親自坐鎮廚房，老闆娘則在場外親切招呼，雖然用餐時段人潮滿滿，甚至二樓也客滿需要候位，但依舊能感受到濃厚且溫馨的港式人情味，翻桌率也算快，不用等太久。

港式生麵爽彈勁，自製辣椒香氣逼人

這裡主打正宗港式麵食，提供湯麵、撈麵與飯類等多樣選擇。麵條部分相當講究，分為香港生麵、河粉與陽春麵三種。老饕首推「香港生麵」，也就是道地的鹼水麵，口感爽滑彈牙有嚼勁，能完美掛住湯汁。若不習慣獨特的鹼水味，也可改選其他麵條。自助區提供的「自製辣椒醬」更是靈魂所在，香氣逼人且辣度十足，愛吃辣的朋友千萬別錯過，沾小菜或拌麵都超提味。

清燉牛腩肉嫩滑，坑腩爽腩雙重口感

招牌必點的「清湯牛腩麵」，湯頭使用每日現熬大骨湯，色澤清澈卻滋味濃郁，喝完喉嚨甘甜不乾澀。最厲害的是牛肉選用「坑腩」與「爽腩」兩個精華部位：坑腩肉質纖維明顯，燉煮到鬆軟入味且吸滿湯汁；爽腩則帶有薄薄筋膜，兼具軟糯膠質與脆口咬勁。一碗麵裡豪邁給了多達十塊牛肉，搭配掛湯力極佳的爽脆生麵，每一口都是對味蕾的極致犒賞。

鮮蝦雲吞皮薄餡，干貝醬拌麵超開胃

榮獲 2025 年 500 碗推薦的組合絕對要試，點這碗「XO 干貝醬雲吞拌麵」準沒錯。乾麵會附上一碗清湯，麵條上鋪滿招牌 XO 醬與清爽黃瓜絲。將醬料拌勻後，微辣蒜香與海味瞬間包覆每根麵條，滋味深厚超開胃。主角鮮蝦雲吞個頭碩大，薄皮透出粉橘色澤，咬下能吃到紮實彈牙的鮮蝦與鮮甜肉汁，沾點辣椒醬更是提味，讓人忍不住一口接一口停不下來。